Arizona’da Kripto Parayı Devlet Rezervi Olarak Tutmayı Hedefleyen Yasa Süreci Hızlandı

Arizona senatosunda gündemde olan 1649 numaralı yasa tasarısı iki önemli komiteyi geçerek genel kurul oylamasına doğru ilerliyor. Tasarı, eyalet hazinesine el konulan dijital varlıkların hemen nakde çevrilmek yerine elde tutulmasını, yatırım yapılmasını veya ödünç verilmesini yetkilendiriyor. Arizona Valisi Katie Hobbs, daha önce benzer bir düzenlemeyi 2025’te veto etmişti.

Yasanın Getirdiği Yeni Model

Mevcut uygulamada, kolluk kuvvetlerinin el koyduğu kripto paralar genellikle ABD doları karşılığında açık artırma yoluyla satılıyor ve geliri doğrudan eyalet bütçesine aktarılıyor. Yeni tasarı ise Bitcoin, XRP, DigiByte ve ABD doları endeksli stabilcoinler gibi belirli dijital varlıkların öncelikle eyalet hazinesi çatısı altındaki Dijital Varlık Stratejik Rezerv Fonu’na aktarılmasını öngörüyor. Hazinenin; bu varlıkları elinde tutabileceği, yatırım aracı olarak kullanabileceği veya ödünç vererek bütçeye ek gelir sağlayabileceği belirtiliyor. Böylece, kripto varlıkların değeri yükselirse, eyaletin de potansiyel olarak bu artıştan yararlanmasının önü açılıyor ancak aynı şekilde değer kaybı riski de devlete ait oluyor.

Uygun Varlıklar ve Sınırlar

Yasa kapsamında öncelikli olarak Bitcoin, XRP ve DigiByte gibi kripto paralarla ABD dolarına sabitlenmiş bazı stabilcoinler dikkate alınıyor. Diğer dijital varlıkların rezerv programına alınabilmesi için bir asgari uygunluk eşiği öngörülüyor. Buna göre bir varlığın “adil değer puanının” Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesine ulaşması durumunda bunun yüzde 1’ine eşit veya üzerinde olması gerekiyor. Bu kriter, geleneksel piyasa değeri ya da likidite ölçütlerinden ziyade, doğrudan fiyata dayalı referansa bağlanmış durumda. Halen Bitcoin fiyatı yaklaşık 67.000 dolar seviyesinde ve bu nedenle bazı varlıkların programa dahil olabilmesi için tanımlanan eşiğe ulaşılmadığı ifade ediliyor.

Kurumsal Koruma ve Saklama Şartları

Tasarı, kripto paraların güvenli saklanması için yetkili kurumları şart koşuyor. Dijital varlıklar ya federal veya eyalet düzeyinde lisanslı banka ve güven kurumlarında ya da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylanmış borsa yatırım ürünlerinde saklanacak. Bu düzenleme, dijital varlıkların çalınma veya kaybolma endişesine karşı kurumsal bir güvenlik mekanizması oluşturuyor.

Mevzuat Sürecinde Son Gelişmeler

Tasarı, 16 Şubat 2026’da Senato Maliye Komitesi’nden dört evet, iki hayır oyuyla geçti. Ardından 24 Şubat’ta Senato Kurallar Komitesi’nde de kabul gördü ve gündem dışı olarak genel kurul takvimine alındı. Komite oylamalarındaki parti dağılımı, yasa teklifine Senato’daki Cumhuriyetçi çoğunluğun destek verdiğine işaret ediyor. ABD genelinde Tennessee, Teksas, Missouri ve Batı Virginia eyaletlerinde de benzer yasa girişimleri sürecin ilerlediğini gösteriyor.

Veto ve Gelecek Engeller

Eyalet Valisi Katie Hobbs, dijital varlıklarla ilgili önceki benzer bir yasa girişimini bütçe riskleri ve piyasa dalgalanmasına dair çekincelerle geri çevirmişti. Son sunulan tasarıda bu temkinli yaklaşımın devam ettiği görülüyor. Dijital varlıkların bütçe üzerinde dalgalı etki yaratabileceği görüşü, eyalet hazinesinde kripto rezervlerinin barındırılması konusundaki ana politik tartışmayı oluşturuyor.

Vali Hobbs daha önceki açıklamasında, kripto paraların yüksek fiyat oynaklığı nedeniyle devlet bütçesi üzerinde istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Senato’dan geçtiği takdirde tasarının yürürlüğe girebilmesi için valinin imzası gerekiyor. Ancak şu ana kadar Hobbs’un bu tür girişimleri onaylamaya istekli olmadığı gözleniyor. Yasa teklifinin, ya valinin çekincelerini giderecek revizyonlarla ilerlemesi ya da politik dengelerin değişmesi durumunda hayata geçmesi ihtimali bulunuyor.