O Altcoin’de Gizli Bir Ralli Başlıyor Olabilir: Veriler Ne Söylüyor?

Kripto piyasasının son haftalarda yaşadığı dalgalanmaya rağmen Sei, sessiz fakat dikkat çeken bir toparlanma sinyali veriyor. Yazı hazırlanırken 0,1421 dolardan işlem gören Sei, son 24 saatte %2,1 yükseldi. Haftalık bazda %2,3’lük makul bir artış gösteren token, yine de son 30 günde %24 geride. Ancak fiyat tablosundaki bu zayıf görünüm, işlem hacmi tarafındaki güçlü artış ile dengeleniyor.

Hacimdeki Sert Artış ve Türev Piyasasının Mesajı

Sei’nin 24 saatlik işlem hacmi 237 milyon dolara çıkarak %261 artış kaydetti. CoinGlass verileri türev tarafının da benzer şekilde hareketlendiğini doğruluyor: Türev hacmi %202 artışla 400 milyon dolara yükselirken, açık pozisyonlar da %8,7 arttı. Hem hacim hem açık faiz birlikte yükseldiğinde, genellikle piyasada yeni pozisyonlar açıldığı ve taze bir hareketin hazırlığı yapıldığı şeklinde yorumlanır. Bu da Sei tarafında, uzun süren durgunluğun ardından, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösteriyor.

Xiaomi Anlaşması ve Mobil Ekosistem Atağı

Sei’nin tekrar gündeme taşınmasının ana nedeni ise şüphesiz Xiaomi ile yapılan geniş kapsamlı entegrasyon. Şirket, 10 Aralık’ta yaptığı açıklamada yeni nesil finans uygulamasının Xiaomi’nin yeni telefonlarında dahili olarak yüklü geleceğini duyurdu. Uygulama; stablecoin ödemeleri, P2P transferleri ve çeşitli Web3 uygulamalarının keşfedilebileceği bir merkez sunacak.

680 milyon küresel kullanıcıya sahip Xiaomi, Çin ve ABD dışındaki tüm yeni telefonlara “Sei Mobile App”i hazır kurulu şekilde gönderecek. Bu; Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar geniş bir kapsama işaret ediyor. İlk lansman bölgeleri arasında Hong Kong ve AB bulunuyor; bu bölgelerde kullanıcıların 2026’nın ikinci çeyreğinden itibaren Xiaomi ürünlerini hatta şirketin elektrikli araçlarını stablecoin ile satın alma ihtimali gündemde.

Analistler bu iş birliğini, Web3 dünyasında nadir görülen bir “donanım seviyesinde dağıtım modeli” olarak değerlendiriyor. Uygulamayı indirip kurmaya gerek olmadan milyonlarca kullanıcıya ulaşma fırsatı, Sei için ciddi bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Yalnızca %10’luk bir aktivasyon oranı bile her yıl 17 milyon yeni kullanıcı demek. Sei ekibi buna paralel olarak 5 milyon dolarlık mobil inovasyon fonu oluşturdu ve ağın saniyede 200.000 işleme çıkacağı “Giga Upgrade” için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Teknik tarafta ise tablo temkinli iyileşmeye işaret ediyor. Aylardır devam eden düşüş trendinde zayıflama görülüyor; fiyat ilk kez haftalar sonra Bollinger orta bandının üzerinde kapanış yaptı. RSI’ın 48 seviyesine doğru istikrarlı tırmanışı da momentumu destekliyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar alım sinyali verirken uzun vadeliler hâlâ zayıf; bu da toparlanmanın çok erken aşamada olduğunu gösteriyor.

Öte yandan 0,145–0,146 dolar aralığı güçlü bir direnç oluşturuyor. Bu bölgenin aşılması halinde 0,17–0,18 dolara doğru yeni bir alan açılabilir. Ancak fiyatın yeniden 0,135 dolar altına inmesi, son hacim artışının kalıcı olmadığını göstererek düşüş senaryosunu masaya geri getirebilir.

Geçtiğimiz hafta Solana tarafında da mobil entegrasyon gündem olmuş, Solana Mobile ekibi yeni Saga modellerinde Web3 cüzdanını cihazın temel bileşeni hâline getirecek bir güncelleme duyurmuştu. Bu durum, blokzincir projelerinin donanım seviyesinde kullanıcı kazanımına yöneldiğini gösteren daha geniş bir trendin parçası olarak değerlendiriliyor.