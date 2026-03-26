BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin 70 Bin Dolar Seviyesini Koruyor, Fakat ABD Talepten Uzaklaşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin, 70 bin dolar civarında güçlü seyrini sürdürmeye devam ediyor.
  • ABD'li yatırımcıların talebindeki azalma, piyasadaki istikrara gölge düşürüyor.
  • Küresel ekonomik gelişmeler ve ETF girişleri, fiyat dinamiklerini etkiliyor.
COINTURK
Bitcoin, son haftalarda dalgalı küresel gelişmelere rağmen yaklaşık 70 bin dolar seviyesindeki güçlü duruşunu sürdürüyor. Orta Doğu’daki gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerinin azalması gibi faktörler, genellikle piyasalar üzerinde baskı yaratırken, Bitcoin’in mevcut seviyesini koruması dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 ABD Kurumsal Yatırımcısı Geri Planda Kaldı
2 Piyasa Dayanıklılığını Koruyor

ABD Kurumsal Yatırımcısı Geri Planda Kaldı

Coinbase Premium endeksi, ABD merkezli kurumsal yatırımcıların talebini ölçen önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Coinbase Premium, Bitcoin’in ABD’li yatırımcılara yönelik Nasdaq’ta listelenen Coinbase borsasındaki fiyatıyla, uluslararası kullanıcı yoğunluğu olan Binance borsasındaki fiyatı arasındaki farkı gösteriyor. Endeksin pozitif olması, ABD yatırımcılarının dünyadaki diğer alıcıların önünde pozisyon aldığını işaret ediyor.

Ancak güncel veriler, Coinbase Premium’un son bir aydaki en olumsuz seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. Mart ayının 19’unda başlayan bu negatif tablo, ABD borsasında Bitcoin’in indirimli olarak işlem gördüğünü ve ABD merkezli kurumsal talebin azaldığını gösteriyor.

ABD borsalarında işlem gören 11 farklı spot Bitcoin ETF’sinin hareketleri de yakından izleniyor. Yılın ilk çeyreğini genel olarak çıkışlarla tamamlayan bu fonlar, mevcut ayda 1,53 milyar dolarlık giriş kaydetti. Ancak bu rakamın neredeyse tamamı ayın ilk iki haftasında gerçekleşirken, sonraki dönemde artış belirgin şekilde yavaşladı. Güçlü fiyat hareketlerinin devamı için tutarlı ve yüksek fon girişi gerektiği, çeşitli piyasa analistleri tarafından sık sık vurgulanıyor.

Piyasa Dayanıklılığını Koruyor

Tüm bu verilere rağmen, küresel belirsizliklerin ve makroekonomik baskıların yoğunlaştığı bir dönemde Bitcoin’in kayda değer bir düşüş yaşamadan mevcut fiyatını sürdürmesi, yatırımcıların “dayanıklı” yaklaşımlarını öne çıkarıyor.

Bitcoin piyasasında temel göstergeler karmaşık bir tablo sunarken, hem kurumsal yatırımcıların yaklaşımı hem de genel piyasa dinamiklerinde net bir yön görülmüyor. ABD merkezli Giottus borsasının CEO’su Vikram Subburaj, süreç hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Buradaki sinyal, kurumsal talebin tamamen ortadan kalkmadığını, ancak en güçlü birikim dönemlerine kıyasla daha seçici ve düzensiz bir seyir izlediğini gösteriyor.”

Bitcoin’in yaklaşık 70 bin dolar civarında işlem gördüğü bu dönemde, kısa vadeli dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmeler dikkatle izleniyor.

Piyasa aktörleri, hem ETF hareketlerine hem de Coinbase Premium gibi öncü göstergelere bakarak ilerleyen süreçte fiyat hareketlerinin yönü konusunda daha fazla netlik bekliyor.

Bu Haberi Paylaş
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP Fiyatında Dalgalanma Beklentisi Artıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para
Kripto Para
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
Kripto Para
Ethereum (ETH)
Lost your password?