Solana fiyatındaki zayıflık satış baskısını artırdı

Solana fiyatı, son günlerde 80–85 dolar bandında önemli bir sınav veriyor. Teknik göstergelerde yaşanan zayıflık ve piyasadan devam eden çıkışlar, bu bölgede aşağı yönlü baskının giderek güçlenmesine neden oldu. Kripto para piyasasında yakından takip edilen Solana, gün içinde sınırlı bir toparlanma kaydetse de, kritik direnç seviyelerini geri almakta zorlanıyor. Bu tabloda yukarı yönlü bir ivme oluşabilmesi için mevcut dirençlerin aşılması gerekecek.

Düşüş senaryosunda 74 ve 50 dolar seviyeleri öne çıkıyor

Kripto analisti Ali Martinez’in paylaştığı üç günlük grafikte, Solana’nın yukarı yönlü trend çizgisini kaybettiği görülüyor. Bu teknik kırılım, yükselişten düşüş eğilimine geçildiğine işaret ediyor. Teknik analizdeki bu değişiklikle birlikte 74 dolar ilk ana destek noktası olarak öne çıkarken, aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 dolar civarı yeni bir hedef olarak izleniyor. Trend çizgisinin altına inilmesi genellikle piyasadaki birikim sürecinden satışa dönüldüğü anlamına geliyor ve güçlü bir toparlanma olmadığı sürece aşağı yönlü risklerin arttığı değerlendiriliyor.

Alt zaman dilimlerinde fiyat, 80–82 dolar bandındaki önemli bir talep bölgesinde yoğunlaşıyor. Kripto analisti Aleksander Shevchenko, bu seviyenin kısa vadede taban oluşturduğunu savunurken, olası hızlı bir düşüş ardından hızlı bir toparlanmanın gerçekleşmesiyle piyasada kısa ömürlü bir yükseliş yaşanabileceğini düşünüyor.

Shevchenko, 80 doların altında kısa süreli bir gerilemeden sonra alıcıların yeniden devreye girmesiyle 86, 89–91 ve 95 dolar seviyelerine doğru toparlanma görülebileceğini değerlendirdi.

Bununla birlikte, fiyat 82 doların üzerine çıkamazsa, 78 ve 74 dolar gibi alt desteklere doğru düşüş devam edebilir. Özellikle işlem hacminde belirgin bir artış görülmedikçe yükselişin kalıcı olması zor görünüyor.

Kurum satışları ve ETF çıkışları baskıyı artırıyor

Son dönemde Solana ekosistemine bağlı bazı halka açık şirketlerde de satış baskısı dikkat çekiyor. Forward Industries, SOL Strategies Inc., Sharps Technology ve DeFi Development Corp gibi şirketlerde, hisselerdeki değer kayıpları ve yüksek satış yoğunluğu piyasada ilave bir zayıflık yaratıyor. Bu şirketlerin portföylerinde Solana bulundurdukları biliniyor; yaşanan satışlar doğrudan zincir üstü verilere ve piyasa psikolojisine yansıyor.

TED’in analizine göre, bu kurumlara ait varlıklarda satışlar devam ettikçe fiyatlar üzerinde baskı artıyor ve talep tarafında ciddi bir zayıflama ortaya çıkıyor.

Bunun yanında, Solana tabanlı spot ETF’lerden son günlerde artan fon çıkışı da dikkat çekiyor. Kripto analiz platformlarında yayımlanan verilere göre, son akış grafikleri pozitiften negatife döndü ve kurumsal ilginin azaldığını gösterdi. ETF’lerdeki çıkışlar genellikle fiyatların ilerleyen süreçte destek bulmasını zorlaştırıyor ve yeni alımların azalmasına neden oluyor.

Makro riskler ve kritik eşik

Teknik açıdan daha büyük bir düşüş ihtimaline de dikkat çekiliyor. Analistler, Solana fiyatının yeniden 95–100 dolar bölgesinden uzaklaşması ve yukarı yönlü bir yapının kurulamaması halinde 74 ve ardından 50 dolara kadar yeni bir düşüş alanı oluşabileceği görüşünde. Makro ölçekte ise daha düşük seviyeler (30–17 dolar bandı gibi) geçmiş dönemde oluşan destek bölgeleri olarak öne çıkıyor ancak kısa vadede bu senaryoların düşük olasılıkla gerçekleşeceği düşünülüyor.

Bütün bu gelişmeler ışığında, Solana fiyatında 80 dolar seviyesi kısa vadede kritik bir eşik konumunda. Bu desteğin korunması halinde 90 dolara kadar toparlanma ihtimali gündeme gelebilirken, aksi durumda daha derin düzeltme hareketlerine zemin hazırlanmış olacak. Analistler, mevcut yapıda aşağı yönlü baskının sürdüğünü ve fiyat hareketlerinin kısa vadede belirleyici olacağını ifade ediyor.