Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

2015, 2018, COVID, 2022 Kripto Çöküşlerinde Aynısı Oldu

Özet

  • MVRV verisi 2015, 2018, 2020 ve 2022 yılındaki dip sinyalini tekrar veriyor.
  • 14 aylık RSI çöküşü ve ETH grafiğindeki ABC düzeltmesi artık kripto paralarda yükselişin başlaması gerektiğini söylüyor.
  • Ran Neuner: Savaş manşetleri. Petrol fiyatları yükseliyor. Dolar değer kaybediyor. Asya piyasaları çöküyor. Kore, 2008'den bu yana en kötü düşüşünü yaşıyor. Bitcoin yükseliyor. İşte kendini ispatlama fırsatı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Tecrübeli yatırımcıları uzun vadeli düşüş ortamından o kadar korkmaz çünkü geçmişte bu tarz dönemler büyük kazançlara kapı araladı. Bugünün şartlarının farklı olduğu söylenebilir ancak pandemi ve diğer dönemler de çok sık karşılaştığımız şeyler değildi. Sonuç hiçbirinde değişmedi. Bugün farklı yatırımcıların güncel piyasa bakışlarını ele alarak bugün ve sonrasını tahmin etmeye çalışacağız.

İçindekiler
1 Kripto Para Dip Sinyali
2 Bitcoin Kendini İspatlayabilecek Mi?

Kripto Para Dip Sinyali

Hep aynı şeyleri tekrar tekrar yaşadık. Bunu metriklere bakarak anlayabiliriz ve buradaki örüntüye tarihsel verilerin grafikleri zorlaması ismini verebiliriz. Michael Poppe MVRV verisine bakarak Bitcoin’in geçmişte olduğu gibi değerinin altında hareket ettiğini söylüyor. Daha önce en az 4 sefer daha bu olmuştu.

  • 2022 ikinci yarısındaki çöküş.
  • COVID Çöküşü 2020
  • 2018’in 4. Çeyreği
  • 2015’in tüm ayı piyasası yılı.

“MVRV skoru, gerçek mevcut piyasa fiyatının medyan gerçekleşen fiyata oranıdır. Temel olarak, Bitcoin’in satın alındığı fiyattır.

Fiyat düşer • insanlar zarara uğrar • satış yapmaya başlarlar • düşük fiyatlar insanlara gerçek varlığı satın almaları için sinyal verir • rotasyon başlar ve trend tersine döner.

Ancak grafik, bunların gerçekleşen fiyata göre ne zaman aşırı ‘negatif’ ve ‘pozitif’ olduğunu gösterir. Bu, açıkça aşırı değerleme ve değer kaybı anlamına gelebilir. 2011, 2013, 2017 ve 2021’deki önceki zirveler yüksekti.

Bu, o dönemlerdeki bireysel yatırımcı duyarlılığıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor.”

Önceki döngülerden farklı olarak MVRV istenen ölçüde yükselmediği için Poppe bireysel FOMO olmadan sığ bir boğa döngüsü gördüğümüzü savunuyor.

Her döngüde gördüğümüz şey RSI’ın 70’in üzerine çıkıp dip yapması. 14 aylık RSI dip süreci artık önceki döngülere göre dibe ulaşmış olabileceğimizi gösteriyor.

Diğer büyük sinyal ETH grafiğindeki ABC düzeltmesi. BACH da yukarıdaki grafiği dikkat çekerek %64’lük düzeltmenin ardından güçlü yükseliş evresinin başlaması gerektiğini söylüyor. ETH yükselişi altcoinlerde kalıcı toparlanma için çok önemli.

Bitcoin Kendini İspatlayabilecek Mi?

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 74 bin dolara kadar yükseldi ve 72 bin dolar üzerinde günlük kapanışla yoluna devam etmesi bu rallinin de bir short fırsatına dönüşmesini engelleyebilir. Dahası Bitcoin yeniden kendini ispat etme fırsatı yakaladı. Aylardır İran ve Yüksek Mahkeme manşetlerini aşırı fiyatlayan Bitcoin birkaç gün içinde iki büyük gelişmenin gerçeğe dönüşmesiyle yükselişe geçti.

Globalde yakından izlenen kripto araştırmacılarından Ran Neuner bunun BTC’nin kendini ispat etmesi için bir fırsat olabileceğini söylüyor.

“Birkaç gün önce şöyle demiştim: “Bitcoin, gerçek bir değer deposu olduğunu kanıtlayabileceğin bir an varsa, o an şimdidir!”

Eh… bu bir sınavdı.

Savaş manşetleri. Petrol fiyatları yükseliyor. Dolar değer kaybediyor. Asya piyasaları çöküyor. Kore, 2008’den bu yana en kötü düşüşünü yaşıyor.

Her risk sinyali kırmızı yanıyor. Saldırı sırasında açık olan tek büyük piyasa Bitcoin’di. 63 bin dolara düştü… ve sonra tersine döndü. Şimdi 71 bin doların üzerine çıktı. Diğer her şey yükselirken aylarca düşüş gösteren BTC, jeopolitik bir şok sırasında tam tersini yaptı. Bu durum devam ederse, anlatı hızla değişecek.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paraların Dipte Olduğunu Gösteren 3 Sinyal

Bitcoin Yükselince Kripto Hisseleri ve Borsalar Hızla Değer Kazandı

Strategy’nin Bitcoin Alımları ve Kayıp Pozisyonuna Rağmen Büyüyen Portföyü

Arizona’da Kripto Parayı Devlet Rezervi Olarak Tutmayı Hedefleyen Yasa Süreci Hızlandı

Polymarket Nükleer Silah Kontratlarını Kamu Tepkisi Üzerine Sonlandırdı

Bitcoin Fiyatındaki Yükselişin Perde Arkasında Neler Var

Beyaz Saray Danışmanından Stablecoin Tartışmasında JPMorgan CEO’suna Yanıt

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Fed’in Bej Kitabı Yayınlandı, 4 Mart ABD Ekonomi Raporu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Fed’in Bej Kitabı Yayınlandı, 4 Mart ABD Ekonomi Raporu
Ekonomi
Global Borsalardaki Tüm Verileri Tek Bir Potada Eriten Akıllı Platform
BITCOIN Haberleri
Kripto Paraların Dipte Olduğunu Gösteren 3 Sinyal
Kripto Para
Bitcoin Yükselince Kripto Hisseleri ve Borsalar Hızla Değer Kazandı
Kripto Para
Strategy’nin Bitcoin Alımları ve Kayıp Pozisyonuna Rağmen Büyüyen Portföyü
Kripto Para
Lost your password?