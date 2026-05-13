Bitcoin son bir haftada 82.496 dolara ulaştı yatırımcılar gözünü yeniden rekor seviyelere çevirdi

Kripto yatırım fonu Maelstrom’un yatırım direktörü Arthur Hayes, ABD ve Çin arasında süren yapay zekâ (AI) alanındaki “silahlanma yarışının” para politikalarını gevşetmeye zorladığını, bunun da kripto ekosisteminde olumlu bir ortam yarattığını belirtti. Hayes’e göre, İran’da devam eden savaş ve AI sektöründe üstünlük için süren mücadele, daha fazla para basımına neden olacak ve Bitcoin’i bu yıl içinde yeniden tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabilir.

ABD ve Çin rekabeti, para arzını artırıyor

Arthur Hayes, ABD ve Çin’in hem teknolojik hem stratejik olarak yapay zekâda üstünlük sağlamaya çalıştığı bu dönemde, iki ülkenin de doğrudan ulusal güvenlik gerekçesiyle finansal koşulları gevşettiğine dikkat çekti. Hayes’in analizine göre, bu şartlar hükümetlerin parayı daha hızlı dolaşıma sokmasına ve bankaların kredileri genişletmesine yol açıyor. Bu sürecin kripto piyasası için de “mükemmel bir zemin oluşturduğunu” savundu.

Hayes, hızlı artan yıllık AI ve elektrifikasyon yatırımlarının (CAPEX) sonucunda, mevcutta dolaşımdaki itibari para biriminin miktarının giderek daha fazla artacağını belirtti. Analistlere göre, bu ortam hem klasik finansal ürünleri hem de kripto varlıkları etkiliyor; ancak kripto paralar, özellikle Bitcoin, bu süreçte daha hızlı tepki veriyor.

Savaş ve iç yatırım dinamikleri

Hayes, devam eden İran savaşının enflasyonist etkilere yol açtığını ve ülkelerin ABD Hazine tahvilleri veya hisse senetleri yerine kendi altyapı yatırımlarına ağırlık vermeye başladığını belirtti. Bu eğilim, askeri harcamalarla birlikte para basımının hızlanmasına sebep oluyor. Hayes, “Siyasi irade ile AI yarışını kazanma isteği ve finansal irade ile basılan para ve banka kredileriyle inşa edilen sistem, kripto için uygun bir ortam hazırlıyor.” şeklinde konuştu.

“Yarın itibariyle dolaşımdaki itibari para birimi daha fazla olacak ve bu değişim hızı ciddi biçimde artıyor. Özellikle AI ve elektrifikasyona yönelik yıllık yatırımlar büyük oranda büyüdü.”

Ayrıca Hayes, Mart ayında yaptığı bir değerlendirmede ABD Merkez Bankası’nın İran’daki çatışmanın finansmanını kolaylaştırmak için para politikasında gevşemeye gidebileceğini ve bunun kripto varlıkları destekleyebileceğini dile getirmişti.

Bitcoin ve diğer varlıklarda son durum

Kripto piyasası 2023 yılında birçok yeni rekor seviyeye ulaşmış, ekim ayında toplam piyasa değeri 4,28 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Ancak yıl sonunda yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcılar, piyasanın tam olarak ne zaman toparlanacağı konusunda farklı görüşler dile getirdi.

Arthur Hayes’e göre Bitcoin, 28 Şubat’tan bu yana, altın ve ABD teknoloji hisseleri gibi riskli varlıklara kıyasla daha güçlü bir performans gösteriyor.

“Bitcoin, Şubat’tan itibaren altın ve ABD’li teknoloji şirketlerinin hisseleri gibi büyük riskli varlıkları geride bırakarak öne çıktı.”

CoinGecko’nun verilerine göre Bitcoin, son yedi gün içinde 79.467 ila 82.496 dolar aralığında işlem gördü. Çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 81.000 dolar civarında alıcı buldu; bu değer, 6 Şubat’ta görülen 62.822 dolarlık dip seviyeden yüzde 31’in üzerinde bir yükselişe işaret ediyor. Aynı dönemde altının fiyatı ise 4.581 dolardan 4.710 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 2’lik bir getiri sağladı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in güncel fiyatı ve sergilediği bu ivme, yatırımcıların yeniden tarihi zirve seviyelerini hedeflemesine neden oluyor.

Arthur Hayes, Bitcoin’in yıl başında 60.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini, küresel çapta trilyonlarca dolar ve yuanın daha basılacak olmasıyla birlikte 126.000 dolarlık tarihi zirvenin tekrar gündeme gelebileceğini savunuyor.