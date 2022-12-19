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Shiba Inu (SHIB) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, güncel veriler ve raporlar bunu destekler nitelikte.

SHIB, Binance’ta İlk 3’e Girdi!

24 saatlik işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Shiba Inu’yu en çok takip edilen ilk üç kripto para arasında sıraladı. Sıralamaya göre Binance’ta bu yıl en çok izlenen ilk üç kripto para Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu oldu. Binance bunu bugün bir tweet’te duyurdu. Bu büyük başarı, Shiba Inu’nun resmi Twitter hesabı olan shibtoken tarafından da paylaşıldı. Platform, “SHIB, 2022’de Bitcoin ve Ethereum’un ile birlikte Binance’ta en çok izlenen kripto para oldu.” ifadesine yer verildi. Bu durum, Shiba Inu’nun popülaritesinin yatırımcılar arasında daha da arttığına işaret ediyor. Shiba Inu’nun 2022’de Binance’te en çok izlenen kripto paralar arasında yer aldığını görmek önemli. Bu yıl, SHIB ayrıca balinalar arasında da popüler olmayı başardı. Shiba Inu, üç yıldan kısa bir sürede popüler hale gelerek, büyük başarılar kaydetti. Shiba Inu, meme coin imajını değiştirmeye çalışırken, birçok yeni proje ile kullanım alanlarını, işlevini ve benimsenme oranını artırdı. Gucci, Rooms-To-Go, Amsterdam Vintage Watches dahil birçok işletme artık SHIB’i bir ödeme yöntemi olarak kabul ediyor.

Çok sayıda işletmenin Shiba Inu’yu kabul etmesi ve meme coin’in balinalar tarafından yaygın bir şekilde benimsenmesiyle, SHIB yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Santiment tarafından bildirildiği üzere, CoinMarketCap’te SHIB’i tekip eden yatırımcı sayısı son zamanlarda 1,8 milyonun üzerine çıktı. Web sitesindeki veriler, 1.810.756 CoinMarketCap kullanıcısının izleme listesinde Shiba Inu olduğunu gösteriyor. CMC izleme listesi, trader’ların bir varlığın fiyat hareketini takip etmesine yardımcı olur. Bu, trader’ların satış yapmak için uygun zamana karar vermelerine yardımcı oluyor.

Kritik Gelişme: Shibarium Geliyor!

Shiba Inu kullanıcıları, Visa’nın kabul edildiği 60 milyon mağazadan da alış veriş yapabilir. Shiba Inu ekibinin bir üyesi ve üst düzey bir geliştirici olan “Shib Trophias” yakın tarihli bir tweet’te Shibarium’un lansmanı için gerekli adımları nihayet açıkladı. Trophias, Shibarium’un Beta lansmanına yönelik ilk adımın resmi Shiba Inu web sitesini güncellemek olduğunu belirtti. Shibarium’un, SHIB fiyatını büyük oranda etkilemesi bekleniyor.