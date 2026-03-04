Bitcoin Yeniden 73 Bin Dolar Sınırında: Kripto Piyasasında Güçlü Yükseliş

Bitcoin, 4 Mart gecesinin ilerleyen saatlerinde 72.950 dolara ulaşarak günlük bazda yüzde 7,09’luk yükseliş kaydetti. Kripto para piyasasında genel bir yükseliş trendi gözlenirken, ilk on sıradaki varlıklar çoğunlukla değer kazandı. 24 saatlik performanslarda, Dogecoin öne çıkarak en fazla yükseliş kaydeden ana kripto varlık oldu.

Dogecoin’in Yükselişi ve Piyasa Dinamikleri

Piyasa verilerine göre, 4 Mart kapanışında CoinMarketCap listesinde yer alan ilk on bir varlığın birçoğu son 1 saatlik dilimde hafif gerilese de, 24 saatlik periyotta dikkate değer artışlar sergiledi. Bu tablo, gün içindeki yükselişin önemli kısmının erken saatlerde gerçekleştiğine ve son saatlerde yatırımcıların kar satışı yaptığına işaret ediyor.

Bitcoin, anlık olarak 72.950 dolar civarından işlem gördü ve haftalık ölçekte yüzde 5,48 değer kazandı. Ethereum, 2.152 dolara çıkarak son 24 saatte yüzde 9,10, Solana ise yüzde 9,61’lik yükselişle 92,91 dolara ulaştı. Piyasanın toplam büyüklüğünde önemli paya sahip bu üç varlığın aynı gün içinde böyle güçlü bir hareket sergilemesi rutin görülmeyen bir gelişme.

Dogecoin ise ilk on arasında dikkat çeken performansa imza attı. DOGE, yüzde 14,89’luk artışla 0,1023 dolara yükseldi. Analistlerin değerlendirmelerine göre memecoin niteliğindeki Dogecoin’in piyasa genelini açık ara geride bırakması, özellikle bireysel yatırımcıların olumlu havaya hızlı şekilde reaksiyon verdiğine işaret ediyor.

Geri Kalan Varlıklarda Haftalık Tablo

Haftalık bazda bakıldığında ise tablo karmaşıklaşıyor. Cardano son yedi günde yüzde 8,62, Bitcoin Cash ise yüzde 8,95 oranında geriledi. XRP ise günlük bazda yüzde 7,73 değer kazansa da haftalıkta yüzde 0,54 kayıp yaşadı. Bu sonuçlar, özellikle 27 Şubat tarihindeki sert düşüşün bazı varlıklar üzerindeki etkisinin henüz tamamen telafi edilmediğini gösteriyor.

Binance borsasının yerel token’ı BNB, son 24 saatte yüzde 4,69’luk artışla 660,99 dolara yükseldi. Ancak bu oran, ilk on dışında kalan stabilcoin hariç büyük varlıklar listesindeki en düşük artışlardan biri oldu. Tron ise yüzde 2,35 ile yükselişe katılsa da genel piyasa hareketinin gerisinde kaldı. Bu tablo, yükselişin tüm varlıklarda eşit dağılmadığını, sermayenin daha yüksek oynaklığa sahip varlıklara kaydığını gösteriyor.

Kısa Vadeli Piyasa Hareketleri ve Etkenler

İlk on bir varlığın tamamı, son bir saatlik periyotta hafif gerilemeler yaşadı. Bitcoin yüzde 1,03, Ethereum yüzde 1,26, Solana ise yüzde 0,49 geriledi. Bu eş zamanlı ve sınırlı gerileme, gün içinde yaşanan hızlı yükselişin ardından yatırımcıların bir kısmının pozisyonunu azaltmasına bağlanıyor.

Piyasadaki bu yükselişi etkileyen faktörler arasında, Donald Trump’ın kripto mevzuatına açık destek vermesi, Morgan Stanley’in ETF başvurusu ve Beyaz Saray’ın Coinbase yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin öne çıktığı ifade ediliyor. Söz konusu gelişmelerin, yasal zeminde ne kadar kalıcı sonuç doğuracağı ise piyasanın önümüzdeki günlerine yön verecek ana unsur olarak öne çıkıyor.