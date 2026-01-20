Kripto Para Lisansı Alarmı: Sektör Ayağa Kalktı

Hong Kong’un kripto para yönetimine ilişkin yeni lisanslama yaklaşımı finans sektöründe önemli bir tartışmayı tetikledi. Şehrin önde gelen sektör temsilcilerinden Hong Kong Securities and Futures Professionals Association (HKSFPA), düzenleyicilere sunduğu resmi görüşte önerilen kuralların geleneksel varlık yöneticilerinin kripto paralara erişimini zorlaştıracağı uyarısında bulundu. Salı günü yapılan başvuruda, özellikle düşük oranlı kripto para yatırımlarını mümkün kılan mevcut esnekliğin ortadan kaldırılmasının piyasanın yenilik kapasitesini sınırlayacağı savunuldu. Tartışma Hong Kong’un kendini küresel bir kripto para merkezi olarak konumlandırma hedefiyle eş zamanlı ilerliyor.

Lisanslama Eşiğinin Kaldırılmasına Yönelik Tepkiler

HKSFPA’nın itirazının merkezinde Type 9 lisansına sahip portföy ve varlık yöneticileri için geçerli olan “de minimis” eşiğinin kaldırılması yer alıyor. Mevcut uygulamada söz konusu lisansa sahip şirketler fonlarının toplam varlık değerinin yüzde 10’undan azını kripto paralara ayırdıklarında ek bir lisans almadan faaliyet gösterebiliyor ve yalnızca düzenleyiciyi bilgilendirmekle yükümlü oluyor. Yerel hukuk bürosu JunHe LLP tarafından aktarılan bu çerçeve sektör açısından kontrollü bir denge olarak görülüyor.

Önerilen değişiklikler ise bu eşiği tamamen ortadan kaldırıyor. Buna göre portföyde yüzde 1 gibi sınırlı bir Bitcoin yatırımı dahi tam kapsamlı bir sanal varlık yönetimi lisansını zorunlu kılacak. HKSFPA yaklaşımı “ya hep ya hiç” olarak nitelendirerek, sınırlı risk içeren yatırımlar için yüksek uyum maliyetleri doğuracağına dikkat çekiyor. Birlik böylesi bir yükün geleneksel fon yöneticilerini kripto para alanında deneme yapmaktan uzaklaştıracağını savunuyor.

Düzenleyici sürecin geçmişi de tartışmayı derinleştiriyor. Hong Kong makamları geçen yılın Aralık ayında Haziran ayında başlatılan kamu istişaresinin ardından önerilere ilişkin sonuçlarını yayımlamıştı. Ardından Mali Hizmetler ve Hazine Bürosu ile Securities and Futures Commission kripto para alım-satımı, danışmanlığı ve yönetimi için ek lisans rejimlerine yönelik yeni istişareler başlattı.

Saklama Kuralları ve Web3 Fonlarına Etkisi

Tepkilerin ikinci odağını kripto paraların yalnızca SFC lisanslı saklayıcılar üzerinden tutulmasını zorunlu kılan planlanan kurallar oluşturuyor. HKSFPA, bu düzenlemenin özellikle erken aşama kripto paralara yatırım yapan özel sermaye ve girişim sermayesi fonları için uygulanamaz olduğunu belirtiyor. Yerel saklayıcıların henüz desteklemediği varlıklar nedeniyle Hong Kong merkezli Web3 odaklı fonların fiilen faaliyet dışı kalabileceği uyarısı yapılıyor.

JunHe hukukçularına göre önerilen sistem düzenleyici beklentilerde kayda değer bir değişim anlamına geliyor. Şu anda portföyünün tamamını kripto paralara ayıran bazı yöneticiler faaliyetleri geleneksel menkul kıymet tanımına girmediği için Type 9 lisansı taşımıyor. Yeni rejim hayata geçerse bu kuruluşların da sanal varlık yönetimi lisansı alması gerekecek ve düzenleyici çerçevenin kapsamı ciddi biçimde genişleyecek.

Birlik tüm eleştirilerine rağmen bazı noktalarda hükümetle aynı çizgide. Profesyonel yatırımcılara hizmet veren fonlar için öz saklama imkanının ve nitelikli yurt dışı saklayıcıların kullanımının değerlendirilmesini olumlu karşılıyor. Tartışmalar Hong Kong’un kripto para borsaları ve stablecoin ihraççıları için lisanslama sistemlerini hızla devreye aldığı bir dönemde sektörün büyüme ile denetim arasındaki denge arayışını gözler önüne seriyor.