Winvest — Bitcoin investment
ALTIN

Altın Fiyatında Ani Düşüş Sonrası Toparlanma Çabası ve Teknik Belirsizlik

Özet

  • Altın fiyatı sert düşüş sonrası kritik seviyelerde denge arayışında.
  • Teknik ve makro faktörler fiyat görünümünde belirsizliği artırıyor.
  • Yatırımcılar 5.286 bölgesine odaklanarak yön arayışını sürdürüyor.
COINTURK
COINTURK

Altın fiyatı, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerle birlikte kısa sürede ciddi bir düşüş yaşadıktan sonra yeniden toparlanmaya çalışıyor. Yatırımcıların dikkati, 5.286 seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket olup olmayacağına odaklanmış durumda.

İçindekiler
1 Güvenli Liman Algısına Karşı Son Fiyat Hareketleri
2 Teknik Görünümde Elliott Dalga Analizi ve Dönüm Noktaları
3 Makroekonomik Etkiler ve Doların Rolü
4 Likidite Bölgeleri ve Fiyat Senaryoları

Güvenli Liman Algısına Karşı Son Fiyat Hareketleri

Piyasalarda genellikle jeopolitik gerilimlerde güvenli liman olarak öne çıkan altın, son dönemde beklenenin aksine Amerikan dolarındaki güçlenmeyle birlikte değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta 5.370 seviyesinden hızlı bir şekilde 4.996’ya kadar gerileyen ons altın, bu düşüşün ardından teknik bir tepki alımıyla 5.100–5.200 bandında dengelendi. 5.190 ile 5.280 arasındaki direnç noktaları ve 5.286 seviyesi, kısa vadede yükselişin ya da düşüşün devamı açısından kritik önemde görülüyor. Buna karşın aşağı yönde 5.070, 5.037 ve 5.014 destekleri takip edilirken, daha derin bir hareket halinde 4.965 ile 4.889 seviyeleri gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Teknik Görünümde Elliott Dalga Analizi ve Dönüm Noktaları

Son teknik değerlendirmelerde, momentum göstergelerinin karmaşık bir tablo sunduğu görülüyor. Günlük grafiklerde düşüş yönlü bir eğilimin ön plana çıktığı, dört saatlik grafikte ise aşırı alım seviyelerine yaklaşan bir ivme olduğu göze çarpıyor. Elliott Dalga teorisine göre, B dalgasının 0,786 Fibonacci düzeltmesinde zirve yaptığını ve C dalgasının ise 4.282 bölgesine kadar geri çekilebileceğini öngören analizler mevcut. 5.286 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışlar, kısa vadeli düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir.

Elliott Dalga analizine göre, “B dalgası 0,786 Fibonacci bölgesinde zirve yaptıktan sonra, C dalgası ile fiyatın kısa vadede 4.282’ye kadar sarkabileceği” yorumu paylaşıldı.

Makroekonomik Etkiler ve Doların Rolü

Son dönemde altın fiyatını etkileyen en önemli gelişmelerden biri, yükselen petrol fiyatları ve buna bağlı olarak enflasyon beklentilerinin artması oldu. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin beklentileri ve dolardaki güçlenmeyi beraberinde getirdi. Dolar endeksinin yükseldiği ortamda, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altının cazibesi azaldı. Piyasa yorumlarında, faiz oranları ve likidite koşulları ile birlikte doların gücünün, haber akışından daha belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan, haftalık bazda incelendiğinde, altının 5.000 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini koruduğu ve kısa vadede impulsif bir hareketle 5.640’a doğru ilerlemesinin mümkün olabileceği dile getiriliyor.

Likidite Bölgeleri ve Fiyat Senaryoları

Piyasa yapısı analizlerine göre, kısa vadede 5.179–5.275 aralığına doğru hafif bir tepki yükselişinin ardından tekrar satış baskısının güçlenmesi olasılıklar arasında yer alıyor. 5.342 seviyesinin test edilmesi, daha derin bir düzeltme öncesinde geçici bir likidite hareketi yaratabilir. Altındaki direnç bölgelerinin yanında, 5.037 ile 4.965 arası destekler dikkatle izleniyor.

Bir diğer önemli unsur olarak, altına dayalı fonlardan SPDR Gold Shares’de (GLD) görülen çıkış, teknik bakımdan sıkışmanın açılması ve fiyatın yukarı yönlü bir kopuş göstermesiyle değerlendiriliyor. GLD’de 50% Fibonacci bölgesinin aşılması destekleyici olarak görülürken, bu seviyelerin üzerinde oluşan yeni destekler fiyatın kısa süreli olarak yönünü yukarı çevirmesine katkı sağlayabilir.

Bazı haftalık analizlerde ise 5.290’ın üstünde kalındığı sürece orta vadeli görünümde 5.640–5.850 hedeflerinin teknik olarak masada olduğu belirtiliyor. Buna karşın, 5.286 seviyesinin aşılamaması halinde kısa vade için aşağı yön riski ön planda kalmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Artan Küresel Gerilimler Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Beklentisini Güçlendirdi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Polymarket Nükleer Silah Kontratlarını Kamu Tepkisi Üzerine Sonlandırdı
Bir Sonraki Yazı Arizona’da Kripto Parayı Devlet Rezervi Olarak Tutmayı Hedefleyen Yasa Süreci Hızlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy’nin Bitcoin Alımları ve Kayıp Pozisyonuna Rağmen Büyüyen Portföyü
Kripto Para
Arizona’da Kripto Parayı Devlet Rezervi Olarak Tutmayı Hedefleyen Yasa Süreci Hızlandı
Kripto Para
Polymarket Nükleer Silah Kontratlarını Kamu Tepkisi Üzerine Sonlandırdı
Kripto Para
Bitcoin Fiyatındaki Yükselişin Perde Arkasında Neler Var
Kripto Para
Solana Tabanlı Backpack’ten Bireysel Yatırımcılara On-Chain IPO İmkanı
KRİPTO PARA BORSALARI
Lost your password?