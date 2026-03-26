Trump bunu unutmam diyor, İran ve kripto paralarda son durum ne?

Bitcoin 70 bin doların altına indi ve bugün yapılacağı iddia edilen İran-ABD görüşmesiyle ilgili herhangi bir gelişme yok. Trump yazı hazırlandığı sırada yeni bir açıklama yaptı. İran ve AB cephesinden de yeni açıklamalar var. Ekonomik veri takvimi bu hafta sakin olsa da İran hakkındaki haberler volatilite doğuruyor.

Trump ve İran

Yazı hazırlandığı sırada yaptığı paylaşımda Trump NATO’ya yüklendi. Geçen yıl NATO’dan ayrılma ihtimalini sürekli gündeme getiren Trump devasa harcamalar yapmalarına rağmen ABD’nin buradaki faaliyetlerden fayda elde etmediğini söylüyordu. Son İran saldırılarında NATO’dan istediği desteği bulamayan Trump yakında bu durumu ayrılmak için bahane olarak kullanabilir.

“NATO ülkeleri, şu anda askeri açıdan büyük ölçüde zayıflatılmış olan İran gibi çılgın bir ülkeye karşı yardım etmek için HİÇBİR ŞEY YAPMADI. ABD’nin NATO’dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok, ancak bu çok önemli anı “ASLA UNUTMAYIN”! Başkan DONALD J. TRUMP”

Kripto Paralar Düşüyor

Bitcoin fiyatı 70 bin doların altına geriledi çünkü görüşme, müzakere, anlaşma vesaire derken bunların hepsi dedikodu olarak kaldı. ABD İran’da bir grubun iktidarı ele geçireceği imasıyla bunlarla görüştüklerini söylüyor ama daha ortada bir şey yok. İran ise saldırılar durmadan anlama yok diyor. Trump 5 güne kadar süreyi uzattı ancak İran yine rest çekti. Dünkü 1 aylık ateşkes kartı da işe yaramadı. Doğal olarak BTC de düştü.

İran’ın gelirleri Hürmüz Boğazından petrol ihraç edebilen tek ülke olması nedeniyle artıyor. Axios kaynaklarıysa Trump, kara kuvvetleri ve geniş çaplı bir hava saldırısı kampanyasını da içerebilecek İran seçenekleri konusunda karar vermeye hazırlanıyor diyor.

Pakistan bugün Arakchi ve Galibaf’ın ABD’nin hedef listesinden çıkarıldığını açıkladı. Bu da ABD’nin görüştüğü kanadın içinde ikilinin olabileceğini düşündürüyor.

13:40’ta Trump şunları söyledi;