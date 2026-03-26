Bitcoin Yatay Seyirde Uzun Süre Takıldı, Piyasa Yön Belirlemekte Zorlanıyor

Bitcoin, yaklaşık 50 gündür hareketli ve yönsüz bir piyasada işlem görüyor. Şubat başından bu yana fiyatlar 65.000 ile 75.000 dolar aralığında dalgalanırken, yatırımcılar güçlü bir yönün belirlenmediği bir dönemin içinden geçiyor. Bu sürede görülen kararsızlık, hem yükseliş hem de düşüş bekleyen yatırımcıların sabrını test ediyor.

Teknik Analizde Farklı Yorumlar

Bazı piyasa katılımcıları, bu yatay hareketi düşüş trendinin ara durağı olarak değerlendiriyor ve fiyatlardaki kısa süreli yükselişlerin ardından daha ciddi bir satış dalgası bekliyor. Bu yaklaşım, özellikle teknik analizde sıkça kullanılan ‘ayı bayrağı’ formasyonuna dayanıyor. Ayı bayrağı, genellikle güçlü satışların ardından yaşanan kısa süreli duraklamaya ve devamında tekrar satışların artabileceğine işaret ediyor.

Ancak, teknik analiz teorisinde ayı bayrağı formasyonlarının birkaç günle sınırlı kaldığı ve uzun vadeye yayılmadığı biliniyor. Buna karşın, mevcut konsolidasyonun neredeyse 50 gündür devam etmesi, piyasanın klasik ayı bayrağından farklı bir dinamiğe sahip olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, fiyatların ani düşüş ya da yükseliş yerine, tarafların kararsız olduğu bir sürece işaret ediyor.

Ayı bayrağı senaryosunun tamamen ortadan kalktığı anlamı çıkarılamasa da, piyasadaki mevcut hareket yapısı karar vericiliğin azaldığı bir dönemi gösteriyor.

Geçmiş Döngülerle Farklılıklar ve Temel Dinamikler

Son döngüyle 2022 dönemi karşılaştırıldığında, önemli farklılıklar dikkat çekiyor. Bitcoin 2020 sonundan 2021’e kadar 10.000 dolardan 60.000 dolar seviyelerine tırmanmış ve o dönemde güçlü destek bölgeleri pek oluşmamıştı. 2022 yılında yaşanan gerilemede ise, fiyatlar hızla düşerek, FTX borsası kaynaklı çöküşle birlikte 15.000 dolara kadar gerilemişti.

Bu yıl ise, bitcoin fiyatı genel olarak 50.000 ile 70.000 dolar arasında sıkışık bir bantta işlem gördü. Yatay seyrin uzaması, bu aralıkta daha sağlam bir taban oluştuğu yorumlarını öne çıkarıyor. Özellikle son geri çekilmede 600.000’den fazla bitcoin’in bu bölgelerde toplanmış olması dikkat çekiyor.

Analiz şirketi CoinDesk’in yaptığı araştırmalara göre, mevcut fiyat seviyelerinde kayda değer bir alım talebi öne çıkıyor. Bu da yakın dönemde oluşan tabanın, geçmiş piyasa döngülerine kıyasla daha güçlü olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Piyasadaki bu denge, kısa vadede güçlü bir yön oluşmasını zorlaştırırken, yatırımcıların sabrını test ediyor. Bir sonraki belirgin hareketin, fiyatların bu konsolidasyon sürecinden sonra gerçekleşmesi bekleniyor.