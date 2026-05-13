Bitcoin dalgalı ABD enflasyonu sonrası 81 bin dolarda tutundu

Bitcoin, ABD’de açıklanan nispeten yüksek enflasyon verilerine rağmen kısa süre içinde toparlanarak dikkat çekici bir direnç gösterdi. Kripto para piyasasında işlemler Salı gecesi Amerika’da Tüketici Fiyat Endeksi’nin (CPI) yıllık yüzde 3,8 olarak açıklanmasının ardından Bitcoin, 79.879 dolara kadar geriledi. Ancak piyasadaki bu düşüş Asya sabahında hızlıca geri alındı ve Bitcoin yeniden 81.208 dolara yükseldi. Son 24 saatte fiyat yüzde 0,3 artış gösterirken, 1.400 dolarlık volatil bir bantta dalgalanma yaşandı.

Majörlerde fiyat hareketleri ve fon akışları

Kripto para piyasasında öne çıkan diğer büyük coinlerde de farklı performanslar görüldü. Binance Coin yüzde 2,5’lik artışla 677 dolara ulaşırken, Dogecoin yüzde 1,3 yükselerek 0,1114 dolara ilerledi. Piyasadaki bu canlılığa karşılık, Ethereum son 24 saatte yüzde 0,3 değer kaybederek 2.300 dolara indi ve haftalık bazda yüzde 3,2 düşüşle gruptaki en zayıf performansı gösterdi. Solana yüzde 0,6 gerileyerek 95,52 dolara, XRP ise yüzde 0,5 düşüşle 1,45 dolara indi.

CoinShares’in verilerine göre geçen hafta küresel kripto para fonlarına 858 milyon dolar giriş oldu. Bu girişlerin 706 milyon doları Bitcoin, 77 milyon doları Ethereum, 48 milyon doları Solana ve 40 milyon doları XRP ürünlerine yöneldi. Ayrıca, Bitcoin’de short (düşüş odaklı) pozisyonlardan 14 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve bu, 2026 yılının en büyük haftalık kısa pozisyon kapanışı olarak kayıtlara geçti. Yatırımcıların düşüş yönlü duruşunun zayıfladığı ve yukarı yönlü hareketlerin olabileceğine dair sinyaller güçlendi.

Geleneksel piyasalar ve regülasyon adımları

Açıklanan enflasyon verisi geleneksel piyasalarda ise daha sert bir tepkiye neden oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,2, Nasdaq 100 ise yüzde 0,9 geriledi. Özellikle yarı iletken sektöründe hisseler belirgin satış baskısına maruz kaldı. ABD’de vadeli faizlerin hassas olduğu iki yıllık tahvil getirisi yüzde 4 seviyesinin hemen altını korurken, Japonya’da 20 yıllık tahvil getirisi ise 1997’den bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir seviyeye ulaştı. Yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyon baskısını artırdığı görülüyor.

Asya borsalarında ise gelen satış baskısı gün içerisinde kısmen toparlandı. Beyaz Saray’ın, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Çin ziyaretine katılacağını açıklaması ardından yarı iletken üreticilerinin vadeli işlemlerinde pozitif bir hava oluştu.

Piyasa algısı ve yasal gelişmeler

Piyasa analizlerine göre, kripto varlıklardaki para akışlarının halen pozitif olduğu göze çarpıyor. FxPro baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, genel piyasa duyarlılığının son günlerde 47, 48 ve 49 seviyelerinde sabitlendiğini, bunun ayıların hafif de olsa üstünlük sağladığına işaret ettiğini aktardı.

Bitcoin’in 200 günlük ortalamaya yaklaşırken yukarı yönlü ivmesini yitirdiğine dikkat çeken Kuptsikevich, uzun döneme yayılan fiyat dalgalanmalarının bu hattı belirginleştirdiğini vurguladı.

Ayrıca CoinShares, son dönemdeki fon girişlerinde ABD’de Senato Bankacılık Komitesi’nin önümüzdeki hafta görüşeceği CLARITY Act kapsamında stabilcoin faiz oranlarına ilişkin sağlanan uzlaşmanın etkili olduğuna işaret etti. Senato’daki bu yasal sürecin, İran savaşı sonrası piyasada ender görülen olumlu rüzgarlar arasında yer aldığı ve fiyatlardan ziyade fon akışlarında kendini gösterdiği belirtildi.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, bu yüksek enflasyon verisi ve sıkılaşan Hazine tahvili ortamına rağmen 81.000 dolar seviyesini koruyarak piyasada güçlü alıcıların halen etkin olduğunu ortaya koydu. Ancak bu seyrin, önümüzdeki haftaki Senato görüşmeleri ve yeni makroekonomik verilerle birlikte test edileceği öngörülüyor.