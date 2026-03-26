Bitcoin fiyatı jeopolitik gelişmeler sonrası 70 bin doların altına geriledi

Bitcoin, son 24 saatteki yüzde 1,6’lık düşüşle 70 bin dolar seviyesinin altına indi. Dünkü yükseliş beklentilerine rağmen, jeopolitik gündemin etkisiyle hızlı yön değişiklikleri yaşandı. Çarşamba günü petrol fiyatlarında yaşanan gevşemenin ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri eylemleri durdurabileceği yönündeki haberler Bitcoin’de kısa süreli bir toparlanma getirdi. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olamadığı dikkat çekti. BTC/USD paritesi, geçtiğimiz günlerde 71.200 dolara ulaşsa da mevcut koşullarda yeniden 69.000 dolar civarına çekildi.

ABD’li yatırımcıların alım iştahı azalıyor

ABD merkezli kripto borsası Coinbase’teki fiyat ile küresel borsalardaki fiyat arasındaki makas, son bir ayın en negatif seviyesine ulaştı. Verilere göre, ABD’li kurumsal yatırımcılar Binance gibi küresel rakiplerine göre belirgin şekilde daha düşük fiyatlardan alım yapıyor. Geçmişte bu tür ayrışmalar, Bitcoin’de yatay seyrin ön plana çıktığı dönemlere işaret ediyordu.

Mart ayında Bitcoin ETF’lerine toplamda 1,53 milyar dolarlık yeni giriş gerçekleşti. Ancak bu miktarın neredeyse tamamına yakını ilk iki haftada toplandı. Son iki haftalık dönemde ETF’lerdeki net girişler 195 milyon dolara kadar yavaşladı. Bu tablo, zincir üzerindeki veriler ve makro etkiler arasında net bir uyumsuzluğun ortaya çıktığını gösterdi.

Teknik görünümde belirsizlik sürüyor

Geçen yıl 126.080 dolarda zirve gören Bitcoin, mevcut fiyatı ile bu seviyenin yüzde 44,4 gerisinde bulunuyor. Mart vadeli kontratlar hafta sonu 70.750 dolarda kapanırken, spot hacimler ise 2023’ten bu yana görülen en düşük seviyelerine geriledi. Hem alıcılar hem de satıcılar cephesinde belirgin bir güven eksikliği göze çarpıyor.

Teknik analizde 68.000 dolar seviyesinin psikolojik bir taban görevi gördüğü görülüyor. Bu seviye, son dönemde yaşanan jeopolitik şoklara karşı korunabildi. Ancak düşen hacimler, bu desteğin kalıcılığı konusunda şüphe uyandırıyor.

BTC’nin kısa vadede 69.000 ila 74.000 dolar arasında dalgalı bir seyir izlemesi, jeopolitik gelişmelerin ise yatay hareketi ve kısa süreli oynaklığı desteklemesi bekleniyor. Olumsuz senaryoda ise hacmin yükselmesiyle 68.500 dolar altındaki kapanışların satış baskısını artırıp fiyatı 62.000 dolara kadar çekebileceği öngörülüyor.

Bu ortamda, kurumsal talebin zayıflaması ve haber akışına bağlı ani fiyat hareketleri, yatırımcıların risk iştahında soru işaretleri yaratıyor. Son haftalarda işlem aktivitesinin düşmesi ve ETF giriş tempolarının yavaşlaması, piyasadaki belirsizliği artırdı.

Bu süreçte, fiyatın dar bir aralıkta savunma amaçlı tutulduğu ancak yeni bir yükseliş eğilimi için güven tazelenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.