Sıcak Gelişme: Powell Gözünü Kararttı, Trump’a Meydan Okuyor

Trump faizlerin düşmesini istiyor ve bunun için Powell’ı görevden almayı bile denedi. Fed bina tadilatlarını yerinde görmek için geçtiğimiz yıl alışık olmadığımız türden bir ziyaret de yaptı. Donald Trump göreve geldiğimiz günden bugüne alışık olmadığımız şeyler görmemize neden oluyor.

Powell’dan Meydan Okuma

Önceki hafta Powell bir video yayınlayıp Trump’ın faizleri indirmediği için kendisini mahkemeyle tehdit ettiğinden bahsetti. Fed bina tadilatlarıyla ilgili Adalet Bakanlığının harekete geçtiğini ve bunun tek sebebinin faizleri Trump’ın istediği hızla indirmemesi olduğunu açıkladı.

Trump “Fed’de artık çoğunluğu sağlıyoruz” diyerek Fed üyesi Cook’u da görevden almıştı. Ardından konu mahkemelik oldu ve mahkeme kararıyla görevine iade edilen Cook ile Trump arasındaki hukuk mücadelesi en son Yüksek Mahkemeye kadar gitti.

Şimdiyse Powell gözünü karartmış biçimde, Çarşamba günü Yüksek Mahkeme’nin Fed üyesi Lisa Cook’un görevden alınmaya çalışılmasıyla ilgili davasına katılacağını açıkladı. Normal şartlarda bu anormal bir durumdur.

Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın Cook’u görevden alıp alamayacağını değerlendirecek. Powell orada muhtemelen Fed’in bağımsızlığının tehdit edildiğinden bahsedecek ve yapacağı açıklamalar kurumun imajı ve bağımsızlığı açısından endişeler doğuracak. Kripto paralar geçen sene Ağustos ayında Cook’un görevden alınmaya çalışılmasıyla düşmüştü. Yine benzer tartışmaların piyasaları aşağı çektiğini görebiliriz.