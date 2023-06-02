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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada günün en yüksek seviyesinde bulunuyor ve 27.280 doları nihayet aştı. Sığ volatilite en az düşüşler kadar yatırımcıları rahatsız ediyor. Ancak fiyatı baskılayan birçok sorun çözüldüğü için yakında bunun yukarı yönlü bir hareket başlatması bekleniyor. Herkes böyle mi düşünüyor? Elbette değil, örneğin kıdemli Bloomberg analisti farklı bir senaryoya işaret ediyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar Yorum

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone Bitcoin için en kötüsünün sona ermemiş olabileceğini söylüyor ve ABD’deki resesyon nedeniyle önümüzdeki aylarda likiditenin kıtlaşacağını iddia ediyor. Fed üyeleri de yılın sonuna doğru bir resesyon beklediğini söylemişti. Mike McGlone son piyasa yorumunda şunları söyledi;

“Haziran ayı, en kötü senaryoda riskli varlıkların ve Bitcoin‘in yükselmesine yönelik 1Y (yılın ilk yarısı) eğiliminin daha fazlasını gösterebilir ya da ABD’de bir resesyona dönüşebilir. Bizim eğilimimiz ikincisi yönünde, özellikle de piyasalar agresif merkez bankası faiz artışlarının uzun ve değişken gecikmelerinden iyimser bir sonucu fiyatlamış gibi göründüğü için, ki bu oran hala yükseliyor.”

McGlone, piyasalar son zamanlarda sıçrama yapmış olsa da, bu gücün sürdürülebilir olduğuna inanmadığını söylüyor. Ona göre düşüş eğilimi devam edecek.

“Yükselen Nasdaq 100 Hisse Senedi Endeksi’nin tüm piyasayı kaldırma potansiyeli geçici olabilir. 100 haftalık hareketli ortalamaların grafiği, hisse senedi endeksi ve Bitcoin için düşüş trendlerini gösteriyor. Bu, özellikle fiyatlar sıçrama yaparken, en kötünün bitip bitmediği ya da trende uyulup uyulmadığı ile ilgili bir sorudur.”

Kripto Paralar Düşecek

Bitcoin ve altcoin yatırımcılarının gücü tükenmiş olacak ki hacimlerin eridiğini görüyoruz. Bu teslimiyet aslında ayı piyasalarının artık sona ermesi gerektiğini gösteriyor. Veya son yükselişin ardından daha derin bir dibe gidiyor da olabiliriz. Tarihsel veriler kripto paralarda her zaman geleceği tahmin etmek için yeterli olmuyor.

Daha önce Bitcoin’in 7.000 dolara kadar düşebileceğini söyleyen Bloomberg analisti McGlone, beklenen resesyonun bu hedefi gerçekleştirebileceğini savunuyor.