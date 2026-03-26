Kripto Para Piyasası, ABD-İran Görüşmeleri Sonrası Düşüşe Geçti

Kripto para piyasasında son 24 saatte dikkat çekici bir satış dalgası yaşanıyor. Bitcoin 69.400 dolara kadar gerilerken, gece yarısından bu yana yüzde 2,6 değer kaybı ortaya çıktı. Ethereum da yüzde 4,1 oranında gerileyerek 2.000 dolar seviyesine yaklaştı. Bu düşüş, ABD vadeli işlemleri ve değerli metallerdeki genel zayıflıkla paralel ilerliyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1 oranında gerilerken, altın fiyatı yüzde 1,8 azaldı.

Altcoinlerde Sert Kayıplar ve Türev Piyasa Dinamikleri

Altcoin piyasası, gün içinde en sert düşüşü gösterdi. CoinDesk Computing Select Endeksi yüzde 4,3 azalırken, DeFi Select Endeksi yüzde 3,9 geriledi. Özellikle PAXG’deki açık pozisyon oranının bir gün içinde yüzde 11 düşmesi, altın fiyatındaki gerilemeyle örtüşüyor. DOGE, ZEC ve TAO gibi token’larda da açık pozisyon hacimleri önemli oranda azaldı.

Kripto türev sözleşmelerinde toplam açık pozisyon, yüzde 3,5 azalarak 108,3 milyar dolara indi. Bazı büyük borsalarda BTC vadeli işlem kontratları, fiyatlar 70.000 dolar altına düşünce 232.000 BTC’ye yükseldi. Bu durum, Avrupa saatlerinde satış yönlü işlemlerin öne çıktığına işaret ediyor.

Ethereum, BNB, XRP, SOL, TRX ve DOGE gibi diğer büyük kripto varlıklarda negatif fonlama oranları, kısa pozisyonlara olan eğilimin arttığını gösteriyor. CC, TRX ve BCH’da ise işlem hacimleri pozitif yönde dikkat çekiyor. Piyasanın genelinde ise satıcıların ağırlıkta olduğu bir trend ön plana çıkıyor.

Opsiyon ve Likidite Göstergeleri ile Piyasa Görünümü

Opsiyon piyasasında Ethereum’a yönelik aşağı yönlü hareketlere karşı koruma talebi artış gösterdi. TDX Strategies tarafından yapılan değerlendirmede, bazı yatırımcıların Ether için risk-reversal stratejisine yöneldiği, yani satım opsiyonu alımlarını çağrı opsiyonlarını satarak fonladığı gözlemlendi.

Deribit borsasında, Bitcoin ve Ethereum için tüm vadelerde satım opsiyonlarının çağrı opsiyonlarına göre daha pahalı olduğu bildirildi. Kısa vadede, Ethereum üzerinde satım opsiyonu primlerinin Bitcoin’i geçtiği dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların kısa vadede Ethereum’da daha ciddi bir düşüş riskine karşı hazırlık yaptıklarını gösteriyor.

Piyasanın genelinde satış baskısı hakimdi. Özellikle yapay zeka tabanlı FET yüzde 7,7; ETHFI ve RENDER ise geçtiğimiz haftaki kazanımlarının önemli kısmını geri verdi ve sırasıyla yüzde 6,3 ile yüzde 5,9 oranında değer kaybetti. Altcoin sezonu endeksi 100 üzerinden 48 seviyesinde kaldı ve kısa vadeli bir toparlanma ihtimali sinyalini verdi.

İlk 100 arasında yer alan ENA yüzde 2,2 yükselirken, katman-1 ağ token’ları XDC, NIGHT ve TRX de yüzde 1 ile 2 arasında artış kaydetti. Ancak genel tabloya bakıldığında, düşük likidite ve bireysel yatırımcı davranışlarındaki dalgalanmanın altcoin piyasasında yükselişe engel olduğu görülüyor.