Son Dakika: Türkiye Kripto Vergi Yasını Kabul Etti, AK Parti’den “Başka Vergi Yok” Açıklaması

Bu haftanın gündemi kripto para işlemlerinin vergilendirilmesiyle ilgili kanun teklifiydi. Birçok yasa düzenlemesinin birlikte ele alındığı geniş kapsamlı teklifte kripto para yatırımcılarını ilgilendiren “vergi” maddesi de vardı. Biraz önce Plan ve Bütçe Komisyonunda bu yasa kabul edildi.

Kripto Para Vergisi Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri biraz önce yaptığı açıklamayla yasal düzenlemenin Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildiğini açıkladı. Türk kripto para yatırımcısının 2 husus tepkisini çekiyordu.

Global borsalardan yapılacak çekimlerde %15-40 arası gelir vergisinin önünün açılması.

Yerel borsa kazançlarında %10 vergi.

Ancak Ömer İleri biraz önce yaptığı açıklamada %0.03’lük transfer ve trade vergisi dışında bir vergi olmayacağını söyledi. Global borsalardan yapılan çekimlerin vergilendirilmesi hususu henüz açıklığa kavuşturulmadı ancak %10 kazanç vergisi (yerel borsalar için) iptal gibi görünüyor.

“Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmekte olan kanun teklifinin kripto varlıklarla ilgili maddeleri kabul edilmiştir. Kripto varlıkların vergiye tabi olması noktasında oluşan hassasiyete istinaden uygulamanın şu şekilde olmasının öngörüldüğünü paylaşmak istiyorum: “SPK düzenlemesine tabi platformlar” aracılığıyla yapılan alım, satım ve transfer işlemlerinden onbinde üç oranında işlem vergisi alınacak ve bu vergi nihai vergi olacaktır. Bunlardan başka bir vergi alınmayacak, KDV’den de istisna olacaktır. Kamuoyunun dikkatlerine sunarım.” – Ömer İleri