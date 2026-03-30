Kripto Para Hukuku

ABD Çalışma Bakanlığı’nın yeni tasarısı 401(k) fonlarına kripto gibi alternatif varlıkların eklenmesini kolaylaştırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD Çalışma Bakanlığı, 401(k) fonlarında alternatif varlıklara erişimi artıracak bir düzenleme sundu.
  • Tasarı, kripto para ve özel sermaye gibi seçeneklerin emeklilik portföylerine eklenmesine imkan tanıyacak.
  • Düzenleme, siyasi ve finansal çevrelerde çeşitli endişelerle birlikte tartışılıyor.
COINTURK
COINTURK

ABD Çalışma Bakanlığı, 401(k) emeklilik planlarına kripto para, özel sermaye ve gayrimenkul gibi alternatif varlıkların dahil edilmesini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme teklifi sundu. Bu adım, yatırım seçeneklerinin çeşitlendirilmesine yönelik devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor.

Yeni düzenlemenin kapsamı ve hedefleri

Bakanlık tarafından önerilen düzenleme, kısa süre önce yayımlanan bir başkanlık kararnamesine dayanıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen yıl verilen kararname, Çalışma Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 401(k) fonlarında alternatif yatırım araçlarına erişimin genişletilmesi yönünde adımlar atılması talimatını içeriyordu.

Geleneksel olarak 401(k) planlarında ağırlıkla hisse senedi ve tahvil gibi varlıklar yer alırken, önerilen düzenleme sayesinde fon sağlayıcıları artık kripto varlıklar ile organize borsalarda işlem görmeyen özel piyasa fonlarını da portföylerine ekleyebilecek. Hem emeklilik birikimi sahipleri hem de sektör temsilcileri, bu düzenlemenin potansiyel etkilerini yakından takip ediyor.

Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan yeni düzenlemenin, yatırım ortamındaki değişimlere daha iyi yanıt verebilecek ürünlerin emeklilik portföyüne eklenmesinin yolunu açacağını aktardı.

Piyasalara etkisi ve farklı görüşler

Yeni tasarının kabul edilmesi halinde, ABD’deki emeklilik fonlarının portföy dağılımında önemli bir değişime zemin hazırlanacak. Bu fonlar trilyonlarca doları yönetiyor ve olası bir değişikliğin kripto piyasalarına da ciddi ölçüde sermaye akışı sağlayabileceği düşünülüyor.

Düzenleme, daha önce Çalışma Bakanlığı’nın ilgili rehberini geri çekmesinin ardından gündeme geldi. Geçen yıl bakanlık, emeklilik fonlarına kripto eklenirken aşırı temkinli davranılması gerektiğini öneren bir yönergeyi kaldırmıştı. Trump dönemi kararnamesi ise dijital varlıkların diğer yatırım olanaklarıyla eşit şekilde değerlendirilmesini gündeme taşımıştı.

Ancak öneri, bazı kongre üyeleri ve finans danışmanlarından eleştiri de aldı. Özellikle ABD Senatörü Elizabeth Warren, özel kredi piyasasında yaşanan istikrarsızlık, özel sermaye fonlarının düşük getiri kaydetmesi ve kripto varlıkların değer kaybı yaşaması gibi nedenlerle, bu tür riskli varlıkların emeklilik hesaplarına eklenmesine karşı çıkıyor.

Senatör Warren, finansal firmaların bu adımla kazançlarını artırabileceğini, ancak çalışanların zarar görebileceğini savundu.

Önerilen düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, büyük emeklilik fonlarının küçük bir bölümünün bile bitcoin veya benzer dijital varlıklara yönlendirilmesi, sektöre milyonlarca dolarlık kaynak sağlayabilir. Piyasa uzmanları ve yatırımcılar, sürecin nasıl ilerleyeceğini takip ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
