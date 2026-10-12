Ethereum (ETH)

Ethereum bağlantılı iki cüzdan Kraken’e 11,1 milyon dolarlık ETH aktardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum bağlantılı iki cüzdan Kraken’e 4.393 ETH, yani 11,1 milyon dolarlık transfer yaptı.
  • 📉 Ekim ortasına kadar spot Ethereum ETF’lerinden dokuz gün üst üste 542 milyon doların üzerinde çıkış yaşandı ve $ETH üzerinde baskı arttı.
  • 🧭 İlgili adreslerde yaklaşık 10.000 ETH daha kalırken piyasa 2.500 dolar eşiğinin korunup korunamayacağını izliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum’un ilk döneminden kalan büyük yatırımcı cüzdanları, ağın yıllar içinde oluşan değerinden kademeli çıkışlarını sürdürüyor. Ethereum Foundation ile doğrudan bağlantılı iki cüzdan, toplam 4.393 ETH’yi Kraken borsasına gönderdi. Bu transferin güncel piyasa değeri yaklaşık 11,1 milyon dolar olarak hesaplandı.

İçindekiler
1 On yıla yayılan satış planı
2 Fiyat görünümünde kritik eşik
3 ETF çıkışları baskıyı artırdı
4 Kalan bakiye izleniyor

On yıla yayılan satış planı

Son işlem ani bir satıştan çok, uzun süredir izlenen düzenli bir stratejinin parçası görünümü veriyor. Söz konusu adresler son 10 yılda borsalara toplam 49.751 ETH aktardı. Bu transferlerde ortalama satış fiyatı 658 dolar oldu. Cüzdanlardaki varlıkların, ETH’nin 1 doların altında işlem gördüğü erken dönemde edinildiği belirtiliyor.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimine destek veren kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor. Vakıf daha önce, ilk dağıtımlarla bağlantılı eski cüzdanların mevcut faaliyet bütçesiyle doğrudan ilişkili olmadığını vurgulamıştı.

Ethereum Foundation, erken dönem dağıtımlarla bağlantılı eski cüzdanların vakfın güncel operasyon bütçesini temsil etmediğini vurguluyor.

Fiyat görünümünde kritik eşik

ETH/USD paritesi bu transferlerin gerçekleştiği sırada 2.550 dolar civarında dengelendi. Fiyat, 50 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde seyrederken kısa vadede bu seviye alıcılar için önemli bir eşik olarak izleniyor. Yukarı yönlü denemelerde 2.651 dolar bölgesi öne çıkarken, daha geniş görünümde 200 günlük hareketli ortalama 2.136 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu tablo, uzun vadeli yapının henüz bozulmadığına işaret etse de piyasadaki asıl soru, ek satış hacminin ne ölçüde karşılanabileceği oldu. Özellikle büyük cüzdanlardan borsalara gelen transferler, yeterli likidite bulduğu dönemlerde fiyat üzerinde baskı oluşturabiliyor.

ETF çıkışları baskıyı artırdı

ABD’de spot Ethereum ETF’lerine yönelik talebin zayıflaması da bu baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı. Ekim ortasına kadar kurumsal yatırımcıların risk iştahında belirgin bir gerileme görüldü. Fonlarda dokuz işlem günü boyunca kesintisiz çıkış yaşanırken toplam 542 milyon doların üzerinde para çekildi.

Kurumsal tarafta spot Ethereum ETF’lerinden dokuz gün üst üste yaşanan çıkışlar, piyasadaki yeni satışların emilmesini daha zor hale getiriyor.

Geleneksel sermayenin piyasadan likidite çektiği bir dönemde, borsalara ulaşan ilave ETH miktarı arz baskısını artırıyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca transfer büyüklüğünü değil, işlemlerin zamanlamasını da yakından izliyor.

Kalan bakiye izleniyor

İlgili adreslerde yaklaşık 10.000 ETH daha bulunduğu ifade ediliyor. Bu bakiyenin de hareket etmesi halinde 2.500 dolar eşiği üzerindeki dengenin zayıflayabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda fiyatın 2.400 dolar bölgesine doğru geri çekilmesi olasılığı gündemde kalabilir.

Mevcut durumda piyasanın odağında, erken dönem cüzdanlardan gelen satışların sürüp sürmeyeceği ve ETF tarafındaki zayıflığın ne kadar daha devam edeceği yer alıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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