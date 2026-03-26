401(k) adımı Bitcoin için yeni bir kapı açabilir

ABD’de yaklaşık 12 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip 401(k) emeklilik planlarının Bitcoin gibi kripto varlıklara yönelmesinin önü açılabilir. Beyaz Saray’ın son düzenleyici inceleme sürecinde ABD Çalışma Bakanlığı’nın alternatif varlık yatırımlarına ilişkin rehberine onay vermesi, bu alandaki politika değişiminin daha somut bir aşamaya taşındığına işaret etti. 401(k) sistemi, çalışanların maaşlarından düzenli katkı yaparak emeklilik birikimi oluşturduğu, ABD finans sisteminin en yaygın uzun vadeli tasarruf araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeni rehberin kapsamı netleşiyor

Taslağa göre emeklilik planı portföylerinde yalnızca hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel araçlar değil, kripto varlıklar ve özel fonlar gibi alternatif yatırım sınıfları da yer alabilecek. Düzenlemenin kısa süre içinde Federal Register’da yayımlanması ve ardından resmiyet kazanması bekleniyor. Böylece uzun süredir tartışılan kripto varlıkların emeklilik sistemi içindeki konumu daha açık bir çerçeveye kavuşacak.

Düzenlemenin merkezinde plan yöneticileri ve işverenler için öngörülen güvenli liman yaklaşımı bulunuyor. Bu yapı kesinleşirse, yüksek oynaklığa sahip varlıkların portföylere eklenmesi halinde doğabilecek hukuki sorumlulukların önemli ölçüde sınırlandırılması mümkün hâle gelebilir. Bu da Bitcoin’in 401(k) planlarına girişinde şimdiye kadar en büyük engellerden biri sayılan dava riskini zayıflatabilir.

ABD Çalışma Bakanlığı, çalışanların emeklilik planlarıyla ilgili çerçeveyi belirleyen başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor. Kurum, 2022’de yayımladığı rehberde kripto varlıklara karşı son derece temkinli bir yaklaşım benimsemişti. Mayıs 2025’te bu tutum geri çekildi ve ardından düzenleyici çizginin daha esnek bir noktaya kaydığı görüldü. ABD Başkanı Donald Trump da görevdeki mevcut başkan olarak geçen yıl imzaladığı kararnameyle kripto varlıkları alternatif yatırım başlığı altında değerlendiren süreci hızlandırmıştı.

Piyasadaki beklentiler ve itirazlar öne çıktı

Piyasalarda ağırlıklı beklenti, bu değişikliğin Bitcoin için orta ve uzun vadede talep kanalı yaratabileceği yönünde şekilleniyor. 401(k) varlıklarının yalnızca küçük bir bölümünün bile kriptoya ayrılması hâlinde pazara milyarlarca dolarlık yeni giriş yaşanabileceği hesaplanıyor. Uzun vadeli emeklilik fonlarının düzenli akışı, sert geri çekilmelerde fiyatlar üzerinde dengeleyici bir unsur da oluşturabilir.

Buna karşılık düzenlemenin yatırımcıları daha karmaşık ve maliyetli ürünlerle karşı karşıya bırakabileceği yönünde eleştiriler de arttı. Özellikle özel fonların yüksek ücret yapısı ve şeffaflık eksikliği, düzenlemenin kapsamı genişledikçe daha fazla tartışılmaya başladı. Son üç yılda bireysel yatırımcılara sunulan bazı özel fonların yıllık yüzde 4 ila 5 düzeyinde ücret aldığı ve buna rağmen geniş piyasa endekslerinin gerisinde kaldığına dikkat çekiliyor.

PESP, geniş kapsamlı sorumluluk muafiyetlerinin devreye girmesi hâlinde yönetici denetiminin zayıflayabileceğini ve risklerin yatırımcıların üzerine kayabileceğini savundu.

Eleştirilerin bir başka ayağında ise emeklilik planlarının temel amacı yer alıyor. Duke Üniversitesi Finansal Ekonomi Merkezi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Lee Reiners, yatırımcıların kripto varlıklara bireysel olarak yönelmesinin zaten mümkün olduğunu, ancak 401(k) planlarının belirsiz iç değere sahip varlıklardan çok istikrarlı emeklilik birikimi oluşturmak için tasarlandığını vurguladı.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde kamuoyu görüşleri ve nihai metnin ayrıntıları belirleyici olacak. Düzenleme yürürlüğe girerse, Bitcoin yalnızca serbest piyasa talebiyle değil, kurumsal emeklilik birikimlerinin denetlenen kanalları üzerinden de yeni bir yatırım alanı kazanmış olacak.