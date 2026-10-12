Bitcoin ve altcoinlerde kritik takvim: 12–16 Ekim haftasında hangi gelişmeler izlenecek?

12–16 Ekim haftasında piyasaların odağında ABD’den gelecek enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları olacak. Çarşamba günü tüketici enflasyonu, perşembe günü ise üretici enflasyonu, perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Kripto tarafında Starknet’in token kilit açılışı, Filecoin’in arz takvimindeki değişiklik ve sektör etkinlikleri takip edilecek.

Hafta, ABD’de Columbus Day tatili nedeniyle tahvil piyasalarının kapalı olmasıyla başlayacak.

ABD enflasyonu ve Fed açıklamaları gündemin merkezinde

Haftanın en önemli verilerinden biri, 14 Ekim Çarşamba saat 15.30’da açıklanacak ABD eylül ayı tüketici enflasyonu olacak. Yıllık TÜFE’nin önceki aydaki yüzde 3,4’ten yüzde 3,7’ye yükselmesi bekleniyor. Aylık artış beklentisi ise yüzde 0,4’ten yüzde 0,6’ya çıkıyor.

Çekirdek TÜFE’de yıllık oranın yüzde 2,4’ten yüzde 2,5’e yükselmesi, aylık artışın ise yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye gerilemesi bekleniyor. Veriler, enflasyonun seyri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenecek. Aynı gün saat 21.00’de yayımlanacak Fed Bej Kitap raporu da ekonomik faaliyet, istihdam ve fiyat gelişmelerine ilişkin bölgesel değerlendirmeleri ortaya koyacak.

15 Ekim Perşembe saat 15.30’da üretici enflasyonu açıklanacak. ÜFE’de aylık artışın yüzde 0,4’ten yüzde 0,5’e çıkması, yıllık oranın yüzde 5,4’te kalması bekleniyor. Çekirdek ÜFE’de aylık beklenti yüzde 0,3 olurken yıllık oranın yüzde 4,6’dan yüzde 4,4’e gerilemesi öngörülüyor.

Aynı saatte açıklanacak perakende satışlarda aylık büyümenin yüzde 1,2’den yüzde 0,3’e yavaşlaması bekleniyor. Otomobil hariç satışlarda beklenti yüzde 0,5, kontrol grubunda ise yüzde 0,3 seviyesinde. İlk işsizlik maaşı başvurularının 197 binden 200 bine yükselmesi, devam eden başvuruların ise 1 milyon 716 binden 1 milyon 710 bine gerilemesi bekleniyor.

Perşembe günü New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri de yayımlanacak. New York endeksinin 7,6’dan 12’ye yükselmesi, Philadelphia endeksinin ise 37,8’den 27,8’e gerilemesi bekleniyor. Raporların fiyat ve istihdam göstergeleri de takip edilecek. Saat 19.00’da ABD ham petrol stokları açıklanacak.

İstihdam ve işletmelerin görünümüne ilişkin ilk veriler salı günü gelecek. Saat 13.00’te NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi, saat 15.15’te haftalık ADP istihdam değişimi yayımlanacak. Cuma günü saat 15.30’da ithalat ve ihracat fiyatları, saat 16.15’te ise sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Sanayi üretiminde aylık yüzde 0,4 artış bekleniyor.

Fed yetkililerinin konuşmaları da hafta boyunca gündemde olacak. Beth Hammack pazartesi 19.50’de; Christopher Waller, Thomas Barkin ve Susan Collins ise salı günü sırasıyla 10.45, 20.00 ve 23.00’te konuşacak. Çarşamba günü Michelle Bowman’ın 12.40’taki ve Barkin’in 20.30’daki açıklamaları izlenecek. Bowman perşembe 05.55’te, Hammack ise 23.30’da yeniden konuşacak. Cuma saat 06.30’da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile söyleşisi gerçekleştirilecek.

Kripto tarafında arz değişiklikleri ve sektör etkinlikleri izlenecek

Kripto takviminde 15 Ekim’deki Starknet token kilit açılışı öne çıkıyor. Yaklaşık 127 milyon STRK için kilit açılışı planlanıyor. Aynı gün Filecoin’de Protocol Labs ve Filecoin Foundation’ın token hak ediş dönemleri sona erecek.

Etkinlik tarafında Bitcoin geliştirici konferansı TABConf 8, 12–15 Ekim’de Atlanta’da düzenlenecek. Washington’da 13–16 Ekim’de gerçekleştirilecek DC Fintech Week kapsamında kripto, finansal teknolojiler ve düzenlemeler ele alınacak.

Haftanın son gününde ise Solana Accelerate Shanghai düzenlenecek. Etkinlikte Solana ekosistemi ve blokzincirin sermaye piyasalarındaki kullanımı gündeme gelecek.

HAFTANIN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ | 12–16 EKİM 2026

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🗓️ 12 Ekim Pazartesi

🏦 ABD’de Columbus Day tatili: ABD tahvil piyasaları kapalı olacak.

ABD tahvil piyasaları kapalı olacak. ₿ TABConf 8 başlıyor: Bitcoin geliştirici konferansı Atlanta’da 12–15 Ekim’de düzenlenecek.

Bitcoin geliştirici konferansı Atlanta’da 12–15 Ekim’de düzenlenecek. 🎙️ 19.50 — Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’ın konuşması.

🗓️ 13 Ekim Salı

🌐 DC Fintech Week başlıyor: 13–16 Ekim’de Washington’da kripto, finansal teknolojiler ve düzenlemeler ele alınacak.

13–16 Ekim’de Washington’da kripto, finansal teknolojiler ve düzenlemeler ele alınacak. 🎙️ 10.45 — Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın konuşması.

🏢 13.00 — ABD NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi: Beklenti 98 , önceki 98,7 .

Beklenti , önceki . 👷 15.15 — ABD haftalık ADP istihdam değişimi: Önceki veri 23,75 bin .

Önceki veri . 🎙️ 20.00 — Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’in konuşması.

🎙️ 23.00 — Boston Fed Başkanı Susan Collins’in konuşması.

🗓️ 14 Ekim Çarşamba

🎙️ 12.40 — Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman’ın konuşması.

🔥 15.30 — ABD tüketici enflasyonu (TÜFE), eylül: Yıllık beklenti %3,7 , önceki %3,4 . Aylık beklenti %0,6 , önceki %0,4 .

Yıllık beklenti , önceki . Aylık beklenti , önceki . 📊 15.30 — ABD çekirdek TÜFE: Yıllık beklenti %2,5 , önceki %2,4 . Aylık beklenti %0,2 , önceki %0,3 .

Yıllık beklenti , önceki . Aylık beklenti , önceki . 🎙️ 20.30 — Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’in konuşması.

🏛️ 21.00 — Fed Bej Kitap raporu: Ekonomik faaliyet, istihdam ve fiyat gelişmelerine ilişkin bölgesel değerlendirmeler yayımlanacak.

🗓️ 15 Ekim Perşembe

🎙️ 05.55 — Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman’ın konuşması.

🏭 15.30 — ABD üretici enflasyonu (ÜFE), eylül: Aylık beklenti %0,5 , önceki %0,4 . Yıllık beklenti ve önceki değer %5,4 .

Aylık beklenti , önceki . Yıllık beklenti ve önceki değer . 🔥 15.30 — ABD çekirdek ÜFE: Aylık beklenti %0,3 , önceki %0,2 . Yıllık beklenti %4,4 , önceki %4,6 .

Aylık beklenti , önceki . Yıllık beklenti , önceki . 🛍️ 15.30 — ABD perakende satışlar: Aylık beklenti %0,3 , önceki %1,2 . Otomobil hariç satışlarda beklenti %0,5 , önceki %1,4 . Kontrol grubunda beklenti %0,3 , önceki %1,4 .

Aylık beklenti , önceki . Otomobil hariç satışlarda beklenti , önceki . Kontrol grubunda beklenti , önceki . 👷 15.30 — ABD ilk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları: İlk başvurularda beklenti 200 bin , önceki 197 bin . Devam eden başvurularda beklenti 1 milyon 710 bin , önceki 1 milyon 716 bin .

İlk başvurularda beklenti , önceki . Devam eden başvurularda beklenti , önceki . 🏭 15.30 — New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri: New York endeksinde beklenti 12 , önceki 7,6 ; Philadelphia endeksinde beklenti 27,8 , önceki 37,8 . Raporların fiyat ve istihdam göstergeleri de takip edilecek.

New York endeksinde beklenti , önceki ; Philadelphia endeksinde beklenti , önceki . Raporların fiyat ve istihdam göstergeleri de takip edilecek. 🔓 Starknet (STRK) token kilit açılışı: Yaklaşık 127 milyon STRK için kilit açılışı planlanıyor.

Yaklaşık için kilit açılışı planlanıyor. 🪙 Filecoin (FIL) arz takviminde değişiklik: Protocol Labs ve Filecoin Foundation’ın token hak ediş dönemleri sona erecek.

Protocol Labs ve Filecoin Foundation’ın token hak ediş dönemleri sona erecek. 🛢️ 19.00 — ABD EIA ham petrol stokları.

🎙️ 23.30 — Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’ın konuşması.

🗓️ 16 Ekim Cuma