CZ: Bu Olay Kripto Paralar İçin Bullish Bir Gelişme

Binance kurucusu CZ kripto para dünyasının en tanınmış ismi ve yıllardır yakından takip ediliyor. Kripto paraların küresel ölçekte yayılmasının en büyük destekçilerinden olan CZ gri alanları kullanıp milyonlarca yeni yatırımcının kripto paralarla tanışmasını sağladı. Şimdi son büyük gelişmenin kripto paralar için son derece bullish bir gelişme olduğunu söylüyor.

Kripto Paralar İçin Yükseliş

Birkaç dakika önce resmi X hesabından yaptığı paylaşımda CZ bugünkü NYSE duyurusunu ele aldı. New York borsasının bugünkü duyurusu kripto para altyapısı kullanan yeni menkul kıymet piyasasının tahmin edilenden daha erken sürede hayatımıza gireceğimiz söylüyor. NYSE tarafından başlatılacak platform tamamen yeni bir trade alanı olacak.

7/24 işlem (piyasa saatleri yok) yapılabilecek.

Anında takas, beklemek yok.

Stablecoin tabanlı fonlama (banka havalesi değil).

Dijital menkul kıymetler olarak yerel olarak ihraç edilen tokenler.

Mevcut borsayı yenilemiyor veya blockchain ile entegre olmuyor daha ötesine geçiyorlar.

CZ konuyla ilgili haberi alıntılayıp şunu yazdı;

“Bu, kripto ve kripto borsaları için yükseliş anlamına geliyor.” – CZ

Kripto Para Boğası

NYSE iki borsa işleyecek. Eski borsa: 9:30-4:00 EST, T+1 takas, banka havaleleri ile çalışacak ancak yeni borsa haftanın her günü anında takas olanağıyla çalışacak. Üstelik stablecoin ödemeleriyle banka kısıtlamaları da ortadan kalkacak. Geleneksel ve dijital arasında seçim yapmıyorlar. Her ikisini de paralel olarak işletecekleri yeni nesil menkul kıymet piyasasını hayata geçiriyorlar.

Diğerleri mevcut varlıkları tokenize etmek için altyapı kuruyor;

DTCC mevcut saklanan menkul kıymetleri tokenize ediyor.

State Street MMF’leri ve ETF’leri tokenize ediyor.

Nasdaq geleneksel ticaretin yanı sıra tokenize ticaret için kuralları değiştiriyor.

NYSE, hisse senetlerini blockchaine getirmek için yeni bir yol, alan oluşturuyor. Tokenize edilmiş hisse senetleri DTCC’de değil cüzdanlarda saklanacak. Binance ve diğer borsalar gibi anında işlem yapılabilecek.

Bu hamlenin sonuçlarını zamanla göreceğiz. Kripto para ağlarıyla entegre yeni yapının stablecoin ilgisini artırması bile kripto paralar için devasa kazançlara yol açabilir. Kaldı ki Ethereum ve Solana gibi ağların kullanılmasıyla tokenize geleneksel varlıkların dolaşıma girmesi kripto para ekosistemini çok büyük ölçüde destekleyecektir.