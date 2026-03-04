Bitcoin Yükselince Kripto Hisseleri ve Borsalar Hızla Değer Kazandı

Bitcoin fiyatı 73.000 dolar seviyesini aşarak son bir ayın en yüksek noktasına ulaştı. Bu yükseliş Bitcoin ve kripto para piyasasıyla bağlantılı şirket hisselerinde güçlü artışları beraberinde getirdi. Strateji şirketinin hisseleri, uzun süren kayıpların ardından dikkat çekici bir toparlanma gösterdi.

Kripto Şirketlerinde Hızlı Toparlanma

Bitcoin’deki yükselişe paralel olarak, Strateji şirketinin hisseleri yüzde 12,3 artışla 148,94 dolara çıkarak son dönemdeki kayıplarını geride bıraktı. Bu yükselişi Coinbase borsası izledi; şirketin hissesi yüzde 16,2 değer kazanarak 211,84 dolara yükseldi. Aracı kurum Robinhood ise yüzde 8,5’lik artışla 82,50 dolardan işlem gördü.

Bitcoin ve bağlı sektör hisselerinde yaşanan artışlar, yatırımcıların son dönemde açığa satış pozisyonlarını kapatması ve pozisyonlarını güncellemesiyle yakından ilgili. Özellikle İran’daki jeopolitik riskler sonrası yaşanan yoğun satış baskısı, bu hızlı toparlanmada etkili oldu.

Madencilik ve Hizmet Şirketleri de Kazançlı Çıktı

Bitcoin’e bağlı hisselerin dışında, madencilik ve kripto odaklı hizmet şirketlerinde de önemli hareketler görüldü. Galaxy Digital Holdings hisseleri yüzde 15 artarak 23,78 dolara ulaştı. Madencilik odaklı Marathon Digital ise yüzde 6,76’lık değer artışıyla 9,24 dolardan işlem gördü.

Kripto paralarla ilişkili birçok hisse senedi ve altcoin de Bitcoin’in çizdiği yol haritasını izleyerek piyasalarda olumlu seyir yakaladı.

Strateji Şirketinin Bitcoin Yatırımları Genişliyor

Bu hafta başında Strateji şirketi 204 milyon dolar ödeyerek 3.015 adet daha Bitcoin satın aldı. Böylece şirketin toplam Bitcoin portföyü 720.737 adede ulaşırken, birim maliyet ortalaması ise 75.985 dolar oldu. Güncel piyasa fiyatı, şirketin ortalama satın alma fiyatına yaklaşmış durumda.

ABD’de Kripto Mevzuatı ve Yönlendirmeler

Coinbase CEO’su Brian Armstrong dün ABD Başkanı Donald Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Trump, bankaların kripto para düzenlemeleri için ilerlemeye engel oluşturduğunu belirterek, Coinbase’in yaklaşımıyla benzer bir tutum ortaya koydu. Açıklamasında, bankaların kripto endüstrisiyle uzlaşmacı bir yol bulması gerektiğini ve yakın zamanda onaylanan GENIUS Act’in “bankalar tarafından tehlikeye atıldığını” savundu.

Trump, bankaların kripto endüstrisiyle uyum sağlaması gerektiği mesajını iletti ve GENIUS Act’in akıbetinin belirsizliği devam etti.

ABD’de tartışmalar, kripto para borsalarının ve şirketlerinin sabitcoinler üzerinden vadeli gelir fırsatları sağlamasına odaklanıyor. Bankalar, bu tür getirilerin klasik mevduat hesaplarına olan talebi azaltabileceği gerekçesiyle, Senato’da bekleyen düzenleme teklifinde kısıtlanma talep ediyor. Coinbase ve diğer kripto odaklı firmalar ise kısıtlamanın sektörde yenilikçiliği engelleyeceğini savunuyor.

Yılın başında Armstrong, sabitcoin ödüllerini sınırlandıran yasa değişikliklerine karşı çıkmıştı. Bu gelişmelerin üzerine, tasarının Senato’daki görüşmeleri ertelendi ve süreç şu anda askıda kaldı. Beyaz Saray ise bankalar ve dijital varlık şirketleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken, somut bir çözüme varılmış değil.