BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de dönüş sinyalleri: Balinalar biriktiriyor, talep toparlanıyor! Zincir üstü veriler ne söylüyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐋 Büyük yatırımcıların Bitcoin varlıkları yaklaşık 3 milyon BTC’ye ulaştı.
  • 📊 Borsa rezervleri düşük kalırken talep toparlanıyor; ancak dip henüz teyit edilmiş değil.
  • ⛏️ İşlem ücretlerinin madenci gelirlerindeki payı yüzde 0,64 ile sınırlı kaldı.
  • ⚡ Eski S19 cihazlarında $BTC başına elektrik maliyeti 86.700 dolar; yeni S21’de yaklaşık 44.300 dolar.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’de borsa rezervlerinin düşük kalması, talebin toparlanması ve büyük yatırımcıların birikimlerini artırması, ekim ayında olası bir dip oluşumuna işaret ediyor. CryptoQuant’ta yayımlanan analiz, bu göstergelerin olumlu yönde değiştiğini ortaya koyarken dip seviyesinin teyit edildiğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguluyor.

İçindekiler
1 Balinalar biriktiriyor, talep henüz tam toparlanmadı
2 Eski madencilik cihazlarında maliyet baskısı sürüyor

Bitcoin’in yaklaşık 59 bin dolardan 84 bin dolara yükselmesi madencilerin faaliyet koşullarını da iyileştirdi. Ancak işlem ücretlerinin madenci gelirlerindeki payı yüzde 1’in altında kalmayı sürdürüyor. Özellikle eski cihazlarla çalışan madenciler, mevcut elektrik maliyetleri nedeniyle kârlılık baskısı yaşıyor.

Balinalar biriktiriyor, talep henüz tam toparlanmadı

CryptoQuant’ın 12 Ekim tarihli Quicktake notunda görüşlerine yer verilen XWIN Japan, Bitcoin’de olası bir dip oluşumunu destekleyen üç zincir üstü değişime dikkat çekti. Borsalarda tutulan Bitcoin miktarı son günlerde hafifçe artsa da düşük seviyelerde kalıyor. Yeni Bitcoin talebini ölçen “Apparent Demand” göstergesi ise belirgin negatif seviyelerden hızla toparlandı. Bununla birlikte göstergenin hâlâ sıfırın altında olması, talepteki iyileşmenin henüz tamamlanmadığını gösteriyor.

Büyük yatırımcıların Bitcoin varlıkları da yaklaşık 3 milyon BTC’ye yükseldi. Bu birikimlerin son fiyat düzeltmesi sırasında yüksek seviyelerde kalması, analizin dikkat çektiği bir diğer gelişme oldu.

Makroekonomik koşullarda da kısmi iyileşme görüldü. Piyasanın fiyatladığı, Fed’in ekim ayında faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 18’e gerilerken Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 110 dolardan 103 dolar civarına düştü.

Analiste göre 3 Kasım’daki ABD ara seçimleri yaklaştıkça siyasi belirsizlik kademeli olarak azalabilir. Seçim sonrasında belirsizliğin hafiflemesi, yatırımcıları varlık dağılımlarını yeniden değerlendirmeye yöneltebilir.

Ancak Bitcoin’de dip oluşumunun teyidi için spot borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerin sürmesi, ABD spot piyasasında alımların güçlenmesi ve Bitcoin talebinin daha fazla toparlanması gerekiyor. Analist, Bitcoin’in ekim ayındaki güçlü performansıyla ilişkilendirilen “Uptober” ifadesinin, fiyatın ay boyunca kesintisiz yükseleceği anlamına gelmediğini de belirtti. Mevcut geri çekilmenin sonraki yükselişe zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Eski madencilik cihazlarında maliyet baskısı sürüyor

Zincir üstü analist Axel Adler Jr.’ın 12 Ekim’de yayımladığı bültene göre işlem ücretleri, son 30 günde madencilerin toplam gelirinin ortalama yalnızca yüzde 0,64’ünü oluşturdu. Bir hafta önce yüzde 0,65 olan bu oran, Ağustos 2025’in ortasından bu yana yüzde 1’in altında seyrediyor.

Madenci gelirlerinin büyük kısmının yeni üretilen Bitcoin’den gelmesi, kârlılığı ağırlıklı olarak Bitcoin fiyatına ve cihazların enerji verimliliğine bağlıyor. Adler’in hesaplamalarında, elektriğin kilovatsaat başına 0,05 dolar olduğu varsayımıyla Antminer S19 kullanılarak bir Bitcoin üretmenin yalnızca elektrik maliyeti yaklaşık 86.700 dolara ulaşıyor. Bu tutar, Bitcoin’in yaklaşık 84 bin dolarlık fiyatının üzerinde bulunuyor.

Daha yeni Antminer S21’de ise Bitcoin başına elektrik maliyeti yaklaşık 44.300 dolar olarak hesaplanıyor. Bu fark, enerji verimliliği yüksek cihazlarla çalışan madencilere daha geniş bir kârlılık alanı sağlıyor. Ancak hesaplamalar cihaz alımı, soğutma ve bakım giderlerini içermiyor.

Bitcoin fiyatının yükselmeye devam etmesi, eski cihazların elektrik maliyetinden kaynaklanan zararını azaltabilir ve daha verimli cihazların kâr marjını artırabilir. Fiyattaki düşüş ise madenci gelirlerini baskılayabilir.

Adler, işlem ücretlerinin gelir içindeki payının yüzde 1’in altında olmasının tek başına madencilerin topluca cihaz kapattığı veya Bitcoin rezervlerini sattığı anlamına gelmediğini vurguladı. Bu oranın ileride kalıcı biçimde yüzde 1’in üzerine çıkması, işlem ücretlerinin madenci gelirlerine katkısının güçlendiğine işaret edebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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