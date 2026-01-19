HYPE Coin’de Yanılan Analist Rakibine İşaret Etti

Bitcoin fiyatı 94 bin dolar desteğini kaybetti ve altcoinlerde yüzde 5’e kadar kayıplara neden oldu. Kripto paralarda bu hafta görünüm makro cephede gerilim arttığı için negatif. Yakın zamanda HYPE Coin için yükseliş beklentisi paylaşan Sherpa ise yanıldığını kabul etti. Peki güncel beklentisi ne yönde?

HPYE Coin Tahmini

18 Ocak günü yani dün Sherpa HYPE Coin için yükseliş beklentisini paylaşmıştı. Aster ve HYPE Coin yeni nesil DEX alanında varlık gösteriyor. Bu alanda rekabet yakın zamanda LIT’in gelmesiyle kızışsa da genel piyasa hissiyatı destekleyici değil. Diğer taraftan potansiyelleri halen güçlü çünkü iyi kazanç elde ediyorlar.

“Bu konuda çok yanılmışım, son birkaç gündür hype’ın göreceli gücünün daha iyi bir şeyin habercisi olduğunu düşünmüştüm ama bu coinler de piyasanın geri kalanıyla birlikte turbo düşüş yaşadı. Yükselişte LIT satın almayı tercih ederim ve yakın zamanda knifecatch yapmaya çalışmayacağım.”

Düşen bıçağı tutmaktan vazgeçtiğini yazan analist LIT Coin’in olası dönüşte daha hızlı tepki vermesini bekliyor. BTC fiyatındaki dalgalanma lansman döneminde LIT Coin için daha derin dipleri tetiklese de birçok analist Sherpa gibi LIT Coin fiyatında hızlı yükseliş bekliyor. En azından bu kadar uzun süreli satışların ardından ana zirvenin yarısına kadar da olsa bir hareket görmeliyiz.

HYPE Coin ise gelecek vadeden altcoinlerden ve yeni nesil DEX alanındaki en büyük oyuncu bu yüzden daha derin dipler görmesi orta ve uzun vadede yükseliş bekleyen yatırımcıları iştahlandıracaktır.

Kripto Paralarda Durum Ne?

BTC aylarca hisse senetlerinin gerisinde kaldı ve şimdi SPX’e göre yeniden güçleniyor. Son düşüşü saymazsak bu yıl BTC iyi günler yaşadı. Eğer makro cephedeki baskı 90 bin doların altına daha büyük bir hareketi tetiklemezse 98 bin doların kırılması ve risk piyasalarında geri dönüşün BTC ile başlaması olası.

Jelle aşağıdaki grafiği paylaşarak ETH fiyatında güçlü bir sıçramaya doğru ilerlediğimizi yazdı. BTC’ye karşı düşüş trendini kıran ETH yıllardır devam eden negatif ayrışma dönemini noktalayabilir.

Haftalık 2,17 milyar dolarlık giriş gören kripto para ETF’leri geçen hafta Ekim ayından bugüne en iyi haftasını yaşadı. ETH ve SOL de talep gördü. Blockchain hisse senetleri, kripto ile birlikte 72,6 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bugün gelecek veriler kısa vadede rotanın kurumsal tarafta değişip değişmediğini gösterecek.