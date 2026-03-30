Borsalarda petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle satış baskısı arttı

Haftaya olumlu bir başlangıç yapan ABD tahvil piyasası, petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin baskısı altında kaldı. Bu hareket küresel finans piyasalarını doğrudan etkilerken, kripto paralarda elde edilen kazançların büyük bölümü geri verildi.

Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajları

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Harvard Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, merkez bankasının şu an için kısa vadeli petrol fiyatı şoklarına odaklanmadığını, enflasyon beklentilerinin “güçlü bir şekilde kontrol altında” kaldığını belirtti. Powell’ın bu değerlendirmesi, politika faizi hakkında yükselen endişeleri azaltarak tahvil piyasasında bir rahatlama yarattı.

ABD 10 yıllık hazine tahvilinin faizi dokuz baz puan azalışla yüzde 4,35’e geriledi. Alışverişin yoğun olduğu kısa vadeli tahvilde ise iki yıllık getiri sekiz baz puanlık düşüşle yüzde 3,83’e çekildi. Faiz artırımı olasılığına ilişkin beklentiler de hızla azaldı. 2026 yılında birden fazla faiz artışı ihtimali geçen haftaya göre ciddi biçimde azalarak yalnızca yüzde beş seviyesine çekildi.

Piyasalarda satış ağırlıklı seyir

Güne güçlü giren ABD hisse senetleri de ilerleyen saatlerde yön değiştirdi. Nasdaq günü yüzde 0,75 kayıpla tamamlarken, S&P 500’deki değer kaybı yüzde 0,4 oldu. Kripto para piyasasında da benzer bir eğilim izlendi. Bitcoin hafta başında yükselse de bu ivme korunamadı ve tekrar 66.500 dolara çekildi. Böylece son 24 saatte neredeyse yatay bir seyir oluştu.

Risk iştahı üzerinde baskı yaratan ana unsur petrol fiyatlarındaki artış oldu. Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol gün içinde yüzde 5,3’lük yükselişle varil başına 105 dolar seviyesine yaklaştı. İran’da başlayan savaş sonrası WTI fiyatı kısa süreli olarak 100 doların üzerine çıkmıştı; ancak 2022’den bu yana ilk kez kapanış fiyatı 100 dolar bandını geçtiği görüldü.

Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma özellikle enflasyon beklentileri ve tahvil piyasasındaki hareketler üzerinde etkili oldu. Powell’ın verdiği son mesaj,

“Önümüzde ne yapılacağına dair bir soruyla karşılaşabiliriz. Şimdilik bu sorunun zamanı gelmedi çünkü ekonomik etkileri henüz netleşmiş değil.”

diyerek yakın vadede faiz artırımı için acele edilmeyeceği mesajını verdiğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası’nın kısa vadede petrol fiyatlarındaki ani değişimlere karşı temkinli yaklaşımı, yatırımcılar üzerinde belirsizliğin bir süre daha devam edebileceğinin sinyalini verdi. Aynı dönemde hisse senedi ve kripto para piyasalarında dalgalanmalar izlenirken, yatırımcılar Fed’in politikalarını yakından takip etmeye devam ediyor.