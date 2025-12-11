Kripto Para

Yatırımcı Panikte: Altcoin Season Index Ne Diyor?

Özet

  • Fed’in sınırlı faiz indirimi beklentisi kripto piyasasında sert satış yarattı.
  • Altcoin Season Index yılın en düşük seviyesine gerileyerek yatırımcı paniğini artırdı.
  • Artan likidasyonlar ve yüksek volatilite altcoinlerde daha derin kayıplar getirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker


Kripto para piyasası 11 Aralık’ta yeni bir satış dalgasıyla sarsıldı. Hafta başındaki iyimserliği hızla tersine çeviren piyasa, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ileriye dönük faiz patikasına dair beklentilerin yeniden bozulmasıyla birlikte sert bir geri çekilme yaşadı. Bitcoin $0.00000000000000’in 90 bin doların altına düşmesi, altcoin cephesinde daha da derin kayıpları tetikledi.

İçindekiler
1 Fed Kararı Sonrası Satış Dalgası Güçlendi
2 Endeks Yılın En Düşüğünde

Fed Kararı Sonrası Satış Dalgası Güçlendi

Piyasadaki bozulmanın merkezinde Fed’in faiz kararı ve açıklamaları vardı. Banka her ne kadar faiz indirimine gitse ve aylık 40 milyar dolarlık kısa vadeli tahvil alımlarına başlayarak parasal gevşemeye dönüş sinyali verse de, yayımlanan nokta grafiğinde 2026 için yalnızca bir faiz indiriminin öngörülmesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Analistler daha agresif bir gevşeme döngüsü bekliyordu.

Bu tablo, yatırımcıların “haber satma” refleksini tetikledi. Hafta başında Fed beklentileriyle yükselişe geçen Bitcoin ve büyük altcoinler, kararın ardından hızla geri çekildi. Son 24 saatte XRP fiyatı %3,6 gerilerken, Solana, Dogecoin $0.00000000000000, Cardano $0.00000000000000 ve Chainlink $0.00000000000000 gibi büyük projelerde de benzer oranlarda düşüşler izlendi. Kripto piyasasının en büyük 20 varlığını izleyen CoinMarketCap 20 Endeksi ise yaklaşık %3 değer kaybetti.

Fed cephesindeki bir diğer önemli gelişme ise Donald Trump’ın yeni dönem için Fed Başkanlığı görüşmelerine başlaması oldu. Analistlerin favorisi olarak görülen Kevin Hassett, faizlerin “kayda değer biçimde düşmesi gerektiğini” savunan isimlerin başında geliyor. Bu nedenle Fed’in ileriye dönük politikalarında 2025 itibarıyla ciddi değişiklikler yaşanabileceği konuşuluyor.

Endeks Yılın En Düşüğünde

Altcoin cephesinde yalnızca fiyatlar değil, piyasa ilgisini ölçen göstergeler de alarm veriyor. CoinMarketCap verilerine göre Altcoin Season Index, son aylarda serbest düşüşe geçerek yılın en düşük seviyesi olan 17’ye kadar indi. Yıl içinde 60’ın üzerine kadar çıkan endeksin bu seviyeye gerilemesi, yatırımcıların net biçimde Bitcoin’e yöneldiğini gösteriyor.

Son 90 günde DoubleZero, Story, MYX Finance, Pudgy Penguins, Celestia, Ethena, Worldcoin ve Pyth Network gibi projelerde %62’nin üzerinde değer kayıpları görülmesi, altcoinlerde çözülmenin boyutunu ortaya koyuyor.

Piyasalardaki düşüşü derinleştiren bir diğer etken ise artan likidasyonlar oldu. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yalnızca Bitcoin’de 175 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı. Ethereum $0.00000000000000’da 170 milyon dolar, Solana’da 25 milyon doların üzerinde likidasyon gerçekleşti. XRP, Dogecoin, Chainlink ve Zcash gibi altcoinlerde de kaldıraçlı pozisyonların hızla tasfiye edildiği görülüyor.

Buna karşın ETF tarafında dikkat çekici bir tablo oluşuyor: Solana fonları son günlerde 4,85 milyon dolarlık, Chainlink fonları ise 2,5 milyon dolarlık varlık ekledi. Bu durum, mevcut satış dalgasının “ani tepki” niteliğinde olabileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
