XRP Ledger, arzı aşabilecek güvenlik açığını acil yamayla kapattı

XRP Ledger Foundation, ağın standart değişiklik onay sürecini beklemeden acil bir güvenlik güncellemesi yayımlama kararını savundu. Kurum, tespit edilen kritik açığın kötü niyetli kişilerin teorik olarak trilyonlarca XRP üretmesine imkan verebileceğini, ancak bu açığın kamuya açık ağda hiç kullanılmadığını açıkladı.

Açığın kapsamı ve riskin boyutu

Foundation, söz konusu hatanın XRP Ledger’daki sabit arz sınırını aşmaya elverişli olduğunu doğruladı. Buna karşın yetkisiz XRP üretiminin gerçekleşmediğini vurgulayan kurum, ağdaki tüm XRP bakiyelerinin kamuya açık olduğunu ve olağan dışı bir üretim olması halinde bunun defter verilerinde açık biçimde görüleceğini belirtti.

Yapay zeka destekli güvenlik şirketi Veria Labs, açığın XRP Ledger ödeme motorunda bulunduğunu duyurdu. Araştırmacılar, hatanın 2015’ten bu yana sistemde yer almış olabileceğini ve istismar edilmesi durumunda tek bir işlemde yaklaşık 18,45 trilyon XRP oluşturulabileceğini hesapladı. Bu miktar, XRP’nin ilk arzının yaklaşık 180 katına denk geliyor.

XRP Ledger Foundation, yetkisiz XRP üretimi yaşanmadığını, ağ arzının sürekli izlendiğini ve verilerin topluluk üyeleri tarafından da doğrulandığını aktardı.

Neden olağan süreç izlenmedi

Normal şartlarda XRP Ledger protokolündeki değişikliklerin yürürlüğe girmesi için güvenilir doğrulayıcıların yüzde 80’inden fazlasının iki hafta boyunca onay vermesi gerekiyor. Foundation ise bu yöntemin, saldırganlara yama devreye alınmadan önce haftalar sürebilecek bir fırsat penceresi açacağını savundu.

Geliştiriciler, özellikle yapay zeka araçlarının tersine mühendisliği hızlandırdığı bir dönemde bu tür açıkların daha kolay çözümlenebildiğini değerlendirerek derhal yazılım güncellemesine gidilmesi gerektiği sonucuna vardı. Bu nedenle XRP Ledger Foundation, RippleX, çekirdek geliştiriciler ve doğrulayıcılar arasında koordineli bir acil müdahale süreci yürütüldü.

Kurum, tek bir kişinin ya da tarafın ağ katılımcılarını bu güncellemeyi benimsemeye zorlayamayacağını, sürecin doğrulayıcıların kararıyla ilerlediğini vurguladı.

Yama ne zaman dağıtıldı

Doğrulayıcılara yamalı yazılım 25 Eylül’de iletildi. Aynı gün kamuya açık ikili dosyalar da yayımlandı. Foundation, bu yöntemin alışılmış prosedürden farklı olduğunu kabul ederken, güvenlik riskinin niteliği nedeniyle gecikmenin daha büyük bir tehlike doğurabileceğini savunuyor.

Kripto piyasasında altyapı güvenliğiyle ilgili gelişmeler yakından izlenirken, yatırımcıların yalnızca fiyat hareketlerine değil ağ düzeyindeki teknik sinyallere de odaklandığı görülüyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Foundation ayrıca, ağ arzının düzenli biçimde izlendiğini ve topluluk denetiminin ek bir güvence sağladığını kaydetti. Kurumun açıklamaları, son günlerde dolaşıma giren yetkisiz üretim iddialarını da doğrudan reddediyor.