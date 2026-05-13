Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

JPMorgan ikinci kez tokenleştirilmiş para piyasası fonu için Ethereum’da SEC başvurusu yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 JPMorgan ikinci tokenleştirilmiş para piyasası fonu için SEC’ye başvurdu.
  • Fon, $ETH altyapısı üzerinde çalışacak ve stablecoin rezervlerinin güvenceye alınmasını hedefliyor.
  • Maliyet yıllık yüzde 0,16’ya kadar sınırlandı, ana risk unsurları arasında blokzincir ve stablecoin işlem riskleri öne çıktı.
  • 🔎 Asıl dikkat çeken, büyük bankaların gerçek dünya varlıklarını dijitalleştirerek sektördeki rekabeti artırması oldu.
COINTURK
COINTURK

JPMorgan Chase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruyla Ethereum blokzinciri üzerinde ikinci kez tokenleştirilmiş para piyasası fonu oluşturmayı hedefliyor. Bu fon, onay alması durumunda stablecoin ihraççıları için rezerv varlık olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Fonun adı JPMorgan OnChain Liquidity-Token Money Market Fund (JLTXX) olarak duyuruldu.

İçindekiler
1 Fonun temel yapısı ve hedefi
2 Stablecoin düzenlemeleriyle uyum vurgusu
3 Tokenizasyon sektöründe rekabet artıyor
4 Fonun maliyeti ve risk faktörleri

Fonun temel yapısı ve hedefi

JLTXX koduyla işlem görecek olan para piyasası fonu, ABD Hazine tahvilleri ile teminatlandırılmış repolar gibi yüksek likiditeye sahip varlıklara yatırım yapacak. Başvuruda, fonun faaliyete geçeceği tarih ve yatırımcı kabulüne ilişkin net bir zaman çizelgesi ise paylaşılmadı. JPMorgan’ın açıklamasına göre, fonun blokzinciri altyapısı kurumun kendi dijital varlık birimi Kinexys Digital Assets tarafından yürütülecek. Şirket, şu an için yatırımcılara açık olan tek blokzincirin Ethereum olduğunu ancak ilerleyen dönemde farklı blokzincirlere de açılmanın planlandığını belirtti.

JPMorgan, ABD finans sektörünün en büyük bankalarından biri olarak teknolojik yeniliklerle öne çıkıyor. Şirket son yıllarda dijital varlıklar, blokzincir ve tokenizasyon alanında girişimlerini hızlandırdı.

Stablecoin düzenlemeleriyle uyum vurgusu

Yeni başvuru, ABD’de stablecoin’ler için mevzuat hazırlığı yapan ve bu varlıkların rezerv zorunluluğuna odaklanan GENIUS Act kapsamında şekillendi. Bu yasa, stablecoin ihracının güvenliğini sağlamak amacıyla dolar destekli varlıkların nakitte, hazine bonolarında veya teminatlı banka mevduatlarında tutulmasını şart koşuyor. Fonun başvurusunda şu ifadeye yer verildi:

“Fon, stablecoin ihraççılarına ilişkin rezerv varlık gerekliliklerini karşılayacak şekilde yatırım yapmayı amaçlamaktadır.”

Bu yapı, JLTXX’u kamuya açık klasik bir yatırım fonunun ötesinde, daha çok stablecoin ihraççılarının düzenlemelere uyum sağlaması için özel bir araç haline getiriyor. Geçtiğimiz ay benzer bir başvuru da Morgan Stanley’den gelmiş; ancak bu fonda blokzincir altyapısı bulunmamıştı.

Tokenizasyon sektöründe rekabet artıyor

JLTXX, JPMorgan’ın Ethereum üzerindeki ikinci tokenleştirilmiş para piyasası fonu girişimi olarak öne çıkıyor. Banka geçtiğimiz yılın sonunda, zincir üstü nakit yönetimi arayan kurumsal yatırımcılara yönelik MONY fonunu da başlatmıştı. Bu yeni ürün ise daha çok stablecoin ihracına odaklanan işletmelere hitap ediyor. Sektörde rekabet hız kazanırken, Franklin Templeton’ın BENJI adını verdiği tokenleştirilmiş fonu da pazarda yerini aldı. Nitekim gerçek dünya varlıklarının blokzincir tabanında tokenleşmesiyle oluşan piyasanın büyüklüğü 12 Mayıs itibarıyla 32,2 milyar dolara ulaştı. Bunun yaklaşık 15,9 milyar dolarlık kısmı ABD Hazine tahvili ürünlerinden oluşuyor.

Fonun maliyeti ve risk faktörleri

Başvuru evraklarında fonun Token Sınıfı hisseleri için toplam yıllık işletme gideri yüzde 0,71 olarak belirtildi. Ancak JPMorgan ve iştirakleri, 30 Haziran 2028’e kadar net giderleri yüzde 0,16 ile sınırlamayı ve aradaki farkı karşılamayı taahhüt etti. 10.000 dolarlık yatırımda ilk yıl 16 dolar, üç yıl sonunda ise toplam 113 dolar gider oluşacak. Fon, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamına dahil edildi.

Yatırımcılar için üründe faiz, kredi ve blokzincir teknolojisinin getirdiği yeni riskler olduğu ifade edildi. Ayrıca yeni kategori olarak “blokzincir teknolojisi riski” ve “stablecoin ihraççısı işlem riski” başlıkları da belgede yer aldı. Böylece fonun standart ürünlerden farklı olarak kripto ve blokzincir odaklı dinamikler barındırdığı vurgulandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum vadeli işlemlerinde temkinli seyir sürerken DeFi saldırıları piyasada tedirginlik yarattı

Ethereum Foundation bazı cüzdanlarla “Clear Signing” güvenlik standardını başlattı

Ethereum 2.375 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa 3.161 dolara hareket edebilir

Ethereum Foundation Lido’dan 21.270 ETH unstake etti

Sıcak Gelişme: Türkiye İletişim Başkanlığından Ethereum hamlesi

Sharplink staked ETH hazinesinden 100 milyon dolar Galaxy yönetimindeki DeFi stratejilerine aktarılıyor

Ethereum Glamsterdam için 200 milyon gas limit hedefledi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Aave ve Kelp, saldırganın rsETH varlıklarını yakarak kurtarma planında ilk adımı tamamladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Aave ve Kelp, saldırganın rsETH varlıklarını yakarak kurtarma planında ilk adımı tamamladı
Arbitrium (ARB)
Bitcoin 82.000 doları aşamadı XRP ve SHIB güçlenirken TON ve ZEC’de yüksek volatilite görüldü
BITCOIN (BTC)
JPMorgan tokenizasyon hamlesiyle yatırım fonunu blokzincire taşıyor
Ekonomi Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Bitcoin gün içinde 79.800 doların altına geriledi, spot alımlar zayıf kaldı
BITCOIN (BTC)
DTCC, tokenleştirilmiş varlıklar için zincirler arası yönetimi 2026’da başlatacak
CHAINLINK (LINK)
Lost your password?