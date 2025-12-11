Ethereum (ETH)RIPPLE (XRP)

Ethereum ve XRP İçin Çarpıcı Fiyat Beklentileri! ChatGPT Şaşırttı!

Özet

  • Ethereum’un 62 bin dolar hedefi XRP için geniş fiyat senaryoları oluşturuyor.
  • Yapay zekâ modeli XRP için 6 ile 41 dolar arasında değişen tahminler sunuyor.
  • Altcoin piyasası büyük varlık hareketlerine duyarlı şekilde güçlü tepki veriyor.
İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto piyasası yeni bir tartışmanın tam ortasında: Eğer Ethereum $0.00000000000000 gerçekten 62.000 dolara ulaşırsa, XRP’nin değeri nereye gidebilir? Bu kez konu yalnızca analist yorumlarıyla sınırlı değil, yapay zekâ destekli modellerin hesaplamaları da gündemi alevlendirmiş durumda. Hem piyasa korelasyonları hem de güncel makro eğilimler düşünüldüğünde, ortaya oldukça iddialı rakamlar çıkıyor.

İçindekiler
1 Ethereum’un Tarihi Sıçrama Senaryosu
2 Yapay Zekâ Modeli, XRP İçin 4 Farklı Yol Senaryosu Çizdi

Ethereum’un Tarihi Sıçrama Senaryosu

Kripto ekosistemi uzun süredir Bitcoin $0.00000000000000 ve Ethereum’un piyasa hakimiyetine göre şekilleniyor. Bu nedenle, büyük iki varlıktaki hareketlilik altcoin’ler için doğrudan bir yol haritası işlevi görüyor. 7 Aralık 2025’te Ethereum’un günlük %0,10’luk sınırlı yükselişine rağmen XRP’nin bunu hafifçe aşarak %0,22 artması, bu korelasyonun hâlâ güçlü olduğunun işareti.

Bu noktada tartışmayı büyüten isim ise BitMine Başkanı Tom Lee. Ethereum’u “finansın geleceği” olarak tanımlayan Lee, ETH için 1971 benzetmesi yaparak, tıpkı doların altın standardını terk ettiği dönemdeki gibi devrimsel bir kırılmadan söz ediyor. Ona göre tokenizasyon, kurumsal talep ve ETH-BTC oranının uzun dönem ortalamasına dönüşü Ethereum’u 62 bin dolara taşıyabilir.

Ethereum’un 3.040 dolarlık seviyeden bu hedefe ulaşması demek, yaklaşık %1.939’luk dev bir yükseliş anlamına geliyor.

Yapay Zekâ Modeli, XRP İçin 4 Farklı Yol Senaryosu Çizdi

ETH’nin bu agresif hedefe ulaşması hâlinde XRP’nin nasıl tepki verebileceğini analiz eden yapay zekâ modeli, dört farklı fiyat patikası sunuyor:

  • Muhafazakâr senaryo: XRP yalnızca Ethereum’un artışının %10’unu yansıtırsa fiyat yaklaşık 6 dolara çıkabilir.
  • Orta senaryo: ETH rallisinin %25’lik kısmı XRP’ye yansırsa fiyat 11,90 dolar civarına yükselir.
  • Boğa senaryosu: %50’lik bir karşılık XRP’yi 21,70 dolar seviyesine taşır.
  • Orantılı senaryo (spekülatif): XRP, ETH’nin tüm yüzdesel yükselişini yansıtırsa 41,40 dolara ulaşabilir.

Model, gerçekçi hedefin 10–12 dolar aralığı olduğunu belirtiyor. 20–40 dolar bandına yükseliş ise ancak piyasa genelinde altcoin hype’ı veya XRP’ye özgü güçlü bir katalizörle mümkün olabilir.

Bu tahminler elbette spekülatif. Düzenleyici adımlar, küresel likidite koşulları, yeni finansal ürünler ve ABD’de 2025 sonrası beklenen faiz politikaları gibi dışsal faktörler XRP’nin gerçek performansını ciddi biçimde etkileyebilir.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Solana tarafında yaşanan güçlü kurumsal girişler de altcoin’lerin majör varlıkların hareketlerinden nasıl etkilendiğine dair çarpıcı bir örnek sundu. ABD merkezli iki fonun toplam 600 milyon dolarlık SOL pozisyonu açması, fiyatı kısa sürede %8 yukarı taşıdı. Bu durum, Ethereum veya Bitcoin’de büyük bir sıçrama yaşanması hâlinde XRP dahil diğer büyük altcoin’lerin nasıl zincirleme reaksiyon verebileceğinin güncel bir kanıtı niteliğinde.

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Son Haberler

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu
Kripto Para
Son Dakika: 7 Parite Birden Kaldırılıyor, Altcoin Delistleri Yakındır
COINBASE
Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: Kripto Para Devi ve Ripple (XRP) Banka Lisansını Aldı
Kripto Para Hukuku RIPPLE (XRP)

