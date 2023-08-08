Drex: Brezilya Merkez Bankası’nın Yeni Dijital Para Birimi

Özet

  • - Brezilya Merkez Bankası "Drex" adını taşıyan dijital para birimini tanıttı.
  • - Drex'in kontrolüne dair endişeler var; bazı analistlere göre, merkezi bir otoritenin müdahale yeteneğine sahip olabilir.
  • - Brezilya'nın Drex'i ve Rusya'nın dijital rublesi gibi diğer ülkelerin benzer adımları, uluslararası ticaretin geleceğinde değişimi işaret ediyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:00
8 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Basına tanıtılmadan önce Brezilya’nın ulusal fiat para birimi olan realden yola çıkılarak “dijital real” olarak adlandırılan Brezilya merkez bankası dijital para birimine (CBDC) resmi marka adı verildi. Bültende dijital para birinin Drex ismi ile piyasaya sunulacağı açıklandı.

İsim ve Logo Açıklandı

Brezilya Merkez Bankası 7 Ağustos’ta CBDC’nin yeni markasını açıklayan bir basın bülteni yayınladı. Merkez bankası tarafından geliştirilen “Drex” markasının bir kısaltma olduğu ifade edilerek bültende marka adı aşağıdaki ifadelerle açıklandı;

“‘D’ ve ‘R’ Real Digital’i ima ediyor; ‘E’ elektronik anlamına geliyor ve ‘X’ modernlik ve bağlantı fikri olan dağıtılmış defter teknolojisinin (DLT) kullanımını ifade ediyor.”

Brezilya Merkez bankası marka ismiyle birlikte Drex’in görsel kimliğini de açıkladı. CBDC logosunda büyük D harfi de dahil olmak üzere iki ok ulusal fiat para birimi realin dijital versiyonuna evrimini resmederken maviden açık yeşil renge geçiş “işlem tamamlandı” mesajını temsil ediyor.

Merkez Bankası İşlemleri Durdurabilir

Temmuz ayında bir blockchain geliştiricisi ve teknoloji danışmanlık firması olan Iora Labs’in kurucusu Pedro Magalhães tarafından Drex kodunda merkezi bir otoritenin fonları dondurmasına veya bakiyeleri azaltmasına izin verecek işlevler keşfettiği bildirildi. Geçen yıl ise Brezilya Merkez Bankası’nda ekonomist olan Fabio Araujo, CBDC’nin ülkedeki banka işlemlerini durdurma potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Rusya Merkez Bankası da dijital ruble olan CBDC’nin görsel kimliğini açıkladı. Bir daire içinde uluslararası bir ruble sembolü olan logo dört temel renk kombinasyonuna sahip: kırmızı ve beyaz ya da siyah ve beyaz. Ayrıca Rusya Merkez Bankası dijital ruble üzerinden yapılacak işlemlerde 2025 yılına kadar işlem ücreti alınmayacağını açıkladı. BRICS Zirvesi’nden önce iki önemli ülkenin de dijital para birimlerini aynı dönemde açıklamaları dikkate değer. Bu dijital para birimleri ticareti hızlandırabilir, maliyetleri azaltabilir ve finansal işlemleri daha etkili kılabilir. BRICS Zirvesi öncesinde uluslararası ticaret için yeni bir dönem öngörülüyor.

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