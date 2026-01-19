BITCOIN (BTC)Ethereum (ETH)

Hash Ribbons Sinyali Kripto Para Boğalarını Uyarıyor

Özet

  • Hash Ribbons sinyali madencilerin zorunlu satışlarının artık sona erdiğini söylüyor. Bitcoin için yükseliş istikrarlı biçimde devam edebilir.
  • Makro cephede gündem yoğun ancak Ocak ayı bittiğinde gürültünün azalması bekleniyor.
  • Kyle: Rekor düzeyde aktivite, düşen ücretler daha fazla kullanım alanı açıldığı için ETH yükselişi sağlam bir zeminde sürmeli.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Yoğun bir hafta başladı ve makro cephede gerilim artarken Bitcoin de 94 bin dolar desteğini kaybetti. Altcoin yatırımcıları için sıkıcı günler Ocak ayında da devam ediyor. Fakat 2025 son çeyrekten farklı olarak bazı toparlanma sinyaller var. Üstelik AB gerilimi, Yüksek Mahkeme kararı gibi sıkıştırılmış gündemin önümüzdeki haftalarda ortadan kalkmasıyla kripto paralara yükseliş alanı açması muhtemel.

İçindekiler
1 Hash Ribbons Sinyali
2 Bitcoin ve ETH

Hash Ribbons Sinyali

Bu gösterge Bitcoin ağındaki toplam işlem gücünü (hash rate) izler. Kısa ve uzun vadeli ortalamayı karşılaştırır. BTC fiyatı çok düştüğünde veya maliyetler arttığında küçük madenciler zarar ettiğinden makinelerini kapatır ve grafikteki kırmızı dikey sütunlar “pes etme işareti” olarak yerini alır.

On-Chain-Mind aşağıdaki grafiği paylaşarak zorunlu satıcıların eliyle desteklenen düşüş döneminin artık sona ermek üzre olduğunu söylüyor. Tarihsel olarak, bu pes etme evresi bittikten sonra (kırmızı alanların beyaz grafiğe döndüğü yerler) Bitcoin fiyatında kayda değer yükselişler başlar.

Grafikteki beyaz çizgi BTC fiyatı, kırmızı dikey şeritler madencilerin zor durumda olduğu veya satış yaptığı dönemlerdir.

“Şu anda kayıtlara geçen en büyük Hash Ribbons sinyallerinden birini görüyoruz.

Hash Ribbons, kısa ve uzun vadeli hash oranı eğilimlerini karşılaştırarak madencilerin stresini takip eder. Madenciler pes edip sonra toparlandıklarında, bu genellikle zorla satışların sonunu işaret eder.

Tarihsel olarak, bu aşama çözüldüğünde, en ikna edici uzun vadeli satın alma sinyallerinden biri olmuştur.” – On-Chain Mind

Eğer Hash Ribbons sinyali bize geçmişteki gibi yükselişi müjdeliyorsa çok geçmeden Bitcoin fiyatının 98 bin dolarlık direnci aşarak sonraki durağı olan 101 bin dolara ulaşması gerekiyor.

Bitcoin ve ETH

DaanCrypto Pazartesi günleri yaptığı klasik CME analizlerinden birine gömüldü. Cuma günkü kapanışın ardından seans açılışında BTC kapanış bölgesine geri döndü ve devamında daha büyük satışlarla karşılaştık.

“BTC fiyatın, vadeli işlemlerin açılışında başladığı noktada tam olarak sona erdiği bir başka mükemmel hafta sonu. Vadeli işlemler yeniden açıldıktan sonra, hafta sonu haberlere verilen tepkiyi gördük. Ancak yine bir boşluk oluşmadı.”

BTC genelde Pazar günleri ilerleyen saatlerde Cuma günkü CME kapanışına doğru hareket etme eğilimindedir.

Ethereum’a dönersek Kyle burada 5 önemli gelişmeyi şöyle sıraladı;

  • 7 günlük ortalama işlem sayısı 2,5 milyona yakın, yıllık bazda neredeyse 2 kat artış.
  • Ortalama gas ücreti 0,15 dolar civarında, modern ETH tarihinin en düşük seviyesi.
  • Stablecoinler artık tüm ETH işlemlerinin ~%35-40’ını oluşturuyor.
  • Fusaka + PeerDAS sonrası L2 maliyetleri keskin bir düşüş gösterdi.
  • Gaz limiti 60 milyona yükseltildi, ana ağdaki tıkanıklık azaldı.

Rekor düzeyde aktivite, düşen ücretler daha fazla kullanım alanı açıldığı için ETH yükselişine işaret ediyor. Özellikle RWA hedefleri nedeniyle Ethereum böyle bir dönüşüm yaşamıştı. Şimdi kurumsalların geleneksel finansal altyapıyı daha hızlı biçimde Ethereum’a bağlaması buraya taşıması gerekiyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
