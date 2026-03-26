QCP Capital analistlerinin 26 Mart kripto para tahminleri

Gündemde savaş var ve sürekli yeni gelişmelerin etkisiyle zaman oldukça hızlı geçiyor. Perşembe gününe gelmemize rağmen İran konusunda henüz somut adımlar atılmadı. Trump bölgeye her ihtimale karşı asker gönderirken Bitcoin tekrar 70 bin doların altına indi. Peki kripto paralarda son durum ne? Analistlerin beklentisi ne yönde?

QCP Kripto Para Analizi

Trump tekrar filibusteri sonlandırın paylaşımları yapıyor. Kısmi hükümet kapanması yatırımcılar dejavu yaşatıyor. Cuma günü devasa opsiyon kapanışları var ve BTC opsiyonlarında maks acı noktası 75 bin dolarda olduğu için fiyatın buraya hareket etmesi bekleniyordu. Ancak hem bugün için söylenen İran-ABD görüşmelerinin olmaması hem de İran’ın müzakerelere sıcak bakmadığını açıklaması olumlu havayı dağıttı.

QCP analistleri kırılganlığın devam ettiğini söylüyor.

“BTC 70.000 dolar civarında seyrediyor ve fiyat hareketleri, açık bir gerilimden ziyade daha çok sakin bir konsolidasyon havası veriyor. Daha geniş makro arka plan kırılganlığını koruyor; risk algısı, Orta Doğu’dan gelen yeni haberler nedeniyle baskı altında ve petrol, haftanın en yüksek seviyelerinden gerilemesine rağmen hala önemli bir jeopolitik prim taşıyor. Bu arka plana karşın, BTC’nin dayanıklılığı dikkat çekici. Son dönemdeki net çıkışlar, coinlerin satış için pozisyonlanmaktan ziyade platformlardan çekildiğine işaret ederken, hakimiyet oranı yükselmeye devam ederek kripto içindeki göreceli savunmacı havayı pekiştiriyor.” – QCP Capital

Petrol, altın ve gümüşe rağmen Bitcoin’in güçlü kaldığı gerçek ancak savaş gündeminin daha uzun süre gündemi meşgul etmesi borsada stagflasyon çöküşünü tetikleyeceğinden kripto paralarda da kaos o kadar uzak değil.

“Daha büyük makroekonomik nokta, piyasaların büyüme şokundan ziyade enflasyon şokunu fiyatlamada daha hızlı davrandığıdır. Riskli varlıklar, petroldeki hareketi ve faiz oranlarındaki yeniden fiyatlamayı emmiştir, ancak jeopolitik gerilim devam ederse, büyümedeki daha geniş çaplı hasarın nihayetinde ne kadar yansıtılacağı konusunda hala bir soru işareti bulunmaktadır. Bu durum, BTC’yi zorlu, ancak açıkça düşüş eğilimli olmayan bir noktada bırakıyor: artık hisse senetleri için saf bir yüksek beta göstergesi gibi işlem görmüyor, ancak henüz tutarlı bir güvenli liman talebini de çekmiyor. Şu an için, piyasa hala yön belirleyici olmaktan çok, aralık içinde ve manşetlere bağlı görünüyor. Şu an için BTC, düşüşlerde biriken ancak henüz peşinden koşulan bir varlık gibi işlem görüyor. Aralığı koruyor, yüzey savunmacı ancak düzenli ve makroekonomi hala kontrolü elinde tutuyor. Jeopolitik tablo istikrar kazanana veya makroekonomik yeniden fiyatlandırma daha da ilerleyene kadar, bu durum net bir trendin başlangıcı olmaktan ziyade manşetlere bağlı bir aralık piyasası gibi görünüyor.” – QCP Capital

Piyasalarda Son Durum

İran’ın Orta Doğu ateşkes görüşmelerinde iş birliği yapmaya hazır olup olmadığına dair artan endişeler petrol fiyatını yukarı çekiyor. Petrol tekrar üç haneli seviyelerde. ABD’nin İran petrol tesislerine yönelik saldırılarına ara vermesinin sona ermesine yaklaşık 48 saat kala, S&P 500 vadeli işlemleri %0,6 düştü.

Axios, Pentagon’un kara birlikleri ve büyük çaplı bir bombardıman dahil “son darbe” için hazırlık yaptığını raporluyor. Brent yükselişine devam ederek %3,2 artışla varil başına 105 doların üzerine çıktı. Bu durum enflasyon endişelerini körüklerken QE başlamadan Fed’i QT’ye zorlayacak gibi görünüyor. İki yıllık Hazine tahvili faizi 4 baz puan artışla %3,93’e çıktı. Altın ons başına 4.450 doların altına düştü.

Google, yapay zeka için bellek gereksinimlerini önemli ölçüde azaltacak yeni algoritmasını duyurdu. Ram üreticilerinin hisseleri %5’i aşan kayıplar yaşadı.

OECD’ye göre, savaş enflasyon tehdidini yeniden alevlendiriyor ve tam da güçlenme belirtileri göstermeye başlayan küresel ekonomiyi boğuyor. Aralık ayında yaptığı %2,8’lik tahmin yerine, kuruluş artık büyük ülkelerdeki ortalama enflasyon oranının %4’e yükseleceğini ve ABD için yükselişin daha hızlı olacağını söylüyor. Özellikle Japonya ve ABD’nin faiz artışları risk piyasalarında deprem etkisi oluşturabilir.