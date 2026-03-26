Kurumsal Bitcoin alımları son aylarda büyük ölçüde Strateji şirketinin elinde toplandı

Kurumsal Bitcoin alımlarında son dönemde belirgin bir değişim yaşanıyor. Dijital varlık piyasasında önemli bir oyuncu olan Michael Saylor yönetimindeki Strateji şirketi, son 30 günde yaklaşık 45.000 Bitcoin satın aldı. Şirket, bu alım hızını en son Nisan 2025’te göstermişti. Strateji, halka açık bilançoya sahip kuruluşlar arasında en fazla Bitcoin tutan şirket olarak öne çıkıyor. Son veriler, Strateji dışında kalan tüm şirketlerin toplamda yaklaşık 1.000 Bitcoin alımıyla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

Kurumsal Bitcoin talebinde ciddi daralma

Bitcoin piyasasında özellikle son bir yıl içinde kurumsal talebin seyri dikkati çekiyor. Geçen yıl Ağustos ayında şirketler topluca 69.000 Bitcoin satın alırken, bu oran günümüzde neredeyse yüzde 99 gerileyerek belirgin biçimde azaldı. Toplam alımlar içindeki payları da yüzde 95’ten yüzde 2’ye düşmüş durumda.

Strateji şirketi, bilançolarda tutulan toplam Bitcoin’in artık yaklaşık yüzde 76’sını elinde bulunduruyor. Galaxy Digital, geçen yıl yayımladığı raporda bu duruma dair uyarılarda bulunmuştu. Rapor, Bitcoin bilançosu ile işlem gören şirket hisselerinin, değerlerinin Bitcoin’in piyasa fiyatı ile kısa vadeli hareketliliğine bağımlı çalıştığını vurgulamıştı.

Premium farkının azalması, hisse değerlerinde sıkışmaya neden olabileceği gibi yeni hisse ihracını da yatırımcılar açısından olumsuz bir duruma çevirdi. Son aylardaki gelişmeler, bu senaryonun piyasalarda gerçekleştiğini gösteriyor.

Piyasa değerleri ve şirketlerin mali stratejileri

Geçen yaz ve sonbaharda DATCO döneminde şirketler alım yaparken, Bitcoin 110.000 dolar seviyesinin üzerindeydi. Ancak Ekim ayındaki sert düşüş sonrasında kripto para, 70.000 doların altına geriledi. 2025 yılı Aralık verilerine göre, Metaplanet ve Nakamoto Holdings gibi şirketlerin ortalama maliyetleri 107.000 dolar seviyesinin üzerinde kaldı ve şu anki fiyatla zararda oldukları gözleniyor.

Strateji şirketi, bu dönemde bilançosunu güçlendirmek için Aralık ayında 1,44 milyar dolarlık bir nakit rezerv tuttuğunu açıkladı. Bu rezervle, gelecek 24 ay boyunca temettü ve faiz ödemelerini güvence altına almayı hedefliyor.

Strateji şirketinin bu korumacı yaklaşımı, alım politikasında bir yavaşlamaya yol açmadı. Son veriler, kurumsal alımların Strateji’nin liderliğinde şekillendiğini ve diğer şirketlerin bu ivmeyi takip etmediğini gösteriyor.

Sonuç olarak, piyasa beklenen yaygın kurumsal alıcı profili yerine, tek bir şirket üzerinden yoğunlaşan bir talep manzarası sunuyor. Geçen yaz Hong Kong’da düzenlenen Bitcoin Asia etkinliğinde, bilançolarında Bitcoin bulunduran şirketler piyasadaki arzı emebilecek yeni bir kurumsal alıcı sınıfı olarak tanıtılmıştı. Ancak mevcut tabloda bu iddianın tam tersi bir gelişme yaşanıyor.

Bugün itibarıyla, bu vizyonun piyasada sadece tek bir şirketin bilançosuyla sınırlı kaldığı belirtiliyor.