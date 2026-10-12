Ekonomi

Petroldeki düşüş piyasalara nefes aldırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • Petrolün geri çekilmesi borsalara nefes aldırdı
  • 📈 S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3, Avrupa vadeli kontratları yüzde 0,6 yükseldi; Asya borsaları geriledi.
  • 🛢️ Brent petrol 103,43 dolara kadar düştü, altın üçüncü gününde de yükselerek 4.200 dolar civarında işlem gördü.
  • 🤝 Çin ile AB, ticaret ve yatırımı da kapsayan 16 maddelik uzlaşıya vardı.
  • 🏦 Piyasalar bu hafta ABD enflasyon verileri ve Fed Başkanı Warsh’ın konuşmasını izleyecek.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Petrol fiyatlarının gerilemesiyle ABD hisse senedi, kripto paralar, altın ve tahvil vadeli işlemleri yükseldi. Yatırımcılar, Suudi Arabistan’a yönelik son saldırıların Orta Doğu’da gerilimi artırma riskine rağmen bölgedeki petrol akışının dayanıklılığına odaklandı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3, Avrupa borsalarına ilişkin vadeli kontratlar ise yüzde 0,6 değer kazandı.

İçindekiler
1 Petrol geriledi, altın üçüncü gününde de yükseldi
2 Gözler ABD enflasyonunda ve Fed’de

Asya piyasaları bu yükselişe eşlik edemedi. Uzun hafta sonu tatilinin ardından Güney Kore hisselerinin yüzde 3 düşmesiyle MSCI’nın bölgesel hisse senedi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Petrol geriledi, altın üçüncü gününde de yükseldi

Yemen’deki Husilerin hafta sonu Riyad’ın ana havalimanına düzenlediği saldırıların ardından ilk işlemlerde 105,63 dolara çıkan Brent petrol, daha sonra yüzde 1,2 düşüşle varil başına 103,43 dolara geriledi.

Petrol piyasasında bölgedeki arz akışının sürmesi ile artan jeopolitik gerilim birlikte değerlendirildi. ABD’nin, Rusya ve Ukrayna’nın enerji alanında sınırlı bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardığı yönündeki açıklaması da yatırımcıların izlediği gelişmeler arasında yer aldı.

Altın ise yükselişini üçüncü işlem gününe taşıyarak ons başına 4.200 dolar civarında işlem gördü. ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri hafif yükselirken Avustralya ve Yeni Zelanda devlet tahvilleri de değer kazandı. ABD’deki tatil nedeniyle pazartesi günü ABD Hazine tahvillerinin nakit piyasasında dünya genelinde işlem yapılmadı.

Gözler ABD enflasyonunda ve Fed’de

Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmeleri, ticaret, yatırım, ihracat kontrolleri ve fikri mülkiyet haklarını kapsayan 16 maddelik bir uzlaşıyla sonuçlandı. AB, Çin’in hibrit otomobil ihracatını önemli ölçüde azaltmayı kabul ettiğini açıkladı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklar ise AB’nin ithalatı sınırlamak amacıyla koruma önlemleri planladığını belirtti.

Yatırımcıların odağı haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak ABD tüketici fiyatları verilerine ve Fed Başkanı Warsh’ın planlanan konuşmasına çevrilecek. Her iki gelişme de enflasyonun seyri ve ilave faiz artırımlarının olası hızı konusunda yeni ipuçları sağlayabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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