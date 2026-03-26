Güvenlik Kripto Para Hukuku

Brezilya’da Yeni Yasa ile Kripto Paralar Suçla Mücadelede Kullanılacak

Bilmeniz Gerekenler

  • Brezilya’da yürürlüğe giren yasa, suç örgütlerinden el konulan kripto paraların kamu hizmeti için kullanılmasını sağlıyor.
  • Yeni düzenleme yargıya kripto varlıklara erişimi dondurma ve el koyma yetkisi tanıyor.
  • Yasa, dijital varlıkların izlenmesi ve uluslararası iş birliği konusunda önemli adımlar içeriyor.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, örgütlü suçla mücadelede önemli değişiklikler getiren kapsamlı bir yasal düzenlemeye imza attı. 25 Mart’ta yürürlüğe giren 15.358 sayılı yasa uyarınca, suç örgütlerinden ele geçirilen kripto varlıklar artık ülkenin kamu güvenliği için değerlendirilebilecek.

İçindekiler
1 Kripto Paralarla Kamu Güvenliğine Destek
2 Yargı Yetkisi ve Uluslararası İş Birliği Genişletiliyor

Kripto Paralarla Kamu Güvenliğine Destek

Yeni düzenleme, dijital varlıkların devlet tarafından kamulaştırılmasını ve kamu güvenliği alanında kullanılmasını öngörüyor. Yasa kapsamında, suçluların elinden alınan kripto paralar polis ekipmanlarının yenilenmesine, istihbarat operasyonlarına ve emniyet personelinin eğitimine katkı sağlayacak. Ayrıca, mahkemenin onayıyla henüz kesinleşmemiş davalarda da bu tür varlıklardan geçici olarak kamu yararına faydalanılabiliyor.

Hükümet, bazı kripto para sektöründekilerin devletin el koyduğu dijital varlıkları rezerv olarak değerlendirmesi yönündeki düşünceleri benimsemedi. Bunun yerine, özellikle PCC ve Comando Vermelho gibi bilinen suç örgütlerine yönelik mücadelede kripto paraları bir araç olarak kullanmaya odaklanıyor.

Brezilya’nın öncelikli hedefleri arasında adalet sisteminin dijital varlıkları daha etkin yönetebilmesi ve organize suçun mali ayağının güçlendirilmesi yer alıyor.

Yargı Yetkisi ve Uluslararası İş Birliği Genişletiliyor

Yasa, soruşturmalar sırasında yargının kripto varlıkları dondurma, engelleme ya da el koyma yetkisini önemli ölçüde artırıyor. Bu kapsamda, şüphelilerin kripto para borsaları, dijital cüzdanlar ve çevrim içi platformlardaki erişimlerinin askıya alınmasının önü açıldı.

Henüz mahkemeden kesinleşmiş bir karar çıkmadan önce bile, adli makamların belirli şartlarda kripto varlıkları kamuya kazandırabilmesi mümkün hale geldi. Kesin hüküm verildiğinde ise, suçlu bulunan kişilerin hem geleneksel finans sistemine hem de kripto sektörüne erişimi kalıcı olarak engelleniyor.

Diğer yandan, yasa ile birlikte uluslararası iş birliği de güçleniyor. Brezilya, suçtan elde edilen dijital varlıkların takibi ve geri alınması, ayrıca istihbarat paylaşımı konusunda yurtdışındaki adli makamlarla daha yakın ilişki kurabilecek.

Ayrıca, ülkedeki bilinen suç gruplarına ait mali yapıların bir arada tutulacağı ulusal bir suç veri tabanı oluşturulacak. Bu sistem, soruşturmaların daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
