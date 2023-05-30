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Altcoin yatırımcılarının yüzü haftalardır gülmüyor, BTC fiyatındaki negatiflik altları ciddi anlamda ezdi. Destek seviyelerini kaybeden altcoinler daha da derin dipler yaptı. Hatta bir kısmı Bitcoin fiyatı Ocak başındaki seviyesinin çok üstünde olmasına rağmen yeni 2023 diplerini oluşturdu. Peki Dogecoin ne olacak? DOGE fiyat tahminleri yatırımcılara umut veriyor.

Dogecoin Grafik Yorumları

Piyasa değerine göre en büyük sekizinci kripto para olan DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,073 doların üstünde bulunuyor. MATIC, SOL, TRX gibi çok sayıda popüler altcoin halen onun gerisinde bulunuyor. Ayı piyasalarında yaşadığı kayıplara rağmen sadık yatırımcıları sayesinde 10 milyar doların üstünde piyasa değerine sahip.

Dogecoin (DOGE) fiyatı uzun vadeli alçalan bir takozdan çıktı ve ardından kısa vadeli bir çift dip formasyonu oluşturdu. Günlük zaman diliminde yapılan teknik analiz, DOGE fiyatının 16 Mayıs’ta alçalan bir takozdan çıktığını gösteriyor. Kama bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir, yani çoğu zaman kırılmalara yol açar. Buna göre kısa vadede DOGE fiyatı yükselebilir.

Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini

Kama formasyonu dışında çift dip de grafikte dikkat çekiyor. Bu da yükselişin öncü sinyali olabilir. Grafikteki fitiller alıcıların aktif olarak fiyatı yukarı çekmeye çalıştığını gösteriyor. Günlük zaman dilimine daha yakından bakmak, yükseliş DOGE fiyat tahminini verir. Bunun ana nedenleri dalga sayısı ve RSI okumalarıdır. Elliot dalga sayımı kama içinde tamamlanmış beş dalgalı bir aşağı yönlü harekete dikkat çekiyor.

Buna göre kısa vadede yükselişin devam etmesi muhtemel ancak sonrasında bir geri çekilme yaşanabilir. Peki yükselişin hedefi kaç dolar olacak? Kısa vadeli yükseliş hedefi 0,087 dolar ile 0,091 dolar arasında. Bu kısa vadeli yükseliş fiyat tahminine rağmen 0,069 dolar seviyesindeki beşinci dalganın altına inen fiyat düşüş eğilimini teyit edecektir.

Yükselişin rafa kalktığı ortamda DOGE yatırımcıları 0,05 dolara doğru hızlı bir geri çekilme görebilir. Bitcoin bir süredir 27.600-27.700 dolar aralığında bulunuyor. Kral kripto para biriminin ilerleyen saatlerde yön tayin etmesi DOGE fiyatını da hareketlendirecektir.