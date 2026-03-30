ABD’li milletvekillerinden CFTC ve etik kurumlara içerden bilgiyle tahmin piyasası işlemleri için uyarı talebi

ABD Kongresi’nde görev yapan 40’tan fazla Demokrat senatör ve temsilciler meclisi üyesi, federal regülatörlere ve etik kurumlarına bir mektup göndererek, devlet görevlilerinin tahmin piyasası şirketlerinde, özellikle Polymarket ve Kalshi gibi platformlarda, sahip oldukları gizli bilgileri kullanarak işlem yapmalarının yasadışı olduğunu hatırlatan bir uyarının kamu personeline açıkça bildirilmesini istedi.

Şüpheli işlemler ve yasal çerçeve tartışması

Senato Bankacılık Komitesi’nin lideri Elizabeth Warren ve Senato Tarım Komitesi’nin başındaki Cory Booker da dahil olmak üzere birçok isim, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig’e ve ABD Hükümet Etik Ofisi (OGE) yöneticilerine hitaben yazılan ortak bir metinde, federal çalışanlara bu yöndeki yasakların kurum genelinde yeniden hatırlatılmasını istedi. Mektupta, “federal çalışanların sahip oldukları devlet bilgilerini kullanarak tahmin piyasalarında işlem yapmasının yasalarca yasaklandığı” vurgusu öne çıktı.

Talep, son dönemde hükümet veya askeri gelişmelerle ilgili açılan bazı tahmin piyasası sözleşmelerinde, olayların sonucunu öngörebilecek konumdaki kişilerin işlem yaptığı şüpheleriyle gündeme taşındı. ABD’de türev piyasaları regülasyonunda, devlet çalışanlarının görevlerinden edindikleri gizli bilgilerle pozisyon alması açıkça yasaklanıyor. CFTC’nin bu platformlarda sunulan sözleşmeleri regüle edilmiş türev ürünler olarak kabul etmesi nedeniyle, aynı yasağın geçerli olması gerektiği savunuldu.

“CFTC ve OGE’den, federal personelin sahip olduğu kamuya açıklanmamış hükümet bilgileriyle tahmin piyasalarında kazanç sağlamasının yasal olarak yasak olduğunu açık şekilde yeniden hatırlatmasını istiyoruz,” ifadeleri mektupta yer aldı.

Söz konusu tartışmaya konu işlemler arasında, Venezuela ve İran’a yönelik askeri aksiyonlar, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın basın sözcüsünün konuşma süresi ve eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in görevden alınması gibi olaylara dair yapılan sözleşmeler bulunuyor.

Kongre ve regülasyon gündemi

Mektuba Temsilciler Meclisi’nde Tarım Komitesi başkanı Angie Craig ve Finansal Hizmetler Komitesi başkanı Maxine Waters’ın da imza attığı belirtildi. Her iki komite de, CFTC üzerinde doğrudan denetim yetkisiyle tanınıyor. Bu yönüyle kongre içindeki denetim hakkı vurgulanırken, kurumun şeffaf çalışmasına olan beklenti artıyor.

CFTC Başkanı Mike Selig, şu sıralar tahmin piyasalarındaki sözleşmelerle ilgili yeni bir düzenleme paketi üzerinde çalışıyor. Tahmin piyasası şirketlerinin faaliyet alanı, kripto paralara yakınlığıyla da dikkat çekiyor; mektuptaki birçok milletvekili de şu an Senato’da bekleyen Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası’nın hazırlanmasında aktif rol alıyor.

Aynı gün çıkan bir başka haberde ise, federal savcıların bazı tahmin piyasası şirketleriyle iletişim kurduğu ve belirli örneklerin, içeriden bilgiyle yapılan işlemler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırdığı ifade edildi.