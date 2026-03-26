Kayıt Banner
Kripto Para

Coinbase ve Better İş Birliğiyle Kripto Teminatlı Konut Kredisi Başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • Coinbase ve Better, kripto teminatlı konut kredisi ürününü ABD'de sunmaya başladı.
  • Kullanıcılar Bitcoin ya da USDC ile varlıklarını satmadan peşinat gösterebiliyor.
  • Faiz oranları klasik ipoteklerden biraz daha yüksek belirlenirken, teminatlar sadece ciddi ödeme gecikmesinde likide edilebilecek.
Kripto para piyasasının önde gelen borsalarından Coinbase, dijital varlıkların konut alımlarında teminat olarak kullanılabilmesini sağlayan yeni bir uygulamaya imza attı. ABD’de faaliyet gösteren ve Fannie Mae onayıyla ipotek çözümleri sunan Better Home & Finance Holding, Coinbase ile ortaklık kurarak ilk defa Bitcoin ya da USDC ile ev almak isteyenlere yeni bir model sundu.

Kripto Varlıklarla Konut Alımlarında Yeni Dönem

Fannie Mae destekli olacak şekilde yapılandırılan bu konut kredisi, geleneksel ipoteklere benzer bir güvence ve mevzuata sahip. Ev satın almak isteyen kullanıcılar, peşinat için Bitcoin ya da stabilcoin USDC teminat göstererek varlıklarını satmadan ev sahibi olma fırsatı yakalıyor. Böylelikle hem varlıklarını koruyabiliyorlar hem de satıştan kaynaklanabilecek vergisel yükümlülüklere maruz kalmıyorlar.

Coinbase, USDC sahiplerinin peşinat olarak kullandıkları varlıkların getirisini de elde etmeye devam edebileceklerini aktardı. Böylece kullanıcılar, hem varlık yönetimi hem de konut sahibi olma anlamında çift yönlü bir avantaj elde etmiş oluyor.

Better Home & Finance Holding’in kurucusu Vishal Garg, ABD’de dört aileden birinin peşinat için yeterli nakit bulamadığına dikkat çekti. Garg, artan faiz oranlarının konut satın almayı zorlaştırdığını ve kullanıcıların ellerindeki dijital varlıkları kullanmalarının bu süreçte büyük kolaylık sağlayabileceğini belirtti.

Kredi Şartlarında Kripto Odaklı Esneklik

Yeni modelde, Coinbase kullanıcılarının dijital varlıklarını doğrudan Better’ın saklama cüzdanına aktarması yeterli oluyor. Bu arada kullanıcılar varlıklarının mülkiyet hakkını koruyabiliyor ve süreç boyunca ilave yasal ya da vergisel prosedürlerle uğraşmak zorunda kalmıyor.

Daha önce Better, Amazon çalışanlarının hisse senedini teminat olarak kullanabildiği benzer bir yapı da hayata geçirmişti ancak bu uygulama biraz daha yüksek faiz oranlarıyla sunulmuştu. Şimdi ise Coinbase iş birliğiyle kripto destekli konut finansmanı sunularak erişim alanı genişletildi.

Coinbase’den yapılan açıklamada, kripto teminatlı konut kredilerinin faiz oranlarının klasik 30 yıl vadeli ipoteklere göre 0,5 ila 1,5 puan daha yüksek olacağı ifade edildi. Bu oran, kullanıcı profiline göre değişiklik gösterebiliyor.

Ürünle ilgili olarak, teminat olarak kullanılan Bitcoin’in değeri düşse bile kredi şartlarında bir değişiklik olmayacağı ve ek teminat talebinin bulunmayacağı kaydedildi. Piyasa dalgalanmalarının otomatik bir likidasyon riski oluşturmadığı belirtilirken, borçlunun 60 gün boyunca ödeme yapmaması halinde sadece likidasyon sürecinin devreye gireceği açıklandı.

Coinbase Tüketici ve Platform İş Geliştirme Başkanı Mark Troianovski, Bitcoin veya USDC sahibi kişilerin dijital varlıklarını satmak zorunda kalmadan ev sahibi olabileceklerini ve böylece özel bankacılık hizmetlerine benzer avantajlardan faydalanabileceklerini vurguladı.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı QCP Capital analistlerinin 26 Mart kripto para tahminleri
Bir Sonraki Yazı Uyarı: Ekonomistlerin 2026 Fed beklentileri güçlü biçimde değişiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Uyarı: Ekonomistlerin 2026 Fed beklentileri güçlü biçimde değişiyor
Ekonomi Kripto Para
QCP Capital analistlerinin 26 Mart kripto para tahminleri
Kripto Para
Kripto Para Piyasası, ABD-İran Görüşmeleri Sonrası Düşüşe Geçti
Kripto Para
Trump bunu unutmam diyor, İran ve kripto paralarda son durum ne?
Kripto Para
Bitcoin Yatay Seyirde Uzun Süre Takıldı, Piyasa Yön Belirlemekte Zorlanıyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?