13 Yıl Sonra Gelen Bitcoin Hamlesi: 85 Milyon Dolarlık Sessiz Transfer

Bitcoin ağında 13 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan bir cüzdanın tek seferde yaptığı yüksek tutarlı transfer kripto para piyasasında uzun vadeli yatırımcı davranışlarını yeniden gündeme taşıdı. Pazartesi günü gerçekleşen işlemde 909,38 adet BTC’nin tek bir adrese aktarılması Blockchain içi verilerle doğrulandı. Yaklaşık 84.6 milyon dolarlık hareket Bitcoin’in erken dönemlerinden kalan varlıkların yeniden dolaşıma girmesi açısından dikkat çekici kabul ediliyor. Transferin küresel piyasalarda ABD–AB ticaret gerilimi sonrası dalgalı seyrin sürdüğü bir zaman diliminde yapılması da ayrıca dikkat konusu.

13 Yıllık Sessizliğin Ardından Gelen Transfer

Blockchain içi analizlere göre söz konusu cüzdan en son 2013 yılının ilk aylarında aktifti ve Bitcoin’leri 2012 sonu ile 2013 Nisan dönemi arasında biriktirdi. O tarihlerde Bitcoin’in fiyatı 13 dolar seviyelerinden başlayarak yaklaşık 250 dolara kadar yükselmişti. Pazartesi günü saat 16.17 civarında cüzdandaki tüm bakiye tek bir işlemle yeni bir adrese taşındı.

Veriler işlemin Arkham Intelligence tarafından tespit edildiğini gösteriyor. Gönderici adres “1A2hq…pZGZm” olarak, alıcı adres ise “bc1qk…sxaeh” şeklinde kayda geçti. Transferin parça parça değil, tek seferde yapılmış olması planlı ve bilinçli bir hamleye işaret ediyor.

Cüzdanın gerçek sahibi ya da yeni adresin kime ait olduğu konusunda herhangi bir doğrulama yok. Bununla birlikte söz konusu Bitcoin’lerin borsalara aktarılmaması kısa vadeli satış ihtimaline dair net bir sinyal vermiyor.

Satoshi Dönemi Cüzdanları ve Piyasa Dinamikleri

Bitcoin’in geçen yılki tarihi yükselişi sırasında erken dönemden kalan birçok cüzdanın yeniden aktif hale geldiği görülmüştü. Piyasada yaygın yorum uzun vadeli yatırımcıların on yılı aşan değer artışını realize etmeye yöneldiği şeklinde oluşmuştu. Bu eğilim büyük ölçekli işlemlerle birlikte likidite ve fiyat beklentileri üzerinde etkili olmuştu.

Temmuz 2025’te gerçekleşen bir başka işlemde bir Bitcoin balinasının 80.000 adet BTC’den fazla varlığı Galaxy Digital aracılığıyla elden çıkardığı ve yaklaşık 9 milyar dolar kazanç sağladığı biliniyor. Bu tür işlemler erken dönem arzın zaman zaman piyasaya geri döndüğünü gösteriyor.

Son transferin gerçekleştiği saatlerde Bitcoin’in fiyatı 92.531 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Fiyat, hafta sonunda ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret geriliminin tetiklediği sert düşüş sonrasında oluşan dengede seyrini korudu.