BTC ve ETH tasfiyeleriyle 26 Mart’ta piyasa sertleşti

26 Mart’ta kripto piyasalarında kaldıraçlı işlemler ve jeopolitik risk başlıkları aynı gün içinde fiyatlamaları etkileyen ana unsurlar arasında öne çıktı. Günün işlem akışında özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında yaşanan sert tasfiyeler dikkat çekerken, büyük cüzdanların pozisyon değişimleri piyasanın ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini bir kez daha gösterdi.

Günün en dikkat çekici gelişmelerinden biri, kısa süreli BTC geri çekilmesinin büyük bir balinanın long pozisyonlarını vurması oldu. HyperInsight verilerine göre fiyatın yaklaşık 69.500 dolara kadar gerilemesiyle 0x965 ile başlayan adreste toplam 125 BTC’lik, yaklaşık 8,69 milyon dolar büyüklüğünde tasfiye gerçekleşti. Bu serideki en büyük tek işlem tasfiyesi 6,95 milyon dolara ulaştı ve ağ üzerindeki en büyük ikinci tekil likidasyonlardan biri olarak kayda geçti. Aynı adresin yaklaşık üç saat önce de ETH tarafında iki ayrı long pozisyonunun tasfiye edildiği, toplamda 2.647 ETH’lik bu işlemlerin yaklaşık 5,59 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştığı aktarıldı. Böylece iki dalgadaki toplam tasfiye tutarı 14,2 milyon doların üzerine çıktı. Adresin BTC ve ETH tarafındaki pozisyonları tamamen kapanırken, toplam zararın yaklaşık 270 bin dolar olduğu belirtildi. Buna rağmen söz konusu cüzdanda halen 4,64 milyon dolar büyüklüğünde HYPE long pozisyonu bulunuyor ve bu pozisyon için tasfiye seviyesi 38,1 dolar olarak izleniyor.

Ethereum cephesinde bir diğer dikkat çekici hareket ise kamuoyunda “Big Brother” olarak bilinen Huang Licheng’den geldi.

OnchainLens verilerine göre ETH fiyatının 2.100 doların altına sarkmasıyla Huang Licheng’in ETH long pozisyonu bir kez daha tasfiye oldu. Ancak balina, tasfiyenin hemen ardından geri adım atmak yerine bu kez 25 kat kaldıraçlı yeni bir ETH long pozisyonu açtı. Veriler, Huang Licheng’in toplam kaybının 30,7 milyon doları aştığını gösteriyor. Bu tablo, yüksek kaldıraç kullanımının sert piyasa hareketlerinde ne kadar maliyetli hale gelebileceğini yeniden ortaya koydu.

Altcoin tarafında da büyük oyuncuların agresif hamleleri sürdü. HyperInsight tarafından paylaşılan izleme verilerine göre 0xaed0 ile başlayan bir balina cüzdanı, yaklaşık 9,34 milyon dolar büyüklüğündeki SOL short pozisyonunu hafif artıda kapattı. Ancak bu kapanış savunmacı bir adım olmaktan çok yeni bir yön arayışının parçası oldu. Aynı adresin kısa süre sonra ortalama 89 dolar giriş fiyatıyla 440’ın üzerinde yeni SOL short pozisyonu açtığı ve haberin yazıldığı sırada bu pozisyona ekleme yapmayı sürdürdüğü belirtildi. Bu hamle, bazı büyük oyuncuların SOL tarafında aşağı yönlü beklentilerini koruduğuna işaret ediyor.

Makro cephede ise piyasa psikolojisini etkileyebilecek jeopolitik başlıklar ön plandaydı.

ABD merkezli AXIOS’un aktardığına göre iki ABD’li yetkili ve konuya yakın iki kaynak, Pentagon’un İran’a yönelik “bloody nose” olarak nitelenen sınırlı ama sert bir saldırı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Haberde bunun kara birliklerinin konuşlandırılmasını ve geniş çaplı bombardıman operasyonlarını içerebileceği ifade edildi. Böyle bir senaryo, yalnızca geleneksel piyasalarda değil, kripto varlıklarda da risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir.

Öte yandan sektör tarafında ileri tarihli bir gelişme de gündemdeydi. 21 Nisan 2026’da Hong Kong’da düzenlenecek “Decoding Web 4.0: When AI Agents Take Over On-Chain Authority” başlıklı fiziksel etkinliğin duyurulması, yapay zekâ ile zincir üstü ekosistemin kesişim alanına yönelik ilginin büyüdüğünü gösterdi.

BlockBeats, Beating Insight ve Zhihu tarafından ortaklaşa düzenlenecek etkinlikte, AI ajanlarının araç olmaktan çıkıp zincir üstünde karar verici aktörlere dönüşmesinin yaratacağı fırsatlar ve risklerin tartışılması bekleniyor.