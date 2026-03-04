Strategy’nin Bitcoin Alımları ve Kayıp Pozisyonuna Rağmen Büyüyen Portföyü

Kripto para piyasasında büyük ölçekli alımlarıyla dikkat çeken Strategy, bu hafta iki gün içinde toplamda 1.762 Bitcoin satın aldı. Salı günü yapılan 1.000 Bitcoin’lik alım, şirketin Temmuz 2025’teki otomatik alım programının başlatılmasından bu yana tek günde gerçekleştirdiği en büyük işlem olarak kayda geçti. Ardından gelen Çarşamba işlemiyle alımlarını sürdürdüğü görülüyor.

Strategy Bitcoin Alımı

2 Mart’ta gerçekleşen 3.015 Bitcoin’lik alım, Strategy tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerle doğrulandı. Şirket, bu alımı ortalama 67.700 dolar fiyatla, yaklaşık 204,1 milyon dolar harcayarak gerçekleştirdi. Hafta başındaki Salı ve Çarşamba günlerinde ise toplam 1.762 Bitcoin daha satın aldı. Böylece üç günde yaklaşık 4.777 Bitcoin portföye eklenmiş oldu. Bu toplam işlemlerin maliyeti, işlem gerçekleşme fiyatlarına bağlı olarak yaklaşık 325 milyon dolar bandında bulunuyor.

Rezervin Durumu

1 Mart itibarıyla şirketin toplam Bitcoin varlığı 720.737 adede ulaştı. Bu varlıkların toplam alış maliyeti 54,77 milyar dolar ve birim başına ortalama alış fiyatı ise 75.985 dolar seviyesine denk geliyor. Ancak habere konu alımların yapıldığı günlerde Bitcoin’in fiyatı 72.702 dolardan işlem görüyordu. Bu durum, şirketin portföyünde birim başına yaklaşık 3.283 dolarlık değer kaybı anlamına geliyor. Buna bağlı olarak toplam gerçekleşmemiş zarar, yaklaşık 2,37 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Hisse başı ortalama maliyetin üzerine uzun süre çıkılması halinde bu zararın kâr hanesine dönebileceği belirtiliyor.

Michael Saylor’ın yönetimindeki şirket, özellikle piyasa dalgalandığında ve fiyatlar gerilerken alım yapmasıyla biliniyor. Saylor daha önce, Bitcoin’in uzun vadede yükseleceğine dair inançla hareket ettiklerini vurgulamıştı.

Her yeni alım, güncel fiyatlar ortalama maliyeti aşağıya çekiyor. Bitcoin’in ileride ortalama alış fiyatının üstüne çıkması halinde tüm pozisyon kârlı bir hale geliyor. Yatırım stratejisi, yalnızca Bitcoin’in bir daha bu seviyelerin üzerine çıkmaması halinde başarısız kalabilir.

Anlamı ve Piyasalara Etkisi

Salı günü yapılan 1.000 Bitcoin hacmindeki tek seferlik alım, Temmuz 2025’ten sonraki en yoğun günlük birikim işlemi olarak öne çıktı. Şirketin, fiyatların 60 bin dolar bandının üstüne çıktığı bir dönemde bu kadar yoğun alıma yönelmesi, mevcut düşüşleri birer fırsat olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

720.737 Bitcoin, toplam arzın yüzde 3,43’üne karşılık geliyor. Böylece Strategy, halka açık şirketler arasında portföy yoğunluğu bakımından küresel ölçekte önde gelen aktörlerden biri olmayı sürdürüyor. Şirketin portföy büyüklüğü ve tek elde yüksek miktar bulundurması, piyasada hem yükseliş hem de düşüş yönünde ciddi etki potansiyeli taşıyor. Fiyat yükseldikçe portföy değeri artıyor ve daha fazla sermaye sağlanabiliyor, ancak tam tersi durumda denge olumsuz yönde değişebiliyor.

Bitcoin’in mevcut fiyatı, Strategy’nin portföyündeki zarar-maliyet dengesini kısmen daraltırken, Mart ayının devamındaki fiyat hareketleri bu pozisyonun nihai akıbeti üzerinde belirleyici olacak. Mevsimsel dalgalanmaların etkisine dikkat çekiliyor ve ay sonunda piyasanın hangi seviyelerde kapanacağı öngörülemiyor.