Bitcoin’de dönüş sinyalleri: Balinalar biriktiriyor, talep toparlanıyor! Zincir üstü veriler ne söylüyor?

Bitcoin’de borsa rezervlerinin düşük kalması, talebin toparlanması ve büyük yatırımcıların birikimlerini artırması, ekim ayında olası bir dip oluşumuna işaret ediyor. CryptoQuant’ta yayımlanan analiz, bu göstergelerin olumlu yönde değiştiğini ortaya koyarken dip seviyesinin teyit edildiğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguluyor.

Bitcoin’in yaklaşık 59 bin dolardan 84 bin dolara yükselmesi madencilerin faaliyet koşullarını da iyileştirdi. Ancak işlem ücretlerinin madenci gelirlerindeki payı yüzde 1’in altında kalmayı sürdürüyor. Özellikle eski cihazlarla çalışan madenciler, mevcut elektrik maliyetleri nedeniyle kârlılık baskısı yaşıyor.

Balinalar biriktiriyor, talep henüz tam toparlanmadı

CryptoQuant’ın 12 Ekim tarihli Quicktake notunda görüşlerine yer verilen XWIN Japan, Bitcoin’de olası bir dip oluşumunu destekleyen üç zincir üstü değişime dikkat çekti. Borsalarda tutulan Bitcoin miktarı son günlerde hafifçe artsa da düşük seviyelerde kalıyor. Yeni Bitcoin talebini ölçen “Apparent Demand” göstergesi ise belirgin negatif seviyelerden hızla toparlandı. Bununla birlikte göstergenin hâlâ sıfırın altında olması, talepteki iyileşmenin henüz tamamlanmadığını gösteriyor.

Büyük yatırımcıların Bitcoin varlıkları da yaklaşık 3 milyon BTC’ye yükseldi. Bu birikimlerin son fiyat düzeltmesi sırasında yüksek seviyelerde kalması, analizin dikkat çektiği bir diğer gelişme oldu.

Makroekonomik koşullarda da kısmi iyileşme görüldü. Piyasanın fiyatladığı, Fed’in ekim ayında faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 18’e gerilerken Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 110 dolardan 103 dolar civarına düştü.

Analiste göre 3 Kasım’daki ABD ara seçimleri yaklaştıkça siyasi belirsizlik kademeli olarak azalabilir. Seçim sonrasında belirsizliğin hafiflemesi, yatırımcıları varlık dağılımlarını yeniden değerlendirmeye yöneltebilir.

Ancak Bitcoin’de dip oluşumunun teyidi için spot borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerin sürmesi, ABD spot piyasasında alımların güçlenmesi ve Bitcoin talebinin daha fazla toparlanması gerekiyor. Analist, Bitcoin’in ekim ayındaki güçlü performansıyla ilişkilendirilen “Uptober” ifadesinin, fiyatın ay boyunca kesintisiz yükseleceği anlamına gelmediğini de belirtti. Mevcut geri çekilmenin sonraki yükselişe zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Eski madencilik cihazlarında maliyet baskısı sürüyor

Zincir üstü analist Axel Adler Jr.’ın 12 Ekim’de yayımladığı bültene göre işlem ücretleri, son 30 günde madencilerin toplam gelirinin ortalama yalnızca yüzde 0,64’ünü oluşturdu. Bir hafta önce yüzde 0,65 olan bu oran, Ağustos 2025’in ortasından bu yana yüzde 1’in altında seyrediyor.

Madenci gelirlerinin büyük kısmının yeni üretilen Bitcoin’den gelmesi, kârlılığı ağırlıklı olarak Bitcoin fiyatına ve cihazların enerji verimliliğine bağlıyor. Adler’in hesaplamalarında, elektriğin kilovatsaat başına 0,05 dolar olduğu varsayımıyla Antminer S19 kullanılarak bir Bitcoin üretmenin yalnızca elektrik maliyeti yaklaşık 86.700 dolara ulaşıyor. Bu tutar, Bitcoin’in yaklaşık 84 bin dolarlık fiyatının üzerinde bulunuyor.

Daha yeni Antminer S21’de ise Bitcoin başına elektrik maliyeti yaklaşık 44.300 dolar olarak hesaplanıyor. Bu fark, enerji verimliliği yüksek cihazlarla çalışan madencilere daha geniş bir kârlılık alanı sağlıyor. Ancak hesaplamalar cihaz alımı, soğutma ve bakım giderlerini içermiyor.

Bitcoin fiyatının yükselmeye devam etmesi, eski cihazların elektrik maliyetinden kaynaklanan zararını azaltabilir ve daha verimli cihazların kâr marjını artırabilir. Fiyattaki düşüş ise madenci gelirlerini baskılayabilir.

Adler, işlem ücretlerinin gelir içindeki payının yüzde 1’in altında olmasının tek başına madencilerin topluca cihaz kapattığı veya Bitcoin rezervlerini sattığı anlamına gelmediğini vurguladı. Bu oranın ileride kalıcı biçimde yüzde 1’in üzerine çıkması, işlem ücretlerinin madenci gelirlerine katkısının güçlendiğine işaret edebilir.