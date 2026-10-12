Petroldeki düşüş piyasalara nefes aldırdı

Petrol fiyatlarının gerilemesiyle ABD hisse senedi, kripto paralar, altın ve tahvil vadeli işlemleri yükseldi. Yatırımcılar, Suudi Arabistan’a yönelik son saldırıların Orta Doğu’da gerilimi artırma riskine rağmen bölgedeki petrol akışının dayanıklılığına odaklandı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3, Avrupa borsalarına ilişkin vadeli kontratlar ise yüzde 0,6 değer kazandı.

Asya piyasaları bu yükselişe eşlik edemedi. Uzun hafta sonu tatilinin ardından Güney Kore hisselerinin yüzde 3 düşmesiyle MSCI’nın bölgesel hisse senedi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Petrol geriledi, altın üçüncü gününde de yükseldi

Yemen’deki Husilerin hafta sonu Riyad’ın ana havalimanına düzenlediği saldırıların ardından ilk işlemlerde 105,63 dolara çıkan Brent petrol, daha sonra yüzde 1,2 düşüşle varil başına 103,43 dolara geriledi.

Petrol piyasasında bölgedeki arz akışının sürmesi ile artan jeopolitik gerilim birlikte değerlendirildi. ABD’nin, Rusya ve Ukrayna’nın enerji alanında sınırlı bir ateşkes üzerinde anlaşmaya vardığı yönündeki açıklaması da yatırımcıların izlediği gelişmeler arasında yer aldı.

Altın ise yükselişini üçüncü işlem gününe taşıyarak ons başına 4.200 dolar civarında işlem gördü. ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri hafif yükselirken Avustralya ve Yeni Zelanda devlet tahvilleri de değer kazandı. ABD’deki tatil nedeniyle pazartesi günü ABD Hazine tahvillerinin nakit piyasasında dünya genelinde işlem yapılmadı.

Gözler ABD enflasyonunda ve Fed’de

Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmeleri, ticaret, yatırım, ihracat kontrolleri ve fikri mülkiyet haklarını kapsayan 16 maddelik bir uzlaşıyla sonuçlandı. AB, Çin’in hibrit otomobil ihracatını önemli ölçüde azaltmayı kabul ettiğini açıkladı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklar ise AB’nin ithalatı sınırlamak amacıyla koruma önlemleri planladığını belirtti.

Yatırımcıların odağı haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak ABD tüketici fiyatları verilerine ve Fed Başkanı Warsh’ın planlanan konuşmasına çevrilecek. Her iki gelişme de enflasyonun seyri ve ilave faiz artırımlarının olası hızı konusunda yeni ipuçları sağlayabilir.