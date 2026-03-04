Kripto Paraların Dipte Olduğunu Gösteren 3 Sinyal

Bitcoin (BTC) fiyatı 73 bin doları da geri aldı ve DOGE 0,1 doları kazanarak risk iştahının toparlandığını gösteriyor. Eğer son 4 aydaki hareket tekrar edecekse 24 saat geçmeden BTC’nin 70 bin doları kaybetmesi beklenecek. Fakat İran gerilimi ve Yüksek Mahkeme kararı artık beklenen riskin ötesinde gerçekleşen riske döndüğünden yükseliş bu sefer devam edebilir. Önümüzdeki başka bir fiyatlanmamış risk kaldmadı.

Kripto Paralarda 3 Dip Sinyali

İran askeri kanadı eğer rejim değişimi olursa ellerinde kalan son balistik füzelerle bölgenin enerji altyapısı ve bölgedeki nükleer tesislerin hedef alınacağını açıkladı. Bu durum İran için intihar saldırısı olacak ve şimdilik mevcut İran yönetimi görüşmelere istekli görünmüyor. Trump uzun süredir bekleyip aldığı saldırı kararının ardından daha büyük somut sonuçlar almak istediğinden sınırları zorlayacak ve 4 haftalık hedef süreden bahsetti.

Jeopolitik karmaşık ve Fed faiz indirimlerin bu yıl daha da gecikecek gibi görünüyor. Ancak On-Chain Mind kripto paraların çoktan dibe ulaşmış olabileceğini düşünüyor.

Sharpe Oranı

TradFi dünyasında, profesyoneller genellikle bir yatırımın riskine göre performansını anlamak için Sharpe Oranı’na bakar. Daha önce de buradaki değişimden bahsetmiştik. Sharpe Oranı Bitcoin gibi bir varlığa uygulandığında kusurlu olur çünkü tüm volatilite eşit değerlendirilir. On-Chain Mind uzmanları bunu dikkate alarak şunları söylüyor;

“Sharpe hesaplamasına göre, %20’lik bir yükseliş, %20’lik bir düşüşle aynı ağırlığa sahiptir. Bitcoin yatırımcısı için bu mantıksızdır. Dikey bir yükselişin volatilitesinden korkmuyoruz; acımasız bir düşüşün volatilitesinden korkuyoruz. Bitcoin’in yukarı yönlü volatilitesi bir hata değildir. Bu, getiri profilidir. Sortino Oranı bunu düzeltir. Yalnızca aşağı yönlü volatiliteyi izole eder. Başka bir deyişle, basit bir soruyu yanıtlamak için vardır: Aşağı yönlü risk birimi başına ne kadar getiri elde ediyorsunuz? 365 günlük bir pencerede Sortino Oranını hesapladığınızda, çarpıcı bir şey ortaya çıkar. Bitcoin tarihindeki en cazip uzun vadeli tahsis dönemleri, yıllık Sortino Oranı sıfırın altına düştüğünde tutarlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Negatif yıllık Sortino, önceki yıl boyunca aşağı yönlü volatilitenin getirileri domine ettiği anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, stresin biriktiği ve acının gerçekleştiği anlamına gelir. Tarihsel olarak, bu tam da ileriye dönük asimetrinin iyileştiği zamandır.”

2015, 2019 ve 2022’de, derin negatif Sortino geriye dönüp baktığımızda en iyi birikim dönemini temsil ediyor. Peki bugün durum ne? Ocak ayında BTC 80 bin doları kaybederek yıllık oranı negatif bölgeye çekti. Yani dipte olduğumuzu gösteren ilk büyük sinyal bu.

Uzun Vadeli Yatırımcı Kayıpları

2015 yılında uzun vadeli yatırımcıların yaklaşık yarısı döngü dibinde zarardaydı. 2019 yılında bu oran %45’ti ve 2022 yılında %40. Her döngünün en yüksek stres seviyesinin yaklaşık %5 oranında düştüğünü açık biçimde görüyoruz çünkü varlık sınıfı olarak Bitcoin olgunlaştıkça uzun zarardaki uzun vadeli yatırımcı oranı da azalıyor. 2017’de önemli miktarda birikim yapan biri, 2019’da zarara uğramış olabilir, ancak 2025’e gelindiğinde, zarara uğrama olasılığı daha düşüktür. 2019 yılındaki 20 bin dolar ile 2026 yılındaki 20 bin doların tamamen bambaşka şeyleri çağrıştırması gibi.

Hali hazırda bu metrik %27 civarında ve hedeflenen seviye %35. Yani bu metrik açısından da dipte olduğumuzu söyleyebiliriz.

Ω-Score

On-Chain Mind analistleri burada da teknik göstergeyi farklı şekilde ele alıyor. Ω-Score teknik göstergeler, on-chain metrikler ve makroekonomik verileri 0-100 risk skorunda bir araya getiren tek bir metriktir. Fakat önceki döngülere kıyasla sonraki evreler farklı ölçüm standartlarını zorunlu kılıyor.

Burada da metrik dip seviyeye işaret ediyor.

“%20’nin altındaki herhangi bir değer, aşırı fırsat bölgesini temsil eder. Dolayısıyla, son zamanlarda olduğu gibi puanın %20’den %6’ya düşmesi nadir görülen bir olaydır. Bu, çok kısa bir zaman diliminde riskte büyük bir çöküş olduğunu gösterir. Piyasalar deterministik değildir; hiçbir garanti yoktur. Ancak olasılıksaldır. Dolayısıyla, Sortino Oranı negatif bir düşüşe geçtiğinde, uzun vadeli yatırımcılar baskı hissettiğinde ve Omega Skoru tek haneli rakamlara düştüğünde, olasılık dağılımı büyük ölçüde lehimize değişir.”

Bakalım bu 3 verinin birlikteliği gerçekten dibe işaret ediyor mu? Bu sadece zaman gösterecek.