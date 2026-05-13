JPMorgan ikinci kez tokenleştirilmiş para piyasası fonu için Ethereum’da SEC başvurusu yaptı

JPMorgan Chase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruyla Ethereum blokzinciri üzerinde ikinci kez tokenleştirilmiş para piyasası fonu oluşturmayı hedefliyor. Bu fon, onay alması durumunda stablecoin ihraççıları için rezerv varlık olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Fonun adı JPMorgan OnChain Liquidity-Token Money Market Fund (JLTXX) olarak duyuruldu.

Fonun temel yapısı ve hedefi

JLTXX koduyla işlem görecek olan para piyasası fonu, ABD Hazine tahvilleri ile teminatlandırılmış repolar gibi yüksek likiditeye sahip varlıklara yatırım yapacak. Başvuruda, fonun faaliyete geçeceği tarih ve yatırımcı kabulüne ilişkin net bir zaman çizelgesi ise paylaşılmadı. JPMorgan’ın açıklamasına göre, fonun blokzinciri altyapısı kurumun kendi dijital varlık birimi Kinexys Digital Assets tarafından yürütülecek. Şirket, şu an için yatırımcılara açık olan tek blokzincirin Ethereum olduğunu ancak ilerleyen dönemde farklı blokzincirlere de açılmanın planlandığını belirtti.

JPMorgan, ABD finans sektörünün en büyük bankalarından biri olarak teknolojik yeniliklerle öne çıkıyor. Şirket son yıllarda dijital varlıklar, blokzincir ve tokenizasyon alanında girişimlerini hızlandırdı.

Stablecoin düzenlemeleriyle uyum vurgusu

Yeni başvuru, ABD’de stablecoin’ler için mevzuat hazırlığı yapan ve bu varlıkların rezerv zorunluluğuna odaklanan GENIUS Act kapsamında şekillendi. Bu yasa, stablecoin ihracının güvenliğini sağlamak amacıyla dolar destekli varlıkların nakitte, hazine bonolarında veya teminatlı banka mevduatlarında tutulmasını şart koşuyor. Fonun başvurusunda şu ifadeye yer verildi:

“Fon, stablecoin ihraççılarına ilişkin rezerv varlık gerekliliklerini karşılayacak şekilde yatırım yapmayı amaçlamaktadır.”

Bu yapı, JLTXX’u kamuya açık klasik bir yatırım fonunun ötesinde, daha çok stablecoin ihraççılarının düzenlemelere uyum sağlaması için özel bir araç haline getiriyor. Geçtiğimiz ay benzer bir başvuru da Morgan Stanley’den gelmiş; ancak bu fonda blokzincir altyapısı bulunmamıştı.

Tokenizasyon sektöründe rekabet artıyor

JLTXX, JPMorgan’ın Ethereum üzerindeki ikinci tokenleştirilmiş para piyasası fonu girişimi olarak öne çıkıyor. Banka geçtiğimiz yılın sonunda, zincir üstü nakit yönetimi arayan kurumsal yatırımcılara yönelik MONY fonunu da başlatmıştı. Bu yeni ürün ise daha çok stablecoin ihracına odaklanan işletmelere hitap ediyor. Sektörde rekabet hız kazanırken, Franklin Templeton’ın BENJI adını verdiği tokenleştirilmiş fonu da pazarda yerini aldı. Nitekim gerçek dünya varlıklarının blokzincir tabanında tokenleşmesiyle oluşan piyasanın büyüklüğü 12 Mayıs itibarıyla 32,2 milyar dolara ulaştı. Bunun yaklaşık 15,9 milyar dolarlık kısmı ABD Hazine tahvili ürünlerinden oluşuyor.

Fonun maliyeti ve risk faktörleri

Başvuru evraklarında fonun Token Sınıfı hisseleri için toplam yıllık işletme gideri yüzde 0,71 olarak belirtildi. Ancak JPMorgan ve iştirakleri, 30 Haziran 2028’e kadar net giderleri yüzde 0,16 ile sınırlamayı ve aradaki farkı karşılamayı taahhüt etti. 10.000 dolarlık yatırımda ilk yıl 16 dolar, üç yıl sonunda ise toplam 113 dolar gider oluşacak. Fon, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası ve 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamına dahil edildi.

Yatırımcılar için üründe faiz, kredi ve blokzincir teknolojisinin getirdiği yeni riskler olduğu ifade edildi. Ayrıca yeni kategori olarak “blokzincir teknolojisi riski” ve “stablecoin ihraççısı işlem riski” başlıkları da belgede yer aldı. Böylece fonun standart ürünlerden farklı olarak kripto ve blokzincir odaklı dinamikler barındırdığı vurgulandı.