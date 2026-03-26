Google 2029 için kuantum sonrası şifreleme hedefi koydu

Google, kuantum sonrası kriptografiye geçiş için 2029’u hedef tarih olarak belirledi. Şirket, kuantum donanımındaki ilerleme, hata düzeltme alanındaki gelişmeler ve mevcut şifreleme standartlarının kırılmasına ilişkin hesaplamaların güncellenmesi nedeniyle geçiş sürecinin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Kuantum tehdidine karşı takvim netleşti

Google, mevcut kriptografik standartların özellikle şifreleme ve dijital imzalar açısından gelecekte ciddi baskı altında kalacağını belirtti. Şirkete göre bu risk yalnızca uzak bir ihtimal olarak görülmüyor; bugün toplanan şifreli verilerin ileride çözülebilmesi ihtimali de güvenlik planlamasını hızlandırıyor.

Google, Alphabet çatısı altında arama, bulut, mobil işletim sistemi ve kurumsal yazılımlar gibi çok geniş bir ürün yelpazesi yürüten en büyük teknoloji şirketlerinden biri, bu nedenle açıkladığı takvim yalnızca kendi hizmetleri için değil, daha geniş teknoloji ekosistemi açısından da referans niteliği taşıyabilir.

Google, kuantum bilgisayarların mevcut kriptografi standartları için ciddi bir tehdit oluşturacağını, bu nedenle kimlik doğrulama hizmetlerinde güvenliğin korunması adına kuantum sonrası geçişin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Bu açıklama, Google’ın ürün portföyü genelinde kuantum sonrası yeteneklerin yaygınlaştırılmasına ilişkin şimdiye kadarki en somut takvim olarak dikkat çekti. Şirket ayrıca bu çizelgeyle yalnızca kendi geçişini planlamadığını, sektör genelinde daha fazla netlik ve aciliyet duygusu oluşmasını amaçladığını da kayda geçirdi.

Kripto ekosistemi de benzer hazırlıklar yapıyor

Google’ın çağrısı, şirketin kuantum çipi Willow üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde geldi. 105 kübit kapasiteye sahip Willow, şirketin kuantum donanımı tarafındaki en güçlü sistemlerinden biri olarak gösteriliyor ve hata düzeltme kabiliyeti nedeniyle bu alandaki tartışmaları daha da görünür hale getiriyor.

Kuantum bilgisayarların dijital varlıkları koruyan kriptografik yapıları zayıflatabileceği endişesi kripto sektöründe de öne çıkıyor. Ancak riskin yalnızca açık anahtarı görünür hale gelmiş cüzdanlarla mı sınırlı olduğu, yoksa daha geniş bir tehdit alanı mı oluşturduğu konusunda görüş birliği bulunmuyor.

Ethereum Foundation bu hafta Post Quantum Ethereum adlı bir kaynak merkezi devreye aldı. Vakıf, ağ üzerindeki milyarlarca dolarlık değeri gelecekteki kuantum tehditlerine karşı korumayı amaçlıyor. Yol haritasında, protokol düzeyindeki kuantuma dayanıklı çözümlerin 2029’a kadar hayata geçirilmesi, yürütme katmanına dönük adımların ise daha sonra gelmesi öngörülüyor.

Solana geliştiricileri de 2025 başında kuantuma dayanıklı bir kasa yapısı oluşturmuştu. Bu çözüm, her işlemde yeni anahtar üreten karma tabanlı bir imza sistemi kullanıyor. Bununla birlikte özellik ağ genelinde otomatik koruma sağlamıyor; kullanıcıların standart Solana cüzdanları yerine özel kasaları tercih etmesi gerekiyor.

Bitcoin tarafında ise yaklaşım daha parçalı ilerliyor. Blockstream’in kurucu ortağı ve CEO’su Adam Back, kuantum riskinin büyük ölçüde abartıldığını ve uzun yıllar boyunca acil bir müdahaleye gerek olmayabileceğini savunuyor. Buna karşılık güvenlik araştırmacısı Ethan Heilman ve bazı geliştiriciler, BIP 360 kapsamında önerilen yeni çıktı türüyle kısa süreli kuantum saldırılarına karşı ek koruma sağlanabileceğini düşünüyor. Heilman, bu tür bir uygulamanın devreye alınmasının yaklaşık yedi yıl alabileceğini belirtmişti.