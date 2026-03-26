Uyarı: Ekonomistlerin 2026 Fed beklentileri güçlü biçimde değişiyor

Kral kripto para birimi yönünü tekrar aşağı çevirdi ve 69 bin dolara ulaşmak üzere. Altcoinlerde kayıplar %3’ü aştı. İran konusunda barışa dair umutların tekrar zayıflamaya başlaması petrolü üç haneli seviyelere iterken borsa için negatif sonuçlar doğuruyor. Dahası ekonomistlerin de beklentileri değişiyor.

ABD Ekonomisi Beklentiler

Kripto para yatırımcıları için Fed’in ekonomi politikası son derece önemli. Büyük kripto boğaları QE yani Fed’in parasal genişleme dönemlerine denk gelir. Geride bıraktığımız yaklaşık 4 yılda Fed faizleri uzun süre artırdı ve indirimlere gecikmeli başladı. İndirimlere başladıktan sonra 2 kez indirimlere ara verdi ve şimdi de ikinci aranın üçüncü ayı bitmek üzere. Tüm bunlar kripto para yatırımcıları için beklenen o güçlü yükselişin gelişini erteledi.

Bugün geldiğimiz noktada enerji fiyatlarındaki artış enflasyondaki düşüşe dair umutları baltalıyor. Yazı hazırlandığı sırada yayınlanan ankete göre ABD PCE enflasyonunun 2. çeyrekte %3,3, 3. çeyrekte %3,1 ve 4. çeyrekte %2,9 olacağı tahmin ediliyor. Henüz 12 Mart’ta ise %2,8, %2,7 ve %2,5 olacağı öngörülmüştü.

82 ekonomistin 55’i, Fed’in ABD Fed faiz oranını en azından Eylül ayına kadar %3,50-%3,75 aralığında tutacağını belirtti (12 Mart’taki ankette 96 ekonomistin 63’ü ikinci çeyrekte 25 baz puanlık bir indirim öngörmüştü). 82 ekonomistin 65’i, Fed’in bu yıl Fed faiz oranını bir veya iki kez indireceğini söyledi.

PCE’deki artış beklentisi petroldeki çift haneli yükselişi yansıtıyor. Daha da kötüsü Hürmüz Boğazının kapalı kalması gübre için arz kaynaklı enflasyonu dolayısıyla gıda fiyatlarında artışı tetikliyor. Ayrıca değerli madenlerin sevki de boğazın kapalı olması sebebiyle sekteye uğruyor ve bu sürecin uzaması 6 ay gibi kısa bir sürede çip üreticilerinin hammadde sıkıntısı çekmeye başlamasına neden olacak. Elbette tüm bunlar enflasyonu besleyecek.

Bitcoin (BTC)

Haftaya güzel bir girişle başlayan BTC ETF’leri dün sadece 7,8 milyon dolarlık giriş gördü. Salı günü ise 74,5 milyon dolarlık çıkış oldu. İstikrarlı girişlerin ardından 18 Mart itibariyle çıkışların başlaması ETF tarafındaki talep canlanmasının tersine dönebileceği endişesine neden oluyor. ABD bölge asker sevk ederken diğer yandan müzakere için uzattığı eli havada kaldı. Trump bugün “hem müzakere ediyor hem yalanlıyorlar” tarzında şeyler söyledi. Esasen birçok kez ifade ettiğimiz üzere bu yalanlama İran için yüzlerce yıllık devlet stratejisi.

Bugün de İran bir yandan müzakereleri sürdürürken diğer yandan iç siyaseti de dizayn etmek için bunu yalanlıyor olabilir. 12 gün savaşında da aynı film oynamıştı.

68.300 dolar Bitcoin’in koruması gereken nihai yükseliş desteği. 71.400 dolar tekrar dirence dönmüşken bu eşiğin kaybı fiyatı 66.215 dolara itebilir. Büyük bir saldırının başladığı senaryoda petrol 120 dolara giderken BTC’nin bu sefer 64 bin doların da altına indiğini görebiliriz.