Dev Şirket Bitcoin’i Satmaya mı Hazırlanıyor? CEO’dan Şaşırtan İtiraf!



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin $0.00000000000000 piyasası yeniden dalgalı bir sürece girerken, ABD merkezli iş zekâsı şirketi Strategy’nin CEO’su Fong Lee’den gelen açıklamalar kripto topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Schwab Network’e konuşan Lee, şirketin dev Bitcoin rezervlerini satma ihtimalinin tamamen yok sayılmadığını belirterek temkinli fakat stratejik bir yaklaşım sergiledi. Buna karşın Lee, uzun vadeli planlarında Bitcoin’in hâlâ kilit bir role sahip olduğunun altını çizdi.

Temettü Baskısı: “Gerekirse Bitcoin Satarız”

Fong Lee, röportajda şirketin önceliğinin temettü ödemelerini garanti altına almak olduğunu açıkça ifade etti. “Önemli olan temettülerimizi ödemek; Bitcoin satmamak ikinci planda,” ifadelerini kullanan Lee, Bitcoin fiyatı yüzde 50 gerilese dahi şirketin 2065’e kadar temettü ödemelerini Bitcoin varlıkları üzerinden karşılayabilecek mali güce sahip olduğunu söyledi.

Lee’ye göre bu yaklaşım, hem yatırımcılara güven vermek hem de şirketin finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek için gerekli. Strategy’nin bu hafta açıkladığı dev Bitcoin alımının da iç finansal stabilite göstergeleri ve piyasa likiditesi doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Bu açıklamalar, özellikle kurumsal yatırımcıların yükselen operasyon maliyetleri ve temettü politikaları arasında sıkıştığı bir dönemde dikkat çekti. Örneğin geçtiğimiz hafta Galaxy Digital, artan nakit ihtiyacı nedeniyle kısa vadeli Bitcoin çözümlemelerine yönelebileceğini duyurmuştu. Bu tür gelişmeler, kurumsal şirketlerin kripto varlık portföylerinde daha dinamik bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

MSCI Tartışması ve Dijital Varlık Ayrımcılığı İddiası

Fong Lee’nin değindiği bir diğer kritik başlık, MSCI’nin dijital varlıklara ağır yatırım yapan şirketleri endeks dışında bırakma önerisi oldu. Strategy, sabah saatlerinde MSCI’ye ilettiği mektupta bu düzenlemenin “ayrımcı” olduğunu savundu. Schwab Network yayını sırasında ise Lee, bu öneriyi “yanlış bilgilendirilmiş” ve “yanlış yönlendirilmiş” olarak nitelendirdi.

Lee, “Dijital varlıkların yatırım yapılmaması gereken bir alan olduğuna yönelik bu kadar erken hüküm vermek sağlıklı değil,” diyerek kripto sektörüne yönelik yapısal önyargılara dikkat çekti. Ona göre Bitcoin hâlâ uzun vadeli değer yaratma potansiyeli taşıyor ve kısa vadeli volatilite, şirketin stratejik vizyonunu etkilemiyor.

Strategy’nin kriptoya bağlılığı, son beş yılda Bitcoin piyasasında genel olarak iyimser bir tablo oluşturduklarını söyleyen Lee’nin açıklamalarıyla daha net ortaya çıktı. “Biz haftadan haftaya düşünmüyoruz; uzun vadede Bitcoin’in güçlenmeye devam edeceğine inanıyoruz,” sözleri sektörde geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamalara paralel olarak, geçtiğimiz günlerde Kanada merkezli finans devi Purpose Investments, Bitcoin ETF’lerinde nakit dengesini korumak amacıyla portföydeki kripto varlıkların küçük bir bölümünü tasfiye etmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Uzmanlara göre bu tür adımlar, kurumsal yatırımcıların volatiliteye karşı daha temkinli bir yeniden pozisyonlanma sürecine girdiğini gösteriyor.