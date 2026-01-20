BINANCE

15’i Birden Kaldırılacak: Binance’den Çeşitli Kripto Paralarda Kaldıraçlı İşlemlere Sert Fren

Özet

  • Binance, 23 Ocak 2026 itibarıyla bazı marjin işlem paritelerini listeden çıkaracağını duyurdu.
  • Süreç borç alma kısıtlaması ve otomatik pozisyon kapatma aşamalarını içeriyor.
  • Yatırımcılara işlemler sona ermeden önce hesaplarını düzenleme çağrısı yapıldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para borsası Binance, marjin piyasalarında risk yönetimini sıkılaştıran yeni bir düzenlemeye giderek belirli işlem paritelerini platformdan kaldıracağını duyurdu. Karara göre hem çapraz marjin hem de izole marjin kapsamındaki bazı BTC ve ETH paritelerinde işlem imkanı sonlandırılacak. Süreç aşamalı bir takvim doğrultusunda ilerleyecek ve kullanıcı pozisyonları otomatik kapatma ile tasfiye edilecek. Gelişme kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar açısından kritik tarihler ve operasyonel sonuçlar içeriyor.

İçindekiler
1 Binance Marjin Piyasasında Kaldırılacak İşlem Pariteleri
2 Süreç Takvimi ve Yatırımcıları Etkileyen Teknik Adımlar

Binance Marjin Piyasasında Kaldırılacak İşlem Pariteleri

Binance Marjin tarafından yayımlanan resmi bildiriye göre 23 Ocak 2026 tarihinde TSİ 09.00 itibarıyla bazı marjin işlem pariteleri platformdan çıkarılacak. Çapraz marjin tarafında YGG/BTC, ARPA/BTC, OGN/BTC, COMP/BTC, SUPER/BTC ve JOE/BTC pariteleri listeden kaldırılacak. İzole marjin bölümünde ise YGG/BTC, CELO/BTC, VET/ETH, ARPA/BTC, OGN/BTC, GAS/BTC, COMP/BTC, SUPER/BTC ve DIA/BTC pariteleri marjin işlemlere kapatılacak.

İlgili kripto paralar marjin kapsamı dışına çıkarılsa da Binance üzerindeki diğer uygun işlem paritelerinde alım satıma açık kalacak. Böylece platform belirli paritelerdeki kaldıraçlı işlemleri sınırlandırırken spot ve alternatif marjin seçeneklerini tamamen devre dışı bırakmıyor.

Duyuruda listeden çıkarma kararının ardından kullanıcıların marjin hesaplarında pozisyon güncellemesi yapamayacağı da açıkça belirtildi. Kaldırma sürecinin yaklaşık üç saat sürebileceği ve bu zaman diliminde emir değişikliği yapılamayacağı bilgisi paylaşıldı.

Süreç Takvimi ve Yatırımcıları Etkileyen Teknik Adımlar

Takvim üç ana aşamadan oluşuyor. Açıklamaya göre izole marjin paritelerinde borç alma işlemleri 21 Ocak 2026 tarihinde TSİ 09.00 itibarıyla askıya alınacak. Aynı anda yatırımcıların izole marjin hesaplarına elle ya da otomatik transfer yoluyla yeni varlık aktarmasına izin verilmeyecek.

23 Ocak 2026 tarihinde TSİ 09.00’a geldiğinde ise Binance Marjin ilgili tüm çapraz ve izole marjin pozisyonlarını kapatacak, otomatik uzlaşma gerçekleştirecek ve bekleyen emirleri iptal edecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu pariteler marjin piyasasından tamamen kaldırılmış olacak.

Platform yönetimi yatırımcıları potansiyel kayıplara karşı açık biçimde uyardı. Kullanıcıların marjin işlemleri sona ermeden önce pozisyonlarını kapatmaları ya da varlıklarını spot hesaplara aktarmaları gerektiği vurgulandı. Binance, marjin piyasasından çıkış sürecinde oluşabilecek zararlardan sorumluluk üstlenmeyeceğini de özellikle belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

