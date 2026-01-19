Ekonomi

Sıcak Gelişme: Powell Gözünü Kararttı, Trump’a Meydan Okuyor

Özet

  • Powell, Cook'un Yüksek Mahkeme duruşmasına katılıp destek verecek.
  • Ağustos ayında Trump Fed üyesi Cook'u görevden almaya çalışmış konu mahkemelik olmuştu.
  • Powell önceki hafta da faizleri indirmediği için mahkemeyle tehdit edildiğini açıklamıştı. Fed'in bağımsızlığına dair tartışmalar kripto paralarda negatif sonuçlar doğuruyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump faizlerin düşmesini istiyor ve bunun için Powell’ı görevden almayı bile denedi. Fed bina tadilatlarını yerinde görmek için geçtiğimiz yıl alışık olmadığımız türden bir ziyaret de yaptı. Donald Trump göreve geldiğimiz günden bugüne alışık olmadığımız şeyler görmemize neden oluyor.

Powell’dan Meydan Okuma

Önceki hafta Powell bir video yayınlayıp Trump’ın faizleri indirmediği için kendisini mahkemeyle tehdit ettiğinden bahsetti. Fed bina tadilatlarıyla ilgili Adalet Bakanlığının harekete geçtiğini ve bunun tek sebebinin faizleri Trump’ın istediği hızla indirmemesi olduğunu açıkladı.

Trump “Fed’de artık çoğunluğu sağlıyoruz” diyerek Fed üyesi Cook’u da görevden almıştı. Ardından konu mahkemelik oldu ve mahkeme kararıyla görevine iade edilen Cook ile Trump arasındaki hukuk mücadelesi en son Yüksek Mahkemeye kadar gitti.

Şimdiyse Powell gözünü karartmış biçimde, Çarşamba günü Yüksek Mahkeme’nin Fed üyesi Lisa Cook’un görevden alınmaya çalışılmasıyla ilgili davasına katılacağını açıkladı. Normal şartlarda bu anormal bir durumdur.

Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın Cook’u görevden alıp alamayacağını değerlendirecek. Powell orada muhtemelen Fed’in bağımsızlığının tehdit edildiğinden bahsedecek ve yapacağı açıklamalar kurumun imajı ve bağımsızlığı açısından endişeler doğuracak. Kripto paralar geçen sene Ağustos ayında Cook’un görevden alınmaya çalışılmasıyla düşmüştü. Yine benzer tartışmaların piyasaları aşağı çektiğini görebiliriz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

New York Borsası (NYSE) Binance’ye Rakip Oluyor

2025 Yılının Kabus Dolu Günlerine Geri Dönüyoruz: Tarife Savaşları 2.0

Kripto Paralarda Muhtemel NATO Düşüşü

19-25 Ocak Kripto Paralarda Haftanın Takvimi

Son Dakika: 16 Ocak Trump Açıklamaları, Yeni Fed Başkanı Kim?

Son Dakika: Olası Yeni Fed Başkanı Hassett ve 16 Ocak Açıklamaları

Günün Takvimi, Fed Açıklamaları ve 15 Ocak Piyasalar

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı HYPE Coin’de Yanılan Analist Rakibine İşaret Etti
Bir Sonraki Yazı Hash Ribbons Sinyali Kripto Para Boğalarını Uyarıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Sert Oracle Krizi: Saniyeler İçinde Milyonlar Buhar Oldu
Güvenlik
Grönland Krizi Bitcoin ETF’lerini Vurdu: 395 Milyon Dolar Kaçtı
BITCOIN (BTC)

Lost your password?