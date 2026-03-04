Altın Fiyatında Ani Düşüş Sonrası Toparlanma Çabası ve Teknik Belirsizlik

Altın fiyatı, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerle birlikte kısa sürede ciddi bir düşüş yaşadıktan sonra yeniden toparlanmaya çalışıyor. Yatırımcıların dikkati, 5.286 seviyesinin üzerinde kalıcı bir hareket olup olmayacağına odaklanmış durumda.

Güvenli Liman Algısına Karşı Son Fiyat Hareketleri

Piyasalarda genellikle jeopolitik gerilimlerde güvenli liman olarak öne çıkan altın, son dönemde beklenenin aksine Amerikan dolarındaki güçlenmeyle birlikte değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta 5.370 seviyesinden hızlı bir şekilde 4.996’ya kadar gerileyen ons altın, bu düşüşün ardından teknik bir tepki alımıyla 5.100–5.200 bandında dengelendi. 5.190 ile 5.280 arasındaki direnç noktaları ve 5.286 seviyesi, kısa vadede yükselişin ya da düşüşün devamı açısından kritik önemde görülüyor. Buna karşın aşağı yönde 5.070, 5.037 ve 5.014 destekleri takip edilirken, daha derin bir hareket halinde 4.965 ile 4.889 seviyeleri gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Teknik Görünümde Elliott Dalga Analizi ve Dönüm Noktaları

Son teknik değerlendirmelerde, momentum göstergelerinin karmaşık bir tablo sunduğu görülüyor. Günlük grafiklerde düşüş yönlü bir eğilimin ön plana çıktığı, dört saatlik grafikte ise aşırı alım seviyelerine yaklaşan bir ivme olduğu göze çarpıyor. Elliott Dalga teorisine göre, B dalgasının 0,786 Fibonacci düzeltmesinde zirve yaptığını ve C dalgasının ise 4.282 bölgesine kadar geri çekilebileceğini öngören analizler mevcut. 5.286 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışlar, kısa vadeli düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir.

Elliott Dalga analizine göre, “B dalgası 0,786 Fibonacci bölgesinde zirve yaptıktan sonra, C dalgası ile fiyatın kısa vadede 4.282’ye kadar sarkabileceği” yorumu paylaşıldı.

Makroekonomik Etkiler ve Doların Rolü

Son dönemde altın fiyatını etkileyen en önemli gelişmelerden biri, yükselen petrol fiyatları ve buna bağlı olarak enflasyon beklentilerinin artması oldu. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin beklentileri ve dolardaki güçlenmeyi beraberinde getirdi. Dolar endeksinin yükseldiği ortamda, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altının cazibesi azaldı. Piyasa yorumlarında, faiz oranları ve likidite koşulları ile birlikte doların gücünün, haber akışından daha belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan, haftalık bazda incelendiğinde, altının 5.000 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini koruduğu ve kısa vadede impulsif bir hareketle 5.640’a doğru ilerlemesinin mümkün olabileceği dile getiriliyor.

Likidite Bölgeleri ve Fiyat Senaryoları

Piyasa yapısı analizlerine göre, kısa vadede 5.179–5.275 aralığına doğru hafif bir tepki yükselişinin ardından tekrar satış baskısının güçlenmesi olasılıklar arasında yer alıyor. 5.342 seviyesinin test edilmesi, daha derin bir düzeltme öncesinde geçici bir likidite hareketi yaratabilir. Altındaki direnç bölgelerinin yanında, 5.037 ile 4.965 arası destekler dikkatle izleniyor.

Bir diğer önemli unsur olarak, altına dayalı fonlardan SPDR Gold Shares’de (GLD) görülen çıkış, teknik bakımdan sıkışmanın açılması ve fiyatın yukarı yönlü bir kopuş göstermesiyle değerlendiriliyor. GLD’de 50% Fibonacci bölgesinin aşılması destekleyici olarak görülürken, bu seviyelerin üzerinde oluşan yeni destekler fiyatın kısa süreli olarak yönünü yukarı çevirmesine katkı sağlayabilir.

Bazı haftalık analizlerde ise 5.290’ın üstünde kalındığı sürece orta vadeli görünümde 5.640–5.850 hedeflerinin teknik olarak masada olduğu belirtiliyor. Buna karşın, 5.286 seviyesinin aşılamaması halinde kısa vade için aşağı yön riski ön planda kalmaya devam ediyor.