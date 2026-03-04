2015, 2018, COVID, 2022 Kripto Çöküşlerinde Aynısı Oldu

Tecrübeli yatırımcıları uzun vadeli düşüş ortamından o kadar korkmaz çünkü geçmişte bu tarz dönemler büyük kazançlara kapı araladı. Bugünün şartlarının farklı olduğu söylenebilir ancak pandemi ve diğer dönemler de çok sık karşılaştığımız şeyler değildi. Sonuç hiçbirinde değişmedi. Bugün farklı yatırımcıların güncel piyasa bakışlarını ele alarak bugün ve sonrasını tahmin etmeye çalışacağız.

Kripto Para Dip Sinyali

Hep aynı şeyleri tekrar tekrar yaşadık. Bunu metriklere bakarak anlayabiliriz ve buradaki örüntüye tarihsel verilerin grafikleri zorlaması ismini verebiliriz. Michael Poppe MVRV verisine bakarak Bitcoin’in geçmişte olduğu gibi değerinin altında hareket ettiğini söylüyor. Daha önce en az 4 sefer daha bu olmuştu.

2022 ikinci yarısındaki çöküş.

COVID Çöküşü 2020

2018’in 4. Çeyreği

2015’in tüm ayı piyasası yılı.

“MVRV skoru, gerçek mevcut piyasa fiyatının medyan gerçekleşen fiyata oranıdır. Temel olarak, Bitcoin’in satın alındığı fiyattır. Fiyat düşer • insanlar zarara uğrar • satış yapmaya başlarlar • düşük fiyatlar insanlara gerçek varlığı satın almaları için sinyal verir • rotasyon başlar ve trend tersine döner. Ancak grafik, bunların gerçekleşen fiyata göre ne zaman aşırı ‘negatif’ ve ‘pozitif’ olduğunu gösterir. Bu, açıkça aşırı değerleme ve değer kaybı anlamına gelebilir. 2011, 2013, 2017 ve 2021’deki önceki zirveler yüksekti. Bu, o dönemlerdeki bireysel yatırımcı duyarlılığıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor.”

Önceki döngülerden farklı olarak MVRV istenen ölçüde yükselmediği için Poppe bireysel FOMO olmadan sığ bir boğa döngüsü gördüğümüzü savunuyor.

Her döngüde gördüğümüz şey RSI’ın 70’in üzerine çıkıp dip yapması. 14 aylık RSI dip süreci artık önceki döngülere göre dibe ulaşmış olabileceğimizi gösteriyor.

Diğer büyük sinyal ETH grafiğindeki ABC düzeltmesi. BACH da yukarıdaki grafiği dikkat çekerek %64’lük düzeltmenin ardından güçlü yükseliş evresinin başlaması gerektiğini söylüyor. ETH yükselişi altcoinlerde kalıcı toparlanma için çok önemli.

Bitcoin Kendini İspatlayabilecek Mi?

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 74 bin dolara kadar yükseldi ve 72 bin dolar üzerinde günlük kapanışla yoluna devam etmesi bu rallinin de bir short fırsatına dönüşmesini engelleyebilir. Dahası Bitcoin yeniden kendini ispat etme fırsatı yakaladı. Aylardır İran ve Yüksek Mahkeme manşetlerini aşırı fiyatlayan Bitcoin birkaç gün içinde iki büyük gelişmenin gerçeğe dönüşmesiyle yükselişe geçti.

Globalde yakından izlenen kripto araştırmacılarından Ran Neuner bunun BTC’nin kendini ispat etmesi için bir fırsat olabileceğini söylüyor.

“Birkaç gün önce şöyle demiştim: “Bitcoin, gerçek bir değer deposu olduğunu kanıtlayabileceğin bir an varsa, o an şimdidir!” Eh… bu bir sınavdı. Savaş manşetleri. Petrol fiyatları yükseliyor. Dolar değer kaybediyor. Asya piyasaları çöküyor. Kore, 2008’den bu yana en kötü düşüşünü yaşıyor. Her risk sinyali kırmızı yanıyor. Saldırı sırasında açık olan tek büyük piyasa Bitcoin’di. 63 bin dolara düştü… ve sonra tersine döndü. Şimdi 71 bin doların üzerine çıktı. Diğer her şey yükselirken aylarca düşüş gösteren BTC, jeopolitik bir şok sırasında tam tersini yaptı. Bu durum devam ederse, anlatı hızla değişecek.”