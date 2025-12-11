Noel Rallisi Neden Gelmiyor? Bitcoin’de Görünmez Baskı Büyüyor!



ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştirdiği faiz indirimi, kripto piyasasında kısa süreli bir iyimserlik yaratmış olsa da, opsiyon piyasasında görülen tablo yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor. Bitcoin $0.00000000000000 fiyatı 90 bin dolar bandına yakın seyrederken, yatırımcıların büyük bir kısmı güçlü bir ralli yerine sınırlı bir toparlanma beklentisiyle pozisyon alıyor.

Opsiyon Piyasasında Sınırlı İyimserlik Hakim

Opsiyon analiz platformu Laevitas’ın verilerine göre en çok işlem gören kontrat, 26 Aralık’ta sona erecek 100.000 dolarlık alım opsiyonu oldu. 18.360 adet yükseliş yönlü sözleşmeye karşı yalnızca 2.540 adet satım opsiyonunun bulunması, yüzeyde güçlü bir boğa beklentisi yaratıyor. Ancak işlem yapılarına bakıldığında tablo daha farklı: Yatırımcılar ağırlıklı olarak sınırlı kazanç potansiyeli sunan “long call condor” ve “bull call spread” gibi stratejileri tercih ediyor. Bu da, piyasada sert bir “Noel rallisi” beklentisinin zayıf olduğuna işaret ediyor.

Fed’in aynı zamanda likidite yönetimi amacıyla ayda yaklaşık 40 milyar dolarlık kısa vadeli Hazine tahvili alımına başlayacağını duyurması, piyasaya teknik anlamda bir rahatlama sağlasa da Bitcoin fiyatına belirgin bir ivme kazandırmış değil. 25-delta opsiyon eğiminin son iki haftada -%8’den -%5’e yükselmesi bir iyileşme sinyali verse de hâlâ negatif bölgede kalarak yatırımcıların düşüş riskine karşı koruma arayışını sürdürdüğünü gösteriyor.

Likidite Zayıflıyor: Yıl Sonu Baskısı Artıyor

Bitcoin, Fed kararının ardından ulaştığı 94.267 dolarlık gün içi zirvesinden yaklaşık %5,5 geri çekilerek 89.500 dolar seviyelerine geriledi. Piyasa uzmanlarının değerlendirmelerine göre fiyat üzerindeki bu zayıflığın temel nedeni, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte likiditenin tarihsel olarak en düşük seviyelerine gerilemesi. GreeksLive’ın baş araştırmacısı Adam Chu, “Noel ve yıl sonu kapanışlarının yaklaştığı bu dönem, kripto piyasasında her zaman en zayıf likiditeye sahip. İşlem hacmi düşer, fiyat momentumları güç kaybeder” ifadelerini kullanıyor.

Chu ayrıca volatilite beklentilerindeki düşüşün de güçlü bir ralliyi desteklemediğini vurguluyor. İmplied volatility’deki zayıflama, piyasanın kısa vadede sert fiyat hareketleri beklemediğini gösteriyor. Bu durum da yatırımcıların agresif alım yönlü pozisyonlardan kaçınmasına yol açıyor.

Buna rağmen orta vadeli beklentilerde iyimserlik hâkim. Zincir üstü opsiyon platformu Derive’ın araştırma direktörü Sean Dawson, Bitcoin’in Noel’e kadar 100.000 dolar üzerinde kapanma ihtimalinin %24’e gerilediğini, asıl boğa isteğinin ise 2026’nın ilk çeyreğine taşındığını belirtiyor. Mart vadeli 130.000 ve 180.000 dolarlık alım opsiyonlarında yoğun bir birikim olması, yatırımcıların ‘patlayıcı bir Q1 rallisi’ olasılığını fiyatladığını gösteriyor.

Bu arada Ethereum $0.00000000000000 cephesinde ise farklı bir tablo yaşanıyor. Son haftada özellikle kurumsal yatırımcıların OTC masalarında yoğunlaşan ETH alımları dikkat çekiyor. Spot talepteki artış, Ethereum’un kısa vadede Bitcoin’e göre daha güçlü durabileceği yorumlarını artırmış durumda. Analistler, kurumsal iştahın 2026 başında ETH fiyatı için ayrı bir ivme yaratabileceğini düşünüyor.