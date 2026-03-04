Son Dakika: Fed’in Bej Kitabı Yayınlandı, 4 Mart ABD Ekonomi Raporu

ABD ekonomisinin gidişatına dair önemli sinyaller içeren Fed’in Bej Kitabı yayınlandı. Eyalet bazlı ekonomik görünümü yansıtan bu rapor Fed’in faiz politikası açısından belirleyici olmasa da güncel durumu anlamak için oldukça yararlı. Peki ne gibi detaylar var?

Fed Bej Kitabı

Resmi adı “Summary of Commentary on Current Economic Conditions” (Bölgelere Göre Mevcut Ekonomik Koşullar Üzerine Yorum Özeti) olan bu rapor, Fed’in 12 bölgesinden (New York, Chicago, San Francisco vb.) gelen verileri derler. Sayısal verilerin (enflasyon oranları, GSYH, işsizlik rakamları) aksine, Bej Kitap anekdotlara dayanır. Fed yetkilileri; iş insanları, ekonomistler ve piyasa uzmanlarıyla görüşerek “İşler nasıl gidiyor?” sorusuna yanıt ararlar.

Henüz resmi istatistiklere yansımamış değişimleri (örneğin bir sektördeki ani durgunluk veya tedarik zinciri sıkıntısı) önceden görmeyi sağlar. Fed’in faiz kararını verdiği FOMC toplantıları için zemin hazırlar. Yılda sekiz defa yayınlanır.

Raporun önemli detayları şöyle;

On iki federal rezerv bölgesinden yedisinde genel ekonomik faaliyet hafif ila orta düzeyde bir artış gösterdi.

Genel olarak, ekonomik beklentiler iyimserdi ve çoğu bölge önümüzdeki aylarda hafif ila orta düzeyde bir büyüme bekliyordu.

Firmaların rekabet etmesi nedeniyle çoğu bölgede ücretler ılımlı veya orta düzeyde artış gösterdi. Bu rapor, 23 Şubat 2026 tarihinde veya öncesinde toplanan bilgilere dayanarak Cleveland Federal Rezerv Bankası tarafından hazırlandı.

Son haftalarda fiyatlar ılımlı bir artış gösterdi; sekiz bölge ılımlı fiyat artışı bildirirken, dört bölge hafif veya ılımlı artışlar kaydetti.

“Otomobil satışları, bu konuda rapor veren bölgelerin çoğunda düşüş gösterdi ve birçok bölge, devam eden satın alınabilirlik sorunlarına işaret etti. Üretim faaliyeti, önceki raporlama dönemine göre genel olarak iyileşti; sekiz bölge farklı derecelerde büyüme bildirirken, iki bölge düşüş bildirdi. Birçok bölgedeki üretim sektöründeki kaynaklar, yeni siparişlerde artış olduğunu bildirirken, birçoğu veri merkezleri ve buna bağlı olarak enerji altyapısından gelen talepte artış olduğunu belirtti. Ulaşım faaliyeti, bu konuda raporlama yapan bölgeler arasında farklılık gösterdi; üç bölge daralma bildirirken, iki bölge ılımlı büyüme bildirdi. Genel olarak, finansal hizmetler faaliyetlerinin istikrarlı veya artış eğiliminde olduğu bildirildi; ticari krediler en güçlü alan olarak öne çıktı. Konut emlak ve inşaat hakkında rapor veren çoğu bölgede, satışlar ve faaliyetler hafifçe azaldı, düşük stoklar ve satın alınabilirlik önemli sorunlar olmaya devam etti. Konut dışı inşaat faaliyeti rapor veren bölgeler arasında farklılık gösterdi, ancak net olarak hafifçe arttı.” – Bej Kitap

İstihdamın istikrarlı seyretmesi ancak firmaların “işten çıkarma yok, yeni alım yok” (no hire, no fire) moduna geçmesi, iş gücü piyasasının ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğunu gösteriyor. Şirketlerin artan maliyetlere karşı Yapay Zeka ve otomasyona yönelmesi, ücret kaynaklı bir enflasyon sarmalının önlenebileceğine dair bir işaret olarak faiz politikasında daha “bekle-gör” (temkinli) bir yaklaşımı destekleyebilir. AI kaynaklı işten çıkarmaların artması Fed’in işini daha da zorlaştıracaktır.

Beyaz Saray ve İran

Beyaz Saray Sözcüsünün açıklamaları Bej Kitap yayınlandığı sırada sona erdi ve aynı dakikalarda İran’dan şu açıklama geldi.

“Savaşta zaman İran’ın lehine işliyor; İran uzun bir savaşa hazır.” – İran Devrim Muhafızları Danışmanı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in açıklamalarının öne çıkan başlıkları maddeler halinde şöyle;

İran rejimi çökertiliyor. ABD’nin hedefi İran’ın balistik füzelerini imha etmek.

ABD güçleri İran'da 2000'den fazla hedefi vurdu.

Yakında İran hava sahasının tamamen kontrol altına alınması bekleniyor.

Hamaney’in oğlu Mojtaba’nın liderlik için aday olduğunu gösteren raporlar gördüm.

İspanya dün Trump’ın mesajını dinledi ve ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti.

Trump tüm Avrupalı müttefiklerin işbirliği yapmasını bekliyor.

Enerji sektörü Trump’ın eylemlerinden fayda sağlayacak.

İran’ın misilleme saldırıları önemli ölçüde azaldı.

Kara birlikleri şu anda İran operasyonu planının bir parçası değil.

ABD ekonomisi, İran savaşının geçici etkilerini atlatacaktır.

Pentagon ve enerji bakanlığı, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak için bir plan üzerinde çalışıyor.

İran saldırısı, İran'ın ABD'ye yönelik çeşitli doğrudan tehditlerinin birikmiş etkisine dayanıyor.

Trump, hedefler gerçekleştirildiğinde zaferi ilan edecek.

Bu hafta sonu Trump, Miami’de 12 Latin Amerika ülkesinin devlet başkanlarını ağırlayacak.